Zucchero World Tour 2026 Palais Nikaïa Nice

Nice

Zucchero World Tour 2026

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Zucchero fait incontestablement partie des plus grands artistes italiens. En plus de 40 ans de carrière et avec des hits comme Senza Una Donna , Il Volo ou Baila Morena , il a vendu plus de 60 millions de disques à travers le monde.

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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

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English : Zucchero World Tour 2026

Zucchero is undoubtedly one of Italy’s greatest artists. In a career spanning more than 40 years and with hits like Senza Una Donna, Il Volo, and Baila Morena, he has sold over 60 million records worldwide.

L’événement Zucchero World Tour 2026 Nice a été mis à jour le 2025-04-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur