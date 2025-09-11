Jardin punk : la révolution verte façon keupon

À propos du Petit traité et du Grand traité du jardin punk d’Éric Lenoir. Un guide qui n’en est pas un. Un manuel qui vous dit de désapprendre. Voilà le paradoxe joyeusement iconoclaste qu’a proposé le paysagiste et pépiniériste Éric Lenoir avec deux livres devenus cultes : le Petit traité du jardin punk (2018) et le Grand traité du jardin punk (2021), tous deux parus chez Terre Vivante.

Dans ces ouvrages, il ne s’agit pas de suivre une méthode clé en main mais de réinventer notre rapport au jardinage en conjuguant anarchie, poésie et écologie. Exit la pelouse tondue au cordeau, les allées bien droites, les traitements chimiques et les catalogues de jardineries. Bienvenue dans un espace vivant, rebelle, fauché mais fertile, où la nature reprend ses droits et nous apprend à lâcher prise.

Un manifeste : apprendre à désapprendre

Le Petit traité du jardin punk pose les bases : jardiner n’est pas un concours de contrôle mais un acte de liberté. Lenoir invite à « apprendre à désapprendre », c’est-à-dire oublier les règles trop formelles, parfois héritées de siècles d’obsession pour l’ordre. Derrière l’humour, c’est bien une philosophie de vie qui transparaît : observer, accueillir, ne pas se prendre trop au sérieux, et surtout ne pas craindre la friche.

Le grand traité : encyclopédie pratique et poétique

Trois ans plus tard, le Grand traité du jardin punk élargit le champ. Plus dense, plus documenté, il devient une véritable boîte à outils. On y trouve :

des chapitres sur les sols, les cycles de l’eau, les microclimats,

des méthodes pour bouturer, régénérer, recycler,

des astuces pour créer un jardin résilient face aux sécheresses,

une réflexion sur l’esthétique du désordre, plus wabi-sabi que jardin de château.

Mais attention : Lenoir ne donne pas des recettes, il propose des pistes. À chacun de se réapproprier son espace, qu’il s’agisse d’un parc, d’un trottoir, d’un balcon ou d’une friche urbaine.

5 conseils punk pour commencer

Désobéissez : arrêtez de tondre votre pelouse chaque semaine. Laissez fleurir pissenlits, trèfles et orties. Recyclez : palettes, bidons, caisses deviennent des bacs ou des abris pour insectes. Lâchez prise : acceptez que les herbes folles colonisent vos bordures. Elles nourrissent la biodiversité. Expérimentez : lancez des seed bombs (bombes de graines) dans les terrains vagues ou vos propres coins oubliés. Célébrez : arrosez votre jardin… mais avec un apéro, en contemplant le spectacle du vivant.

Une esthétique libertaire

Lenoir insiste : le jardin punk n’est pas un capharnaüm. Il possède une esthétique propre, faite d’associations inattendues, de fleurs sauvages qui se mêlent aux légumes, d’arbres préservés pour leur beauté imparfaite. Comme l’écrit un lecteur : Écouter la respiration des saisons, c’est accueillir des beautés insoupçonnées, comme la parure crépitante d’un merisier en automne. C’est aussi une démarche politique.

Guerilla Gardening et héritages contestataires

Les deux traités forment ainsi un diptyque cohérent : le Petit traité pour éveiller, le Grand traité pour approfondir. Ensemble, ils proposent de transformer nos jardins en espaces d’expérimentation, de résistance et de liberté.

Le jardin punk ne naît pas de nulle part. Il s’inscrit dans une histoire plus vaste, celle du Guerrilla Gardening des années 1970, initié à New York par Liz Christie, qui lançait des bombes de graines dans les terrains vagues. Aujourd’hui, des collectifs comme Incroyables Comestibles prolongent cette démarche en plantant potagers et vergers dans l’espace public. Autant de gestes qui relèvent de la même énergie frondeuse et généreuse : occuper la ville par la nature, donner sans demander permission. Reste une tension entre la philosophie globale et son adaptation à l’échelle domestique. Ce qui relève du génie d’adaptation de chacun…

Petit traité du jardin punk. Apprendre à désapprendre

Auteur : Éric Lenoir

Éditeur : Terre Vivante

Date de parution : 2018

Format : Broché, 128 pages

Prix : env. 10 €

ISBN : 978-2360984029

Présentation : Un manifeste bref et incisif qui invite à désapprendre les règles trop rigides du jardinage pour renouer avec un rapport libre, humoristique et écologique à la nature.

Public : Débutants curieux, jardiniers urbains, lecteurs en quête de philosophie écologique simple et joyeuse.

Grand traité du jardin punk