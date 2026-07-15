ZUMBA & STRONG Valras-Plage
mercredi 15 juillet 2026 · Valras-Plage
Informations pratiques
Valras-Plage
ZUMBA & STRONG
176 avenue du Casino Valras-Plage Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis, la terrasse de Valras-Plage devient LE rendez-vous pour bouger au rythme de la musique !
Tout les mercredis de l’été, l’association Danser Mais Pas Que propose des séances de Zumba & Strong sur la terrasse à Valras-Plage. Pendant une heure, la zumba se mêle au renforcement musculaire et au cardio pour offrir un entraînement complet et rythmé en musique. Accessibles à tous et encadrés par une éducatrice sportive diplômée, ces cours invitent à bouger, se dépasser et partager un moment dynamique dans une ambiance conviviale.
Pour tout renseignement, contactez le 06 13 26 46 22. .
176 avenue du Casino Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 6 13 26 46 22
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English : ZUMBA & STRONG
Every Wednesday, the terrace in Valras-Plage becomes THE place to dance to the beat of the music!
L’événement ZUMBA & STRONG Valras-Plage a été mis à jour le 2026-07-14 par 34 ADT34
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