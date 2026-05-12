Zumba Family et bal karaoké salle Jeanne D’arc Pouxeux

Pouxeux

Zumba Family et bal karaoké

salle Jeanne D’arc 3 Rue du Tambois Pouxeux Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une journée festive à ne pas manquer !

La Team Family vous donne rendez-vous pour un événement convivial et festif, pensé pour toute la famille. Préparez-vous à vivre une journée pleine d’énergie, de musique et de bonne humeur

Après-midi ZUMBA FAMILY (14h 16h)

Venez bouger en famille lors d’une séance de Zumba accessible à tous, animée par la coach sportive Clélia Moulin.

Au programme

Des chorégraphies ludiques et faciles à suivre

Une animation dynamique et entraînante

Un moment privilégié de partage entre parents et enfants

Tarifs

6€ par adulte 2€ par enfant en prévente

7€ par adulte 3€ par enfant sur place

Soirée BAL KARAOKÉ (21h 2h)

Place à la fête avec une soirée karaoké animée par notre DJ ! Venez chanter, danser et profiter d’une ambiance chaleureuse entre amis ou en famille

Buvette et petite restauration sur place

Tarifs

8€ en prévente

10€ sur place

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations

Ne tardez pas à réserver votre place pour cette journée exceptionnelle

https://www.helloasso.com/associations/la-team-family-pouxeux-jarmenil

Retrouvez toute nos infos sur notre facebookTout public

8 .

salle Jeanne D’arc 3 Rue du Tambois Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 6 82 22 64 73

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English :

A festive day not to be missed!

Team Family invites you to a friendly, festive event designed for the whole family. Get ready for a day full of energy, music and fun!

Afternoon: ZUMBA FAMILY (2 4 p.m.)

Get moving as a family with a Zumba session open to all, led by sports coach Clélia Moulin.

On the program:

Fun, easy-to-follow choreography

Dynamic, lively entertainment

A privileged moment of sharing between parents and children

Prices

6? per adult 2? per child in presale

7? per adult 3? per child on site

Evening: KARAOKE BALL (9pm 2am)

Let’s get festive with an evening of karaoke hosted by our DJ! Come and sing, dance and enjoy the warm atmosphere with friends and family

Refreshments and snacks on site

Prices

8? in advance

10? on site

Free for children under 12

Reservations

Don’t delay in reserving your place on this exceptional day:

https://www.helloasso.com/associations/la-team-family-pouxeux-jarmenil

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L’événement Zumba Family et bal karaoké Pouxeux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION