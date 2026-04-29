Zoufris Maracas Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Zoufris Maracas Espace Julien Marseille 6e Arrondissement jeudi 29 octobre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Zoufris Maracas
Jeudi 29 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25.7 – 25.7 – 25.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Le groupe Zoufris Maracas se produit à l’Espace Julien Marseille !
Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques.
Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, les Zoufris Maracas ne rentrent pas dans les cases! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux.
Souvent comparé à la Mano Negra ou aux Négresse Vertes, le groupe s’est imposé en 4 albums et plus de 700 concerts comme une référence de la scène alternative française.
Leur force est leur musique, leurs textes, le bouche à oreille et une furieuse envie de danser sur des sujets sérieux.
Vincent Sanchez chant
Vincent Allard guitare chant
François Causse batterie
Brice Moscardini trompette
Michael Demeyere guitare manouche
Petteri Parviainen basse
Philippe Odje guitare électrique
Edmundo Carneiro percussions
Yann Lupu trombone .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Zoufris Maracas performs at Espace Julien Marseille!
L’événement Zoufris Maracas Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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