Les Corps effacés à La Rochelle, une exposition entre photographie, peinture et mémoire du travail

Présentée en juin 2026 à la Galerie Porte Maubec, à La Rochelle, l’exposition Les Corps effacés – de la photographie au pinceau réunit Didier Louineau et Patrice Delory autour d’une même interrogation : que reste-t-il du corps humain dans les espaces industriels lorsqu’il a disparu du champ visible ? Entre photographie d’architecture, intervention picturale et réflexion sur la mémoire du travail, cette série propose une lecture sensible et critique d’un monde productif où les structures demeurent tandis que les présences s’effacent.

Une exposition née de l’absence

Les Corps effacés prend pour point de départ des photographies d’architectures industrielles désertées. Acier, béton, volumes imposants, lignes de force et vastes surfaces composent des images où l’ouvrier n’apparaît plus. Cette disparition n’est pas un effet secondaire de la composition. Elle constitue au contraire le cœur du projet.

Le travail de Didier Louineau ne cherche pas à documenter l’industrie au sens strict. Il s’attache plutôt à ce qu’elle produit en creux, à savoir une mémoire du corps absent, une trace humaine devenue silencieuse dans des lieux qui continuent de porter l’empreinte du labeur. L’exposition ouvre ainsi une réflexion sur la dissymétrie entre la permanence des structures industrielles et la fragilité des corps qui les ont traversées.

Quand la peinture trouble le document

À ces photographies répond l’intervention picturale de Patrice Delory. Par un travail de surimpression, de recouvrement et d’altération, la peinture ne vient pas illustrer l’image, mais en déplacer la lecture. Des présences réapparaissent, suspendues, fragmentées, presque effacées elles aussi. L’image bascule alors entre document et projection, entre enregistrement du réel et interprétation.

Ce dialogue entre photographie et peinture constitue l’une des singularités du projet. Il installe un espace de tension entre ce qui a été, ce qui subsiste et ce que l’imaginaire ravive. L’univers industriel n’est plus seulement montré comme un décor ou un vestige. Il devient un lieu symbolique où se rejouent des questions de mémoire, de travail et de condition humaine.

Une réflexion sur le travail, la servitude et la vulnérabilité

Le dossier de presse inscrit clairement cette série dans une lecture à la fois politique, sociale et anthropologique. Les formes produites par l’industrie paraissent durables, massives, presque invulnérables. Les corps qui les ont engendrées, eux, restent précaires, exposés, périssables. Cette opposition nourrit l’ensemble du projet.

Sans discours démonstratif, Les Corps effacés interroge donc l’effacement progressif de la présence humaine derrière les structures productives. Ce qui se donne à voir n’est pas l’activité industrielle en elle-même, mais ce qu’elle masque ou relègue. L’exposition réintroduit dans l’image ce qui tend à disparaître dans nos représentations contemporaines du travail : la fatigue, la vulnérabilité, la mémoire corporelle et, plus largement, la part humaine absorbée par les systèmes de production.

Deux trajectoires artistiques réunies à La Rochelle

Ce projet à quatre mains réunit deux artistes venus d’horizons différents mais sensibles à la même profondeur historique et humaine des images. Didier Louineau inscrit cette série dans un parcours nourri de voyages, de cinéma, de photographie et d’une mémoire intime liée à son père, ouvrier-soudeur au Gaz de France. Dans le dossier, il explique que ces images trouvent leur source dans cette figure paternelle silencieuse, marquée par le travail et la disparition.

Patrice Delory, plasticien et architecte, apporte pour sa part une pratique de longue date de la peinture et une sensibilité traversée par l’histoire sociale. Le dossier évoque aussi sa filiation avec Gustave Delory, ancien ouvrier textile devenu une figure historique du socialisme municipal à Lille. Cette mémoire donne une résonance supplémentaire à une exposition qui interroge la servitude industrielle et l’effacement des corps dans la modernité.

Une exposition à voir à la Galerie Porte Maubec

L’exposition Les Corps effacés – de la photographie au pinceau a été présentée à la Galerie Porte Maubec, 6 rue Saint-Louis à La Rochelle, du 2 au 30 juin 2026, avec des horaires annoncés de 10 h à 19 h. Elle proposait au public un parcours où architectures vides, gestes picturaux et figures réapparues composent une méditation visuelle sur le monde du travail et sur ce que les lieux industriels gardent en eux lorsque les travailleurs ont quitté le cadre.

À travers cette série, Didier Louineau et Patrice Delory ne livrent ni un reportage sur l’industrie ni une simple expérimentation plastique. Ils proposent une traversée des images où l’absence devient lisible, où la matière architecturale dialogue avec la mémoire humaine, et où la photographie, travaillée par la peinture, retrouve la capacité de faire surgir ce qui semblait perdu.