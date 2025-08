Festival International des Jardins 2025 : un conte végétal grandeur nature à Chaumont-sur-Loire

Et si les jardins racontaient des histoires ? Des histoires de métamorphoses, de mystères et de rêves d’enfance… C’est le pari poétique et audacieux du Festival International des Jardins, qui revient cette année au Domaine de Chaumont-sur-Loire pour une édition 2025 placée sous le signe des contes. Dans un écrin suspendu entre art, botanique et imagination, les créateurs de jardins du monde entier sont invités à réenchanter nos promenades à travers le thème « Il était une fois… au jardin ».

Chaque allée devient un récit, chaque parterre une page ouverte. Cette année, le festival se transforme en un immense recueil de contes où les sentiers nous mènent tour à tour vers les ruses de Shéhérazade, les ombres de la forêt des frères Grimm, ou les miroirs d’Alice au pays des merveilles. Conçus par des paysagistes, architectes, plasticiens et poètes du végétal venus du monde entier, une trentaine de jardins expérimentaux rivalisent d’inventivité pour faire parler les plantes, les formes, les lumières et les matières.

Entre une spirale de ronces habitées de voix enchantées, un potager inspiré des potions de sorcières et une clairière abritant une cabane de l’ogre, chaque espace invite à une déambulation sensorielle, pleine de surprises. Une promenade qui émerveille autant les enfants que les amateurs de design paysager contemporain.

Parmi les nouveautés phares de cette édition 2025, la Promenade des contes féériques propose une parenthèse à la lisière du rêve. Sculptures en trompe-l’œil, installations végétales et scènes figuratives réveillent les figures emblématiques de notre enfance. Ici, Hansel et Gretel s’échappent d’un jardin de bonbons fondants ; là, Blanche-Neige sommeille sous un dôme de pétales blancs. L’ensemble, savamment scénographié, résonne comme une invitation à retrouver notre âme d’enfant – sans jamais céder au kitsch.

Mais le Festival des Jardins, c’est bien plus qu’une simple exposition florale. Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, joyau du Val de Loire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, déploie aussi ses charmes au fil des saisons. Au-delà des jardins éphémères, on découvre des œuvres d’art contemporain en plein air, des installations permanentes dans les Prés du Goualoup, un potager extraordinaire, une serre tropicale, et un château chargé d’histoire.

Une journée sur place devient une véritable expérience immersive, ponctuée de pauses gourmandes à la Ferme du Domaine ou d’un thé dans le jardin des simples. Pour les visiteurs en quête de slow tourisme et de beauté végétale, c’est l’escapade idéale à moins de deux heures de Paris.

Infos pratiques

Thème 2025 : « Il était une fois… au jardin »

: « Il était une fois… au jardin » Dates : du 19 avril au 2 novembre 2025

: du 19 avril au 2 novembre 2025 Lieu : Domaine de Chaumont-sur-Loire, Loir-et-Cher (41)

: Domaine de Chaumont-sur-Loire, Loir-et-Cher (41) Horaires : 10h–20h en été, 10h–18h en automne

: 10h–20h en été, 10h–18h en automne Tarifs : 21 € plein tarif, 6 € enfants, réductions familles et groupes

: 21 € plein tarif, 6 € enfants, réductions familles et groupes Site officiel : domaine-chaumont.fr

AUTOUR DU FESTIVAL

LES PRÉS DU GOUALOUP

Créé en 2012, les Goualoup s’étendent sur plus de 10 hectares accueillant des jardins pérennes liés aux grandes civilisations du jardin : Japon, Chine, Corée, Grande-Bretagne… Ils accueillent les œuvres de grands architectes et paysagistes tels Yu Kongjiang, Wang Shu, Shodo Suzuki, Leon Kluge… et des artistes de renommée internationale : Chris Drury, Pablo Reinoso, Andrea Branzi, Nils-Udo…

LES COLLECTIONS VÉGÉTALES