ZZAJ, à ceux qui se ratent Rue Frédéric Legrand Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne
Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale Voyage aux Pays du Jazz . Les présentateurs semblent paniqués quand ils se retournent
Nous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musique et de maladresses. Nous traversons l’histoire du Jazz entre hallucinations et réalité, du blues au funk en passant par le bebop. Dans une symphonie d’instruments, ces passionnés inadaptés feront l’impossible pour tenter de plaire chanter, danser, jouer, donner.
Spectacle familial à ne pas louper ! Une belle performance, Coup de du service culturel Avignon Off 2024 .
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 055484318
