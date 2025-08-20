L’Archipel de Fouesnant dévoile une saison 2025-2026 foisonnante entre discernement et émerveillement

Entre Shakespeare, Leonard Cohen, danse contemporaine, jazz italien et découvertes turques, la nouvelle saison de L’Archipel – Pôle culturel de Fouesnant-les Glénan s’annonce aussi riche qu’exigeante. Théâtre, musique, danse, expositions, ateliers et rencontres se mêleront pour offrir une année de création, de partage et d’émerveillement à tous les publics.

Un fil rouge : le pouvoir et ses dérives

Frédéric Pinard, directeur de l’Archipel, place la saison sous le signe des rapports entre pouvoir et folie. Les grands classiques shakespeariens — Le Roi Lear et Richard III — viendront interroger l’hubris des puissants, tandis que des créations contemporaines exploreront les violences héritées (Scènes d’intérieur), le consentement revisité à travers un conte détourné (…Et les 7 nains ?) ou encore l’accaparement des terres par les multinationales (Terre Noire). Un cycle de conférences viendra nourrir la réflexion : philosophie, histoire, sciences et arts visuels prolongeront les thématiques des spectacles.

Divertissement et émerveillement

Si la saison se veut attentive aux enjeux de société, elle n’en oublie pas l’émerveillement :

Arthur H inaugurera sa nouvelle tournée depuis Fouesnant,

inaugurera sa nouvelle tournée depuis Fouesnant, Stefano Di Battista offrira un voyage au cœur du jazz italien,

offrira un voyage au cœur du jazz italien, le London City Ballet clôturera l’année en majesté,

clôturera l’année en majesté, sans oublier des hommages musicaux et scéniques à Erik Satie, Leonard Cohen et Judy Garland.

Humour et légèreté seront aussi au rendez-vous, avec notamment Les gros patinent bien, sacré Molière du meilleur spectacle d’humour en 2022.

La Turquie à l’honneur

Depuis 2014, la Médiathèque de l’Archipel invite chaque saison à un voyage culturel. Après le Japon, Cuba ou l’Islande, c’est au tour de la Turquie d’être mise en lumière. De 28 rendez-vous sont programmés d’octobre à mars : conférences, projections, ateliers culinaires, concerts, lectures et spectacles permettront d’explorer un pays à la croisée de l’Orient et de l’Occident.

Le service spectacle s’associe à cette thématique avec deux concerts et une pièce portés par des artistes turcs.

La danse en partage

Autre nouveauté de la saison : le cycle « Et bien dansez maintenant ! ».

Au-delà des représentations (danse contemporaine, urbaine et classique), l’Archipel proposera des ateliers gratuits et ouverts à tous dès 12 ans, permettant de danser aux côtés de chorégraphes invités comme Thierry Micouin ou les danseurs du London City Ballet.

Médiathèque : clubs et jeunesse au cœur

La Médiathèque poursuit ses rendez-vous phares (club de lecture, apéro bulles autour de la BD, coin de l’oreille dédié à la musique…), tout en créant de nouvelles propositions pour la jeunesse :

La boîte à histoires pour les 6-11 ans,

pour les 6-11 ans, Le Club ado pour les 12-16 ans.

De nombreuses animations pour les plus jeunes (bébés lecteurs, bébés musiciens, ateliers créatifs) ponctueront l’année, tout comme le rendez-vous « À quatre mains » qui associe parents et enfants autour du jeu et de la création.

Le Conservatoire en scène

Le Conservatoire de Musique et de Danse, toujours très actif, donnera à entendre ses élèves lors du Concert de Noël, d’une session irlandaise fest-noz et de nombreux moments musicaux tout au long de l’année.

Expositions : de la matière au sensible

Deux expositions majeures rythmeront la saison :

Morsure , cinquième édition du rendez-vous dédié à l’estampe contemporaine, explorera la matière de la roche aux nuages,

, cinquième édition du rendez-vous dédié à l’estampe contemporaine, explorera la de la roche aux nuages, Autant, le temps. de Philippe Bréson proposera une plongée photographique dans les procédés « anté-numériques », entre mémoire des paysages de guerre, ardoisières bretonnes et forêts sensibles.

Le 3e lieu : vivre ensemble autrement

Depuis six ans, l’Archipel cultive son rôle de « troisième lieu », un espace convivial où se croisent habitants et générations. Café, lecture, ateliers, puzzle, expositions : le hall et le patio sont pensés comme une oasis de sociabilité.

Cette saison, les Conversations mettront l’accent sur la transition écologique, avec des rendez-vous autour des solutions concrètes pour réduire son empreinte carbone (cuisine, jardinage, bricolage).

Des actions solidaires et inclusives

L’Archipel affirme aussi son rôle social à travers des projets originaux :

« La parenthèse » : 16 ateliers artistiques gratuits pour les personnes atteintes de cancer ou en rémission,

: 16 ateliers artistiques gratuits pour les personnes atteintes de cancer ou en rémission, le Café des aidants, nouveau rendez-vous mensuel organisé par la CPTS du Pays fouesnantais pour soutenir les proches aidants.

Un rendez-vous hebdomadaire avec la culture

Avec 30 spectacles au total, des créations accompagnées, des expositions, des ateliers et des projets solidaires, l’Archipel confirme sa place de scène de territoire et de centre culturel vivant.

Informations pratiques

La billetterie des spectacles ouvre le 29 août 2025 (exceptionnellement ouverte le 30 août et le 6 septembre).

Toutes les informations, réservations et inscriptions sont disponibles :

en ligne : www.archipel-fouesnant.fr

par téléphone : 02 98 51 20 24

par email : contact.archipel@ville-fouesnant.fr

sur place à l’adresse suivante :

L’Archipel

1 rue des Îles

29170 Fouesnant-les Glénan