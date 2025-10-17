ZZAJ, à ceux qui se ratent Rue Frédéric Legrand Feytiat

ZZAJ, à ceux qui se ratent

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale Voyage aux Pays du Jazz . Les présentateurs semblent paniqués quand ils se retournent

Nous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musique et de maladresses. Nous traversons l’histoire du Jazz entre hallucinations et réalité, du blues au funk en passant par le bebop. Dans une symphonie d’instruments, ces passionnés inadaptés feront l’impossible pour tenter de plaire chanter, danser, jouer, donner.

Spectacle familial à ne pas louper ! Une belle performance, Coup de du service culturel Avignon Off 2024 .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 055484318

English : ZZAJ, à ceux qui se ratent

German : ZZAJ, à ceux qui se ratent

Italiano :

Espanol : ZZAJ, à ceux qui se ratent

L’événement ZZAJ, à ceux qui se ratent Feytiat a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Limoges Métropole