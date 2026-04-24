Zola, Ancien Carmel, Avignon

Zola 5 – 25 juillet Ancien Carmel Vaucluse

Plein tarif : 22€, Tarif réduit : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:15:00+02:00 – 2026-07-05T16:35:00+02:00

Fin : 2026-07-25T15:15:00+02:00 – 2026-07-25T16:35:00+02:00

Face au scandale de l’Affaire Dreyfus, Emile Zola prend lentement conscience des véritables rouages et enjeux de celle-ci.

Effrayé, ce passionné de démocratie n’hésite pas : il doit agir.

Mais que faire ?

Entre doutes intimes, joutes passionnées et courage politique, la pièce nous plonge dans le bureau d’un homme qui va tout sacrifier – sa liberté, sa fortune, sa notoriété et sa sécurité – pour une seule obsession, défendre la Vérité.

Un spectacle vibrant, d’une modernité brûlante, qui dévoile l’homme Zola, bien au-delà de son plus célèbre article, et nous rappelle que le silence est parfois une forme de complicité.

Ancien Carmel 3, rue de l’Observance – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

De l’écrivain au justicier, découvrez les coulisses d’un séisme historique aux résonances troublantes.

Laurent Sabathé