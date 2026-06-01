Zic&Sing sur l’Ile Saint-Louis le 21 Juin, 4 rue Jean du Bellay Paris 4ème, Paris
Zic&Sing sur l’Ile Saint-Louis le 21 Juin, 4 rue Jean du Bellay Paris 4ème, Paris dimanche 21 juin 2026.
Zic&Sing sur l’Ile Saint-Louis le 21 Juin Dimanche 21 juin, 19h00 4 rue Jean du Bellay Paris 4ème Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Zic&Sing se produit en live sur l’Ile Saint Louis à côté de Bertillon, face au pont entre l’Ile de la cité et l’Ile Saint-Louis. Au programme, Pop, Rock, Blues Jazz, Varéité Francaise et Etrangère. Vous choisissez les morceaux, on projette les paroles et vous pouvez chanter et faire la fête avec nous. Plus de 300 personnes en 2025 pour chanter et danser. Soyez des nôtres cette année, les groupes en live sont rares, profitez en ! A tout bientôt.
4 rue Jean du Bellay Paris 4ème 4 rue Jean du Bellay 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France https://www.instagram.com/zicandsing?igsh=MW1jZWd5aXhkamtwdw== Entre le glaces Bertillon et la brasserie de la Chaumière
Zic&Sing se produit en live sur l’Ile Saint Louis à côté de Bertillon, face au pont entre l’Ile de la cité et l’Ile Saint-Louis. Au programme, Pop, Rock, Blues Jazz, Varéité Francaise et Etrangère. !…
Bruno DUMOULIN
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