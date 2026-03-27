Avec “Life On Rennes”, Olli signe une ode indie et nocturne à l’âme musicale rennaise

Et si Rennes devenait une chanson ? Avec Life On Rennes, dévoilé le vendredi 27 mars 2026, l’artiste breton Olli (Ollivier Leroy) livre bien une traversée sensible et musicale de la capitale bretonne, entre mémoire rock, errances nocturnes et élans de jeunesse. À la croisée de la folk-pop et de l’indie rock, ce nouveau clip célèbre une ville dont l’énergie artistique continue d’irriguer les imaginaires.

Accompagné de son projet Olli & The London Radio Pop Orchestra, Olli déploie une écriture sonore ambitieuse où se mêlent textures organiques, arrangements orchestraux et pulsations contemporaines. Une pop élégante, parfois mélancolique, toujours habitée, où la voix — fragile et lumineuse — devient le fil conducteur d’une narration intime.

Une ville comme souvenir, une chanson comme refuge

Life On Rennes ne décrit pas seulement une ville : elle la ressent. Le morceau évoque ces années suspendues où tout commence — les premières nuits, les premières scènes, les premières solitudes aussi. Rennes y apparaît comme un territoire initiatique, un espace de formation sensible où l’on apprend à être au monde, porté par la musique.

Entre nostalgie et vitalité, la chanson capte l’essence d’une époque et d’un esprit. Celui des années 1980, bien sûr, avec en filigrane l’ombre féconde des Transmusicales, mais aussi celui d’une scène rock rennaise qui n’a jamais cessé de se réinventer. On y entend des échos de The Smiths, de David Bowie, mais aussi une volonté de s’inscrire dans une continuité vivante plutôt que dans une simple révérence.

Un clip entre dérive nocturne et poésie urbaine

Réalisé par Julien Durand et produit par Label Caravan, le clip de Life On Rennes accompagne cette matière musicale par une esthétique onirique et graphique. Tourné dans la ville même qui l’inspire, il propose une déambulation nocturne, presque flottante, à travers ses rues, ses lumières et ses visages.

Rennes s’y dévoile dans toute sa densité : brute, vibrante, traversée par les générations et les sons. Une ville-matière, à la fois décor et personnage, où les souvenirs s’impriment dans les murs et où chaque nuit semble rejouer une histoire collective.

Une ambition internationale ancrée dans un territoire

Ce titre annonce la sortie de l’album Life On Rennes, prévue le 24 avril 2026. Un projet enregistré en partie aux mythiques Air Studios de Londres avec des musiciens internationaux, et mixé par Steve Osborne — connu pour son travail avec U2, PJ Harvey ou New Order. Une signature sonore qui inscrit Olli dans une ambition clairement européenne, voire internationale, sans jamais renier son ancrage breton.

Avec Life On Rennes, Olli réussit un équilibre délicat : faire de l’intime une matière universelle, et d’une ville un paysage intérieur partagé. Une chanson comme un retour, une dérive, une promesse — celle que certaines nuits, à Rennes, continuent de ne jamais finir.

Informations

Artiste : Olli

Olli Titre : Life On Rennes

Life On Rennes Réalisation : Julien Durand

Julien Durand Production : Label Caravan

Label Caravan Sortie du clip : 27 mars 2026

27 mars 2026 Album : Life On Rennes (sortie le 24 avril 2026)

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