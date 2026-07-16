Zsuzsi Ujj: Miroir sur le mur, House of Arts Veszprém, Veszprém

Informations pratiques

Zsuzsi Ujj: Miroir sur le mur Mardi 20 octobre, 17h00 House of Arts Veszprém Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00

Figure emblématique de l’underground hongrois, également connue comme chanteuse fondatrice du groupe Csókolom, Zsuzsi Ujj a développé, à travers ses photo-performances, un langage visuel singulier et radical. La série Tükör a falon (« Le miroir au mur ») ainsi que les autres œuvres de l’exposition évoquent ses portraits en noir et blanc réalisés entre 1985 et 1991. Ces autoportraits ne sont pas de simples documents : l’artiste utilise son propre corps, peint, comme médium. Ses images sont des confessions brutes mais lyriques sur la condition féminine, la sexualité et les émotions refoulées. L’exposition met en lumière l’unité étroite entre son univers musical et visuel : les photographies et les poèmes transmettent une même confrontation sincère, parfois ironique et douloureuse. Elle offre un aperçu d’une œuvre née à Veszprém, qui n’a été reconnue comme partie intégrante de la scène artistique contemporaine internationale que des décennies plus tard.

House of Arts Veszprém 17 Vár utca Veszprém 8200 Veszprém Veszprémi Vár Veszprém + 36 88425204 https://www.muveszetekhaza.hu/en https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/?locale=hu_HU The House of Arts Veszprém is a municipally funded, multifunctional museum and cultural centre that operates exhibition spaces and creative studios, manages deposit collections, engages in book publishing, and maintains its own contemporary visual art collection. Serving the citizens of Veszprém and visitors to the city alike, the institution is committed to the diverse and innovative use, preservation, and presentation of the values of fine and applied arts as well as contemporary literature. Through its activities, it supports mental well-being, environmental awareness, equal opportunities, intercultural dialogue, and culture-based economic development. It also contributes to the achievement of public education goals and organises opportunities for local communities to engage in cultural life and lifelong learning. By car

Vehicle traffic in the castle is limited, but our galleries are just a few minutes’ walk from the Óváros tér (Old Town Square) car park.

By public transport

The city’s central bus station is only a 10-minutes walk away.

When travelling from the train station, taking the local bus is recommended. When taking Bus No. 4, get off at the Megyeháza tér (County Hall Square) stop, while in the case of bus No. 2, the Színház (Theatre) stop is the most convenient.

By bike

A cobbled path leads through the castle. There are bicycle stands in the courtyard of Dubniczay Palace.

For visitors with special needs, please let us know in advance so that our colleagues can prepare for their visit and ensure the best possible conditions for their participation in our exhibitions and events.

Log in at: arthouse@arthouseweb.hu

Figure emblématique de l’underground hongrois, également connue comme chanteuse fondatrice du groupe Csókolom, Zsuzsi Ujj a développé, à travers ses photo-performances, un langage visuel singulier et…

©Zsuzsi Ujj