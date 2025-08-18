Fête médiévale à Sibiril : le Château de Kerouzéré célèbre ses 600 ans

Les samedi 23 et dimanche 24 août 2025, le public est invité à plonger dans six siècles d’histoire à l’occasion des 600 ans du Château de Kerouzéré, dernier château fort habité du Finistère.

Au programme : grand campement médiéval, marché artisanal, tournois de chevaliers, musiciens en costume… Deux jours pour vivre une immersion totale dans un cadre patrimonial d’exception.

Un week-end aux couleurs du Moyen Âge

Organisée par l’association des Amis de Kerouzéré, en partenariat avec Ar Beruvianed, la fête réunira une soixantaine de reconstitueurs en tenue d’époque, plus de 50 chevaliers, des tirs d’artillerie et une troupe équestre. Jeux équestres, ateliers sportifs et artistiques, marché d’artisans, le tout rythmé par la musique médiévale de la troupe L’Archanteur.

Restauration sur place : foodtrucks et buvette pour reprendre des forces entre deux joutes.

la troupe l’Archanteur

Un château vivant toute l’année

Créée en 2025, l’association des Amis de Kerouzéré œuvre à faire rayonner ce monument emblématique du Haut-Léon, en lien avec son propriétaire, Guénolé de Calan, dont la famille possède le domaine depuis 1821.

Après une carrière d’ingénieur et de conseiller en finance à Paris, il décide, en 2024, de s’installer définitivement au château avec sa compagne Jennifer. Un choix de cœur… mais qui implique des concessions, comme l’absence de chauffage dans certaines pièces, y compris dans la chambre principale.

Depuis plusieurs années, le château ouvre ses portes au public avec des visites parfois inédites : pièces dévoilées progressivement (chambre d’enfant, salle de bain familiale…), animations costumées avec l’association Un point c’est tout de Roscoff, expositions, conférences, marché de Noël, chasse aux œufs, cinéma en plein air ou encore salon de thé éphémère.

le jour du mariage du couple propriétaire du château : 20 juillet 2024

Une exposition exceptionnelle en 2025

Du 28 juin au 30 novembre 2025, Kerouzéré accueille la plus grande collection itinérante au monde de maquettes de Léonard de Vinci : soixante modèles reconstituant les inventions du maître florentin, présentés pour la première fois en Bretagne.

Le château propose également la privatisation pour mariages, anniversaires, réunions de famille ou séminaires d’entreprise. Contact : chateau.kerouzere@gmail.com

l’exposition actuelle est : les 60 maquettes de Léonard de Vinci



600 ans d’histoire

Édifié au XVe siècle pour Jean II de Kerouzéré, échanson du duc Jean V de Bretagne, le château est construit sur une motte castrale et flanqué de quatre tours d’angle. Protégé par des douves sur trois côtés, il abritait à l’origine une cour intérieure close de murailles.

Au fil des siècles, il connaît sièges, destructions partielles, restaurations et transformations, tout en restant un symbole du patrimoine léonard.

Après un abandon au début du XXe siècle, il est modernisé en 1943 par Olivier de La Lande de Calan et Aliette de Champagny, avec installation de l’eau courante, de l’électricité et du chauffage au gaz. Les visites au public débutent à cette époque.

Aujourd’hui, sous l’impulsion de Guénolé et Jennifer de Calan, Kerouzéré conjugue préservation historique et animations culturelles, assurant la transmission de son héritage aux générations futures.

Infos pratiques

Fête médiévale – 600 ans du Château de Kerouzéré

Tarifs : plein 5 € – réduit (costumé) 3 € – gratuit moins de 12 ans

Dates : samedi 23 et dimanche 24 août 2025

Horaires : 10 h 30 – 19 h 30

Lieu : Château de Kerouzéré, Sibiril (Finistère)