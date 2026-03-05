Frédéric Worms ou la philosophie comme boussole. Le Pourquoi du comment à la lumière d’Iris Murdoch

À quoi sert encore la philosophie dans un monde saturé, inquiet, surexcité, où les crises s’empilent plus vite que notre capacité à les habiter intérieurement ? À consoler, dira-t-on. À éclairer, ajoutera-t-on. À penser mieux. Peut-être. Mais ces réponses, si elles restent générales, manquent encore leur cible. La vraie question est plus âpre et plus quotidienne. Que peut la philosophie quand il faut continuer malgré la fatigue, la confusion, la peur, la dispersion de l’attention, les blessures intimes et les secousses collectives ?

C’est à cet endroit précis que Frédéric Worms est décisif. Son livre Le Pourquoi du comment. Philosophie pour mieux vivre n’arrive pas comme un traité de plus sur les fins dernières, ni comme une morale simplifiée à l’usage des temps nerveux. Il se présente lui-même comme une « table d’orientation » pour « mieux vivre ». Autrement dit, non pas un système clos, mais une boussole. Non pas un refuge hors du monde, mais une manière de se tenir dans le monde sans s’y dissoudre.

Ce déplacement est considérable. Car toute la singularité de Worms tient là. Dans ce livre, il ne demande pas d’abord à la philosophie de produire un système clos, mais d’aider à s’orienter à travers la diversité des réponses, des œuvres et des arguments. Il formule même son geste avec une remarquable limpidité. Il s’agit de chercher l’« enjeu philosophique » de chaque expérience vitale et l’« enjeu vital » de chaque notion philosophique. La formule paraît simple. Elle est en réalité l’axe d’une œuvre entière.

“Mieux vivre”, non “bien vivre”

La préface donne immédiatement le ton. Pour Frédéric Worms , dire que le but de la philosophie est de “bien vivre” est peut-être déjà aller trop loin. Il préfère parler de “mieux vivre”, ce qui change tout. Il ne promet pas l’immunité contre le malheur. Il ne promet pas la sagesse accomplie, ni l’abolition du tragique. Il propose moins, et donc davantage : améliorer la vie sans mentir sur ce qui la menace. La philosophie devient alors une lutte patiente contre “le pire”, avec une orientation tirée de la vie elle-même, dans ses dimensions individuelles, relationnelles et politiques.

Cette nuance est fondamentale. Elle soustrait Frédéric Worms à deux caricatures contemporaines. D’un côté, celle du développement personnel philosophique, qui réduit la pensée à une hygiène émotionnelle. De l’autre, celle du nihilisme cultivé, qui croit être profond parce qu’il ne voit plus que l’effondrement. Frédéric Worms refuse également l’optimisme creux et le pessimisme captif. Son travail consiste à rendre pensable une amélioration relative, fragile, recommencée, disputée, mais réelle. Dans ses propres termes, il s’agit de s’orienter “à chaque pas, même le plus petit”, “chaque matin”.

Cette insistance sur le matin, sur le petit pas, sur la question qui surgit d’une scène ordinaire, dit beaucoup de sa philosophie pratique. Elle n’est pas une philosophie des grands moments héroïques. Elle est une philosophie des reprises, des bascules infimes, des ajustements de conscience, des critères qu’il faut retrouver au milieu du brouillard.

Une boussole, pas un sermon

Le titre lui-même, Le Pourquoi du comment, pourrait sembler familier, presque léger. Il est en réalité programmatique. Frédéric Worms explique que l’expression populaire est devenue pour lui une méthode. Le “pourquoi” oblige à poser l’enjeu, la raison, la fin, la profondeur. Le “comment” contraint à revenir à la pratique, au mécanisme, au geste, au chemin. La philosophie n’est donc ni pure spéculation, ni simple mode d’emploi. Elle est la tension entre les deux.

Cette méthode s’est élaborée à la radio avant de devenir un livre. Et cela compte. Parce que la radio oblige à la fois à la précision et à l’adresse. Frédéric Worms ne le cache pas. La contrainte a été féconde. Il a fallu faire clair sans devenir sommaire, concret sans renoncer à la profondeur, vivant sans céder au bavardage. La pensée y gagne une autre allure. Elle devient moins monument, plus circulation. Moins cathédrale, plus usage. Chacun doit pouvoir comprendre.

C’est pourquoi le livre n’est ni traité, ni essai systématique, ni leçon, ni sermon. Il procède par compositions successives, regroupées sous trois grandes directions — Demain, Hier, Aujourd’hui — afin de ne pas se contenter d’un élan, de ne pas s’enfermer dans le négatif, et d’affronter le présent du vivant.

Le vivant au centre, sans renoncer au concept

Frédéric Worms nomme son orientation un « vitalisme critique ». L’expression pourrait inquiéter si elle n’était aussitôt lestée de gravité. Il ne s’agit pas de célébrer abstraitement “la vie”, comme on vante une énergie pure ou une positivité sans ombre. Le vitalisme qu’il revendique est critique parce qu’il prend au sérieux l’opposition de la vie et de la mort sous toutes ses formes humaines : maladie, destruction, haine, chaos, injustice, effondrement des institutions, détérioration des liens. La vie n’est pas un slogan. Elle est ce qui peut être blessé, diminué, abandonné, ou au contraire soutenu, soigné, relevé.

La surprise vient de ce qu’un tel cadre ne mène pas chez lui à une philosophie de la noirceur. Frédéric Worms ajoute un critère qui peut sembler désarmant, mais qui est sans doute l’un des plus beaux paris du livre : « le plaisir et même la joie ». Il faut aussitôt entendre cette phrase correctement. Elle n’exclut ni le sérieux ni la gravité, et encore moins la vérité. Elle s’y ajoute. La joie n’est pas ici une anesthésie. Elle est l’indice qu’une orientation est vitale, qu’elle ouvre, qu’elle déploie, qu’elle relance la capacité d’habiter le réel plutôt que de s’en détourner.

Ce point est capital, parce qu’il nous éloigne d’une confusion très contemporaine. Assimiler la joie au confort, et le plaisir au divertissement. Chez Frédéric Worms , la joie n’est pas l’oubli du tragique. Elle est ce qui, malgré lui, insiste encore.

Iris Murdoch, sœur lointaine

C’est ici qu’Iris Murdoch apparaît comme une interlocutrice étonnamment proche. Le rapprochement n’est pas de surface. Certes, les styles diffèrent. Murdoch est romancière autant que philosophe, et sa prose morale a une qualité d’attention, de tension intérieure, de drame silencieux, qui n’est pas celle de Frédéric Worms . Mais sous ces différences, les parentés sont fortes.

Murdoch a contesté une certaine image moderne de la morale comme pur choix souverain. Pour elle, la vie morale dépend moins des grandes décisions spectaculaires que d’un travail continu de vision. Dans The Idea of Perfection, elle écrit en substance que l’on ne choisit qu’à l’intérieur du monde que l’on parvient à voir, et que la vie morale se joue continuellement, non seulement dans les moments explicites de choix. Autrement dit, la morale commence avant l’acte, dans la qualité de l’attention.

C’est là une idée immense. Murdoch ne dit pas seulement qu’il faut être bon. Elle dit qu’il faut apprendre à voir justement. Voir autrui moins à travers nos fantasmes, nos crispations, notre susceptibilité, nos scénarios internes. Elle relie ainsi la morale à une discipline du regard, à une lutte contre l’illusion de l’ego. Dans The Sovereignty of Good, elle va jusqu’à écrire que le moi est un lieu d’illusion, et que la bonté tient à l’effort pour voir le monde réel dans la lumière d’une conscience vertueuse.

La convergence avec Frédéric Worms apparaît alors nettement, à condition de respecter la différence des vocabulaires. Chez lui aussi, la philosophie commence par un travail de clarification du vécu, même si ce mot est souvent relayé par un autre, plus propre à son style : la formulation. Il faut voir la question cachée dans l’expérience, la dégager, la nommer. Chez Murdoch, l’éthique commence par l’attention. Chez Worms, elle commence par la question bien posée. Mais dans les deux cas, il ne s’agit pas d’abord de brandir une règle. Il s’agit de sortir de la confusion, du faux évident, de l’automatisme intérieur.

Vision, question, orientation

L’un des plus beaux apports d’Iris Murdoch consiste à montrer que la transformation morale est souvent silencieuse. Elle ne prend pas toujours la forme d’un grand acte visible. Elle peut résider dans un déplacement du regard. Dans la façon, par exemple, de ne plus voir l’autre selon un répertoire figé de jugements. Cette morale de l’attention, de la patience, de la justesse, a profondément renouvelé l’idée même de vie éthique.

Frédéric Worms , lui, ramène ce travail à la vie ordinaire de la conscience contemporaine. Une angoisse face à l’actualité, un deuil, une fatigue morale, une colère politique, un sentiment d’injustice, un emballement technique, une urgence climatique, tout cela peut demeurer à l’état de bloc affectif indistinct. La philosophie intervient alors pour transformer ce bloc en question, puis la question en orientation. Elle ne supprime pas la douleur. Elle la rend pensable sans la laisser envahir tout le paysage.

Ce n’est pas un hasard si Frédéric Worms insiste, dans tout le livre, sur les commencements, les bascules, les progrès locaux, les institutions, les liens, les passions, les formes de responsabilité. Il ne veut pas seulement dire ce qu’est la philosophie. Il veut montrer comment elle travaille dans les plis de l’existence, là où quelque chose commence, résiste, s’abîme ou se relève. Quand il décrit le commencement comme une réalité à la fois merveilleuse, douteuse et pourtant indubitable, il montre bien que le vivant n’est jamais réductible à un simple élan heureux. Il y a des commencements d’amour, de naissance ou de libération, mais le livre n’ignore en rien les bascules plus sombres de l’histoire.

Une morale sans enfermement privé

L’autre proximité profonde avec Murdoch tient à la critique du solipsisme moral. Murdoch combat la souveraineté du moi. Frédéric Worms combat, à sa manière, le risque d’une philosophie réduite à une sagesse privée. Chez lui, la vie individuelle n’est jamais pensable sans la vie relationnelle et la vie collective. D’où l’importance accordée aux institutions, à la démocratie, au droit, à l’opposition légitime, aux métiers, aux déontologies, à la responsabilité, au don, aux médiations qui empêchent le monde humain de se défaire.

C’est l’un des points les plus solides de sa pensée. Il ne laisse jamais la philosophie se dissoudre dans le seul “travail sur soi”. Le soin n’est pas seulement un rapport intime à sa propre vulnérabilité. Il appelle des structures, des règles, des protections, des transmissions. La démocratie n’est pas seulement une valeur abstraite. Elle se mesure à des critères précis, par exemple à la place reconnue à l’opposition. La morale elle-même n’est pas un pur ciel des principes. Elle prend naissance dans des relations concrètes, dans des risques précis d’abus, de violence, d’injustice.

De ce point de vue, Frédéric Worms déploie plus explicitement que Murdoch une philosophie publique. Là où Murdoch passe volontiers par le roman, par les torsions de l’âme et les illusions affectives, Frédéric Worms passe par les médiations civiques, les scènes historiques, les formes institutionnelles du vivre-ensemble. Mais l’exigence est sœur. Il s’agit, dans les deux cas, de sortir d’un moi faussé pour rejoindre un réel plus juste.

Contre la saturation et la désorientation

Cette philosophie dit beaucoup de notre époque. Nous vivons sous un régime de saturation et d’urgences qui menace sans cesse notre capacité d’attention et d’orientation. Les nouvelles s’enchaînent, les catastrophes se concurrencent, les affects collectifs se polarisent, et l’attention devient une ressource politique, morale et presque biologique. Dans un tel contexte, il n’est pas indifférent qu’un philosophe fasse de la question bien posée une forme de résistance. Chez Frédéric Worms , prendre du recul n’est pas se retirer. C’est reconquérir la possibilité d’une orientation au milieu des urgences.

Murdoch aide à comprendre la profondeur de cette résistance. Si l’ennemi moral principal est l’illusion du moi, alors une époque de narcissisme technologique, de spectacle permanent de soi, d’opinions réflexes et de fantasmes projetés sur les autres, est aussi une époque de brouillage moral. La lutte pour l’attention juste y devient centrale.

On comprend alors pourquoi le dialogue implicite entre Murdoch et Worms est si fécond. L’une rappelle que la morale suppose un désencombrement du regard. L’autre montre comment cette exigence peut devenir une méthode d’orientation dans la vie contemporaine. L’une parle de vision juste. L’autre de boussole. L’une combat l’ego. L’autre cherche, dans chaque expérience, le point où le vivre peut être mieux orienté.

Une philosophie qui accompagne sans abaisser

Il y a, enfin, chez Frédéric Worms , quelque chose de très rare : une philosophie qui accompagne sans infantiliser. Il ne parle pas du haut d’un savoir déjà assuré. Il n’écrase pas l’expérience sous le concept. Il n’utilise pas davantage le concept comme un prétexte décoratif posé sur le chaos du monde. Il circule entre les deux. C’est sans doute cela qui rend son livre si utile au meilleur sens du mot. Non pas utile comme une trousse à outils psychologiques, mais utile comme une forme de tenue intellectuelle et morale.

La vraie réussite du Pourquoi du comment est peut-être là. Réinstaller la philosophie dans son lieu le plus exigeant, qui n’est ni le ciel des abstractions ni le marché du réconfort, mais l’espace mouvant où une existence cherche ses repères sans renoncer à la vérité. Murdoch dirait que la bonté demande une attention plus juste au réel. Frédéric Worms dirait que la philosophie doit nous aider à nous orienter dans les dédales de la vie et de la pensée. Au fond, ils parlent d’une même fidélité. Ne pas céder tout entier à la confusion.

Dans un temps qui aime les oppositions pauvres — l’utile ou l’inutile, la théorie ou la vie, la joie ou la lucidité, l’intime ou le politique — Frédéric Worms rouvre les passages. C’est ce qui rend son livre précieux. Il ne nous promet pas une vie enfin réconciliée. Il nous apprend à chercher, dans chaque nœud du réel, le fil qui permet encore de tenir, de comprendre, de choisir, parfois même de se réjouir.

