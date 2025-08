Giotto – François, l’humilité radieuse : quand la lumière d’Assise éclaire la Bretagne

À Bénodet, cet été, la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Mer s’ouvre à une lumière ancienne mais intacte. Celle qui émane des fresques peintes par Giotto à Assise à la fin du XIIIe siècle, et qui, grâce à Alba Cultura, entame un long voyage à travers la Bretagne – non seulement dans ses lieux patrimoniaux, mais aussi dans ses marges, ses blessures, ses solitudes : hôpitaux, prisons, maisons de retraite.

Le souffle du Très-Bas

Ils sont vingt-huit tableaux. Vingt-huit scènes suspendues entre ciel et terre. L’Italien Giotto, précurseur de la Renaissance, y raconte la vie de François d’Assise, frère des pauvres, amant du soleil, du loup et du lépreux. Cette fresque monumentale, peinte entre 1295 et 1300 dans la basilique supérieure d’Assise, est ici reproduite en très grand format, avec un soin photographique exceptionnel signé Antonio Quattrone. Chaque image est accompagnée d’un double regard : la méditation d’Éloi Leclerc, franciscain et écrivain spirituel majeur du XXe siècle, et une lecture artistique et historique accessible.

Le résultat n’est pas seulement visuel. Il est contemplatif. François d’Assise n’est pas ici réduit à un saint en plâtre ; il nous apparaît en frère, en poète, en rêveur radical, celui qui osa dépouiller sa richesse pour épouser la nudité du monde. Celui qui s’écria : « Notre Père, qui es aux cieux », après avoir rendu à son père terrestre jusqu’à ses vêtements.

L’art pour tous, le sacré hors les murs

Conçue par Alba Cultura, association qui œuvre à faire entrer le Beau dans les lieux les plus oubliés – cellules, couloirs d’hôpitaux, quartiers reculés – l’exposition « Giotto – François, l’humilité radieuse » n’est pas un simple événement culturel. Elle est un acte de partage, un contrepoint lumineux à la crise du sens et des vocations, une offrande sans conditions. Après Bénodet (juillet-août 2025), elle rayonnera dans toute la Bretagne : abbayes, séminaires, lycées, centres culturels, mais aussi établissements carcéraux et médico-sociaux.

Sous les arches, dans les cloîtres, mais aussi derrière des murs moins visibles, François et Giotto invitent chacun à entrer dans une autre temporalité, une autre écoute. C’est une exposition pour tous ceux qui cherchent – ou ont cessé de chercher –, pour les croyants, les blessés, les contemplatifs, les curieux. Chaque tableau est une halte. Chaque fresque une respiration. Chaque regard une espérance.

François d’Assise, ce contemporain

À une époque marquée par la violence, les accélérations et les pertes de repères, la figure du poverello resurgit avec une actualité troublante. Patron de l’écologie, messager de paix interreligieuse (il rencontra le sultan al-Kâmil en pleine croisade), fondateur du premier ordre mendiant, François d’Assise traverse huit siècles sans perdre sa lumière. Le pape François, qui a choisi ce nom en hommage explicite, en a ravivé la portée universelle.

Mais cette exposition ne propose pas une hagiographie figée. Elle invite à ressentir, à marcher aux côtés d’un homme fragile, traversé de visions, saisi par une joie et une simplicité qui défient les logiques sociales. Giotto, par sa peinture vibrante, réaliste et pleine d’humanité, fut le premier à incarner cette révolution douce : celle d’un homme qui choisit la pauvreté comme chemin de beauté.

Le cœur breton, terre d’accueil

La Bretagne n’est pas un hasard pour cette itinérance. Elle fut, depuis le XIIIe siècle, une terre franciscaine intense, marquée par les frères mineurs, les clarisses, les capucins. Leur trace demeure, même si les couvents se sont vidés. De Quimper à Dinan, de Rennes à Guingamp, l’écho du chant de François a résonné longtemps. Cette exposition lui rend hommage, mais elle lui ouvre aussi un avenir.

Car ce que propose Alba Cultura, ce n’est pas seulement de regarder. C’est de se laisser toucher. Comme l’écrit Rilke : « Où s’en est-il allé, l’être de lumière ? Et pourquoi les pauvres, qui n’ont que leur espoir pour les guider, ne voient-ils plus au loin son fanal dans la nuit ? »

Grâce à Giotto, ce fanal se rallume. Et il est en Bretagne.

→ Informations pratiques :

Église Notre-Dame-de-la-Mer, Bénodet

Juillet–août 2025

Tous les jours de 10h à 18h – Entrée libre

Reproductions photographiques de 28 fresques / Commentaires spirituels et artistiques