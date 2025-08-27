Fougères. Le documentaire Bons baisers de grèves en avant-première à Fougères lundi 8 septembre

Le documentaire historique Bons baisers de grèves de Philippe Baron sera projeté en avant-première à la médiathèque La Clairière de Fougères lundi 8 septembre 2025 en présence de l’équipe du film. Le film retrace l’histoire des grandes grèves françaises au début du XXe siècle, notamment celle de 1906 à Fougères qui a touché les usines de chaussures.

Bons baisers de grèves est un film de 52 minutes qui revient sur une période de luttes sociales méconnue qui a enflammé la France ouvrière du début du 20e siècle et, notamment, la ville de Fougères. Dans ce contexte, le réalisateur Philippe Baron nous fait découvrir un média surprenant : la carte postale de grève, véritable « réseau social » bien avant la naissance du web.

De 1905 à 1912, la France est secouée par une vague de conflits sociaux. Le syndicalisme naissant invente de nouveaux modes d’action. Les grèves sont dures et violemment réprimées. De Limoges à Courrières en passant par Fougères, un jeune photographe parcourt cette France industrieuse en colère. Et diffuse ses photographies au plus grand nombre grâce à un média visuel populaire : la carte postale.

TOUT COMMENCE À FOUGÈRES

Un jour dans une brocante, Philippe Baron découvre une carte postale ancienne. Elle date de 1906 et est titrée : « Fougères en grève. La soupe communiste ». Cette image intrigue le réalisateur rennais : qui étaient ces grévistes ? Que revendiquaient-ils ? À qui était destiné ce genre de carte postale ?

En tirant ce fil, il a découvert des centaines de cartes postales et un âge épique du syndicalisme qu’il ne connaissait pas.

La grève de Fougères s’inscrit dans cette période d’agitation sociale intense. C’est l’envers de cette Belle Époque idéalisées et toujours présentée comme heureuse, frivole et insouciante. Pour raconter ce bouillonnement de luttes et la carte postale de grève, le réalisateur a créé un narrateur fictionnel, un photographe passionné par les mouvements sociaux.

Dans les faits, les cartes postales furent l’oeuvre d’une multitude de photographes souvent anonymes. Pour rendre hommage à tous ces artisans méconnus, Philippe Baron a imaginé un unique personnage qui incarne « LE » photo-journaliste de la Belle Époque.

Bons baisers de grèves est produit par la société rennaise Vivement Lundi ! en coproduction avec France Télévisions – France 3 Bretagne et avec Pictanovo – Région Hauts de France, avec le soutien financier du réseau régional de France 3, de la Région Bretagne, du CNC, de la Procirep et de l’Angoa.

Le film sera diffusé sur France 3 Bretagne, France 3 Hauts de France et France 3 Occitanie le jeudi 11 septembre à 22h50 puis visible en replay gratuit sur France.TV.

Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles.