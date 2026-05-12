Zumba Family et bal karaoké salle Jeanne D’arc Pouxeux
Zumba Family et bal karaoké salle Jeanne D’arc Pouxeux samedi 6 juin 2026.
Pouxeux
Zumba Family et bal karaoké
salle Jeanne D’arc 3 Rue du Tambois Pouxeux Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une journée festive à ne pas manquer !
La Team Family vous donne rendez-vous pour un événement convivial et festif, pensé pour toute la famille. Préparez-vous à vivre une journée pleine d’énergie, de musique et de bonne humeur
Après-midi ZUMBA FAMILY (14h 16h)
Venez bouger en famille lors d’une séance de Zumba accessible à tous, animée par la coach sportive Clélia Moulin.
Au programme
Des chorégraphies ludiques et faciles à suivre
Une animation dynamique et entraînante
Un moment privilégié de partage entre parents et enfants
Tarifs
6€ par adulte 2€ par enfant en prévente
7€ par adulte 3€ par enfant sur place
Soirée BAL KARAOKÉ (21h 2h)
Place à la fête avec une soirée karaoké animée par notre DJ ! Venez chanter, danser et profiter d’une ambiance chaleureuse entre amis ou en famille
Buvette et petite restauration sur place
Tarifs
8€ en prévente
10€ sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations
Ne tardez pas à réserver votre place pour cette journée exceptionnelle
https://www.helloasso.com/associations/la-team-family-pouxeux-jarmenil
Retrouvez toute nos infos sur notre facebookTout public
8 .
salle Jeanne D’arc 3 Rue du Tambois Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 6 82 22 64 73
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English :
A festive day not to be missed!
Team Family invites you to a friendly, festive event designed for the whole family. Get ready for a day full of energy, music and fun!
Afternoon: ZUMBA FAMILY (2 4 p.m.)
Get moving as a family with a Zumba session open to all, led by sports coach Clélia Moulin.
On the program:
Fun, easy-to-follow choreography
Dynamic, lively entertainment
A privileged moment of sharing between parents and children
Prices
6? per adult 2? per child in presale
7? per adult 3? per child on site
Evening: KARAOKE BALL (9pm 2am)
Let’s get festive with an evening of karaoke hosted by our DJ! Come and sing, dance and enjoy the warm atmosphere with friends and family
Refreshments and snacks on site
Prices
8? in advance
10? on site
Free for children under 12
Reservations
Don’t delay in reserving your place on this exceptional day:
https://www.helloasso.com/associations/la-team-family-pouxeux-jarmenil
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L’événement Zumba Family et bal karaoké Pouxeux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION
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