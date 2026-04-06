La grande liste des marchés nocturnes de Bretagne, département par département

Quand les journées s’allongent, la Bretagne reprend ses habitudes d’été. Les places de village, les ports, les promenades de bord de mer et les centres-bourgs se remplissent de producteurs, de créateurs, de gourmands et de badauds. Marchés nocturnes, semi-nocturnes, marchés du soir ou marchés estivaux animés, voici notre grand recensement 2026 des rendez-vous bretons à ciel ouvert, classés par département.

Il faut d’emblée le dire. Une liste de marchés nocturnes en Bretagne n’est jamais totalement figée début avril. Certaines communes ont déjà publié leur programme 2026, d’autres n’ont encore mis en ligne qu’une trame ou reconduisent des rendez-vous récurrents sans en détailler les dates. Notre rédaction a donc retenu ici la définition la plus utile pour les lecteurs. D’un côté, les vrais marchés nocturnes déjà annoncés. De l’autre, les semi-nocturnes et marchés du soir qui, sans finir forcément très tard, relèvent bien du même esprit estival.

Côtes-d’Armor. Les marchés du soir entre stations balnéaires, bourgs et vallées de Rance

Dans les Côtes-d’Armor, l’offre est déjà bien lisible. Saint-Cast-le-Guildo fait figure de valeur sûre avec son marché estival en semaine et son grand rendez-vous du jeudi soir. Saint-Méloir-des-Bois confirme un marché d’été les mercredis soirs. Erquy propose son rendez-vous près de l’office de tourisme en juillet-août. Plus au sud, Tréfumel maintient un marché bimensuel dès 17 h de juin à septembre, tandis qu’Évran, à la ferme des Aulnays, et Plouër-sur-Rance, avec son petit marché de créateurs et ses animations musicales, participent pleinement à cette Bretagne des fins de journée gourmandes. Pléhérel-Plage, Plorec-sur-Arguenon et Plélan-le-Petit s’ajoutent aussi à la carte estivale. Du côté de la Côte de Granit Rose, Plestin-les-Grèves annonce son marché en semi-nocturne du 7 juillet au 25 août 2026, et Trébeurden son marché des créateurs semi-nocturne les mercredis d’août. Enfin, Perros-Guirec reste à surveiller, l’existence d’un marché nocturne à Trestraou étant bien attestée, même si le calendrier 2026 détaillé n’est pas encore entièrement visible au moment où nous publions.

À retenir dans les Côtes-d’Armor

Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Méloir-des-Bois, Erquy, Pléhérel-Plage, Tréfumel, Évran, Plouër-sur-Rance, Plélan-le-Petit, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, et probablement Perros-Guirec quand son programme sera entièrement publié.

Finistère. Ports, quais et stations littorales donnent le ton

Le Finistère aligne lui aussi de beaux rendez-vous, souvent liés aux ports et aux bords de mer. Port-La-Forêt, à La Forêt-Fouesnant, annonce clairement son marché nocturne du 7 juillet au 25 août 2026. Sur le port de Lesconil, le marché semi-nocturne reprend les lundis de juillet et août, avec une exception calendaire le 12 juillet 2026. Au Pouldu, sur la commune de Clohars-Carnoët, plusieurs marchés nocturnes sont déjà publiés pour juillet et août, rue des Grands Sables. Saint-Renan poursuit ses Mardis de l’été, formule plus hybride où concerts, restauration, animations et marché semi-nocturne composent une vraie soirée populaire. Plus inattendu, Carhaix-Plouguer conserve une fiche active sous l’intitulé de marché nocturne, même si l’horaire relève davantage de la fin d’après-midi que de la nuit tombée. D’autres communes finistériennes reviendront sans doute dans la danse au fil du printemps, notamment autour du Pays bigouden et de la baie de Morlaix, où le vocabulaire varie souvent entre marché estival, marché des créateurs et semi-nocturne.

À retenir dans le Finistère

Port-La-Forêt, Lesconil, Le Pouldu à Clohars-Carnoët, Saint-Renan, Carhaix-Plouguer. D’autres marchés du soir devraient encore émerger à mesure que les agendas communaux d’été seront publiés.

Ille-et-Vilaine. Une offre réelle mais plus diffuse

En Ille-et-Vilaine, le modèle du marché nocturne prend souvent une forme plus douce, plus gourmande, parfois plus semi-nocturne que franchement nocturne. Hirel se distingue avec un marché d’été nocturne clairement identifié. Saint-Suliac déroule chaque été son marché estival du mardi, sur le quai de Rance, de la mi-juin à la mi-septembre. Cherrueix maintient son marché estival du jeudi de mai à septembre, tandis que Saint-Lunaire propose, face à la mer, un marché gourmand à partir de 17 h sur l’esplanade du mini-golf. Maen Roch, dans le secteur de Saint-Brice-en-Coglès, ajoute un rendez-vous saisonnier de 17 h à 21 h. Châteaugiron, enfin, mérite sa place à part. Son marché estival, organisé le jeudi dès 17 h au cœur de la ville, s’accompagne d’une ouverture en nocturne des commerces, de restaurants dans les rues piétonnisées et d’une vraie ambiance de soirée. Ce n’est pas, au sens strict, un marché nocturne de front de mer. Mais c’est pleinement un marché d’été du soir, dans l’esprit que cherchent tant de promeneurs aux beaux jours.

À retenir en Ille-et-Vilaine

Hirel, Saint-Suliac, Cherrueix, Saint-Lunaire, Maen Roch et Châteaugiron. Le département semble moins spectaculaire que le littoral morbihannais ou finistérien, mais il recèle une vraie constellation de marchés de fin de journée, souvent charmants et très locaux.

Morbihan. Le royaume breton des marchés nocturnes d’été

S’il faut chercher le cœur battant des marchés nocturnes bretons, c’est sans doute dans le Morbihan. Entre rade de Lorient, presqu’île de Quiberon et baie de Carnac, les rendez-vous s’y multiplient. Port-Louis maintient un marché semi-nocturne les mardis d’été à partir de 18 h 30. Larmor-Plage reste un classique du mercredi, le long de Toulhars, dans une atmosphère iodée où déambulent aussi les groupes de musique. Pont-Scorff conserve son marché festif du mercredi soir de mi-juillet à mi-août. Quiberon joue carrément la double carte, avec un marché nocturne artisanal sur l’esplanade Hoche tous les mardis soirs du 8 juillet au 26 août 2026, et un autre rendez-vous à Port-Maria les mercredis soirs du 16 juillet au 20 août. Carnac confirme de son côté son marché nocturne du jeudi, de 18 h à 23 h, avec produits du terroir, artisanat et fest-noz gratuit à 20 h. Plus ponctuel, Berné inscrit aussi à son agenda 2026 un marché nocturne du printemps le 16 mai. Le Morbihan reste donc, à ce stade, le département le plus dense et le plus nettement nocturne de tous.

À retenir dans le Morbihan

Port-Louis, Larmor-Plage, Pont-Scorff, Quiberon Esplanade Hoche, Quiberon Port-Maria, Carnac, Berné. D’autres habitués du département, comme Larmor-Baden ou Questembert, pourraient encore préciser leur programme 2026 dans les semaines à venir.

Loire-Atlantique. L’autre façade atlantique des marchés nocturnes

Si l’on élargit la carte bretonne historique à la Loire-Atlantique, le tableau gagne immédiatement en densité littorale. Le département partage avec le sud Bretagne un même goût pour les marchés d’été à la tombée du jour, entre fronts de mer, places d’église et stations balnéaires. Saint-Brevin-les-Pins a déjà publié son marché nocturne du quartier de l’Océan, programmé les mercredis du 8 juillet au 19 août 2026, de 19 h à minuit. À Piriac-sur-Mer, le marché nocturne des créateurs et artisans d’art régionaux est annoncé du 9 juillet au 27 août 2026, place de l’église. Mesquer-Quimiac confirme pour sa part un marché semi-nocturne le 29 juillet 2026, en lien avec un fest-noz communal, ce qui dit bien l’esprit local de ces rendez-vous où le marché devient aussi prétexte à musique, promenade et sociabilité. Pornichet, enfin, reste une valeur sûre avec son marché nocturne des Océanes, face à la mer, tous les mardis soirs en été, même si la fiche détaillée encore visible au moment de notre vérification est millésimée 2025. La tradition y est toutefois suffisamment installée pour qu’elle mérite d’être signalée dès maintenant, sous réserve de reconfirmation formelle du calendrier 2026.

À retenir en Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins, Piriac-sur-Mer, Mesquer-Quimiac, Pornichet à confirmer dans son millésime 2026. D’autres communes du littoral, notamment autour de Pornic et de la côte de Jade, pourraient encore publier leurs marchés du soir dans les semaines à venir.

Notre liste bretonne au 6 avril 2026

Côtes-d’Armor : Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Méloir-des-Bois, Erquy, Pléhérel-Plage, Tréfumel, Évran, Plouër-sur-Rance, Plélan-le-Petit, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Perros-Guirec à surveiller

: Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Méloir-des-Bois, Erquy, Pléhérel-Plage, Tréfumel, Évran, Plouër-sur-Rance, Plélan-le-Petit, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Perros-Guirec à surveiller Finistère : Port-La-Forêt, Lesconil, Le Pouldu à Clohars-Carnoët, Saint-Renan, Carhaix-Plouguer

: Port-La-Forêt, Lesconil, Le Pouldu à Clohars-Carnoët, Saint-Renan, Carhaix-Plouguer Ille-et-Vilaine : Hirel, Saint-Suliac, Cherrueix, Saint-Lunaire, Maen Roch, Châteaugiron

: Hirel, Saint-Suliac, Cherrueix, Saint-Lunaire, Maen Roch, Châteaugiron Morbihan : Port-Louis, Larmor-Plage, Pont-Scorff, Quiberon Esplanade Hoche, Quiberon Port-Maria, Carnac, Berné

: Port-Louis, Larmor-Plage, Pont-Scorff, Quiberon Esplanade Hoche, Quiberon Port-Maria, Carnac, Berné Loire-Atlantique : Saint-Brevin-les-Pins, Piriac-sur-Mer, Mesquer-Quimiac, Pornichet à confirmer, et probablement d’autres marchés du soir à venir sur la côte de Jade

Cette cartographie est appelée à s’étoffer. La Bretagne aime les marchés qui commencent à l’heure de l’apéritif et finissent dans la lumière dorée des soirs d’été. D’ici juin, plusieurs communes compléteront encore leur programme. Mais dès maintenant, cette liste donne déjà une belle idée d’un art breton très particulier de faire du marché un moment de promenade, de musique, de gourmandise et de sociabilité. Autrement dit, une façon de transformer la simple course du soir en petite fête locale.