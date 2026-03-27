Liberté de la presse : la France tombe au rang de la Jamaïque avec son pluralisme en berne et ses aides réservées aux puissants

La France aime se mettre en scène comme une démocratie de plume, de controverse et de liberté. Mais derrière ce théâtre républicain, le pluralisme réel recule. Sous couvert de soutenir la presse, la politique de la Direction des médias du ministère de la Culture concentre l’essentiel des centaines de millions d’euros d’aides publiques sur une poignée de grands groupes fortunés, pendant que la presse indépendante locale, celle qui maille les territoires et fait vivre la contradiction démocratique au quotidien, est laissée à l’épuisement, à l’asphyxie, puis à la disparition. À ce stade, il ne s’agit plus de défendre la pluralité. Il s’agit de gérer son extinction à bas bruit. Oui, la presse plurielle et le pluralisme démocratique sont en danger en France.

Reléguée à la 25e place du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières en 2025, après avoir été 21e en 2024, la France voit se resserrer les conditions réelles du pluralisme. Le plus inquiétant n’est pas seulement la concentration des grands médias entre quelques mains fortunées. C’est aussi l’affaiblissement de l’information locale, ce tissu concret sans lequel la démocratie cesse d’habiter les territoires. Quand les aides publiques confortent surtout les plus installés, quand les médias de proximité sont menacés, agressés, poursuivis ou économiquement étranglés, la liberté de la presse reste proclamée, mais elle commence sérieusement à sonner creux.

Il faut parfois un chiffre pour déchirer le rideau des illusions nationales. En 2025, la France n’occupe plus que la 25e place du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, après avoir occupé la 21e place en 2024. À l’échelle du monde, certains trouveront ce rang encore acceptable. À l’échelle d’un pays qui se rêve toujours patrie de l’esprit critique, il ressemble plutôt à une alarme. Non pas l’explosion spectaculaire d’une dérive autoritaire, mais le bruit plus sourd d’une dégradation continue.

Le problème français n’est pas, ou pas encore, celui d’une censure brutale. Il est plus feutré, plus administratif, plus structurel. La liberté de la presse s’y abîme moins sous la forme d’une interdiction explicite que sous celle d’un étau. Pressions économiques, concentration de la propriété, protections insuffisantes contre les conflits d’intérêts, fragilisation de l’audiovisuel public, défiance généralisée, faiblesse des garde-fous, logique de reconduction des acteurs dominants. Une démocratie ne meurt pas seulement quand elle bâillonne. Elle se défait aussi quand elle laisse les conditions matérielles d’une information indépendante se dégrader dans le calme des bureaux, des arbitrages budgétaires et des mécanismes réputés neutres.

Le vrai nœud du problème n’est pas la pluralité, mais le pluralisme réel

Le malentendu français tient en grande partie à une confusion devenue presque confortable. On confond la pluralité avec le pluralisme. La pluralité, c’est l’apparence. Beaucoup de titres, beaucoup de marques, beaucoup de chaînes, beaucoup de sites, beaucoup de voix. Le pluralisme, lui, est d’une autre nature. Il suppose que des voix réellement différentes disposent des moyens concrets d’exister, d’enquêter, de durer, de recruter, de publier et de diffuser. Il suppose une possibilité matérielle de contradiction.

Autrement dit, le pluralisme n’est pas un décor de kiosque. Ce n’est pas un empilement d’enseignes destiné à rassurer les consciences. C’est une architecture de conditions réelles. Si la pluralité n’a pas les moyens de parler, le pluralisme devient une mise en scène. Assécher les moyens d’expression de la pluralité, c’est artificialiser le pluralisme. La formule est sévère. Elle dit pourtant assez exactement ce qui se joue aujourd’hui en France.

On a longtemps regardé cette question par le haut, à travers les grands groupes, les milliardaires propriétaires et les empires d’influence. L’angle est évidemment central. Mais le rapport publié par RSF en mars 2026 oblige à regarder aussi par le bas, là où une démocratie se vérifie au quotidien, dans les villes, les bourgs, les départements, les périphéries. Car ce qui vacille désormais, ce n’est pas seulement l’équilibre général du paysage médiatique. C’est l’information locale elle-même.

Ce que rappelle RSF, sans information locale, la démocratie devient un mot suspendu dans le vide

À la veille des élections municipales, Reporters sans frontières a publié un rapport au titre limpide : France : l’information locale en première ligne. Le constat est sévère, et il devrait faire rougir tous les faux dévots du pluralisme. Les médias de proximité, pourtant essentiels au fonctionnement démocratique, sont aujourd’hui fragilisés de plusieurs côtés à la fois. Leurs journalistes peuvent être menacés, agressés ou visés par des procédures-bâillons. Les rédactions subissent des pressions économiques croissantes. Les médias sont sommés d’innover tout en voyant leurs bases économiques se rétracter. Et pendant ce temps, le maillage territorial de l’information se relâche.

Le rapport rappelle un fait presque vertigineux. Il y a quinze ans, en France, le maillage de l’information se faisait à dix kilomètres près. Il existait, à cette échelle, un journaliste, une agence ou un siège de rédaction tous les dix kilomètres. Ce maillage est aujourd’hui beaucoup plus lâche. Derrière cette formule, il faut entendre une réalité très concrète. Des agences ferment. Des zones sont moins couvertes. Des quartiers, des cantons, des communes entières glissent vers une semi-obscurité civique. Le désert informationnel n’est plus une fiction américaine importée dans les colloques. Il gagne désormais la France des territoires.

Or l’information locale n’est pas un sous-genre modeste du journalisme national. Elle est souvent son dernier ancrage crédible. RSF rappelle que 63 % des personnes interrogées déclarent faire confiance aux médias de proximité dans le dernier baromètre de confiance La Croix-Verian-La Poste. Voilà peut-être la donnée la plus embarrassante pour les gestionnaires du système actuel. À l’heure de la défiance généralisée, ce sont encore les médias ancrés dans les territoires qui conservent le plus fort capital de crédibilité. En clair, la presse que l’on aide le moins est souvent celle que le public croit le plus.

Le paradoxe est cruel. Au moment même où la presse locale apparaît comme l’un des derniers contre-pouvoirs tangibles, au plus près des réalités vécues, elle est aussi l’une des plus exposées. Exposée aux attaques d’élus vexés, aux intimidations, aux procès d’usure, aux difficultés économiques, aux fermetures de points d’ancrage, à la concentration, à l’épuisement des équipes. C’est donc peut-être là que la liberté de la presse française se joue le plus concrètement, non dans les seules grandes batailles de prestige parisiennes, mais dans la capacité d’un territoire à continuer d’être raconté, surveillé, documenté, contredit.

Le grand paradoxe français, l’État invoque le pluralisme, mais l’argent consolide surtout les positions dominantes

C’est ici que la question des aides publiques redevient centrale. Officiellement, elles doivent soutenir la diversité des titres, préserver le pluralisme et aider un secteur violemment déstabilisé par la révolution numérique et la captation des revenus publicitaires par les plateformes. Sur le principe, rien à redire. Dans l’organisation réelle des montants, en revanche, le paradoxe saute aux yeux.

Les chiffres publiés par le ministère de la Culture montrent qu’en 2024, 175,2 millions d’euros d’aides directes ont été versés à la presse. Mais sur cette somme, 130,1 millions sont allés au transport et à la diffusion, 21,7 millions à la modernisation, et seulement 23,4 millions aux aides explicitement consacrées au pluralisme. L’État soutient donc d’abord la circulation du système existant. Il corrige beaucoup moins les déséquilibres structurels du paysage médiatique qu’il ne les accompagne.

La contradiction devient alors presque obscène. On parle de diversité, mais on finance prioritairement les mécanismes qui profitent le plus aux acteurs déjà installés, les plus diffusés, les plus industrialisés, les plus robustes. Ce que l’État affirme vouloir protéger au nom du pluralisme, il l’affaiblit indirectement en consolidant surtout les positions dominantes. Il ne détruit pas formellement la diversité. Il l’organise dans un rapport de forces défavorable. C’est plus propre, plus poli, plus administratif. Mais au fond, c’est parfois plus redoutable.

Une démocratie ne tient pourtant pas seulement par ses grands titres nationaux. Elle tient aussi par un tissu intermédiaire dense. Des journaux locaux, des médias associatifs, des pure players indépendants, des publications culturelles ou civiques, des rédactions de terrain assez modestes pour rester proches, assez solides pour résister. Ce sont précisément ces structures qui maillent le réel, qui font remonter les affaires locales, qui documentent les dysfonctionnements municipaux, qui racontent les transformations sociales avant qu’elles ne remontent jusqu’aux grands récits nationaux. Les abandonner, c’est creuser des angles morts démocratiques.

Le plus grave est peut-être là. La puissance publique continue d’afficher le pluralisme comme une vertu cardinale, tout en réservant l’essentiel des masses budgétaires à des logiques qui confortent l’existant. Ce pluralisme-là est administré, très convenable sur le papier, mais de moins en moins capable d’assurer ce qu’il promet : des conditions réelles d’expression pour des voix indépendantes, locales, fragiles et contradictoires.

Un pluralisme administré n’est pas un pluralisme vivant

Le problème n’est donc pas seulement budgétaire. Il est aussi philosophique, presque anthropologique. La France adore gérer la diversité depuis le sommet. En matière de culture comme de presse, elle raffole des catégories, des seuils, des filtres, des procédures, des circuits de légitimation. Elle aime proclamer l’ouverture, mais en gardant jalousement la main sur les conditions de la reconnaissance. Elle appelle cela régulation. Parfois, cela ressemble plutôt à une domestication.

On parle ainsi de pluralisme, mais d’un pluralisme ordonné, trié, validé, administré, si possible propre. Or un pluralisme administré n’est pas un pluralisme vivant. Il peut produire de la conformité sous les habits de la diversité. Il peut donner à voir beaucoup de titres tout en réduisant le nombre de voix réellement capables de tenir sans faveur, sans rente, sans adossement à un empire financier. Il peut faire croire à l’abondance alors que l’écosystème, lui, se raréfie.

Le rapport de RSF sur l’information locale le montre depuis le terrain. Les pressions qui pèsent sur les médias de proximité sont économiques, sécuritaires, judiciaires et politiques. Fermetures d’agences, concentration, menaces, violences, procédures-bâillons, invectives. Que reste-t-il du droit à l’information quand ceux qui l’incarnent au plus près du réel doivent travailler sous menace, en déficit, ou dans un épuisement permanent ? Une liberté théorique, de plus en plus mal armée pour se faire réalité.

La 25e place de la France prend un autre sens quand on regarde les territoires

Vue de loin, la 25e place française peut sembler un résultat mitigé mais abstrait. Vue depuis les territoires, elle devient beaucoup plus parlante. Elle dit qu’une démocratie ancienne, cultivée, sûre de ses grands principes, n’a pas su préserver assez fermement les conditions concrètes de son autonomie informationnelle. Les conflits d’intérêts restent trop faiblement contenus. La concentration médiatique progresse. Les médias locaux se fragilisent. Les garde-fous existent, mais ils sont trop souvent moins puissants que les forces qui les contournent.

Le plus dangereux, dans cette affaire, est peut-être le confort de l’aveuglement. Il serait facile de traiter ce classement comme une note sévère venue de l’extérieur, ou ce rapport sur l’information locale comme un plaidoyer corporatiste de plus. Ce serait se tromper d’époque. RSF ne dit pas seulement que les médias locaux vont mal. L’organisation rappelle qu’ils constituent un contre-pouvoir irremplaçable, capable de révéler des affaires, de provoquer des mises en cause, d’entraîner des changements de pratiques. Quand l’information locale s’effondre, ce n’est pas seulement un segment du marché qui souffre. C’est la capacité d’une société à se voir elle-même qui se délite.

Refonder ou continuer à fabriquer la défiance

La France doit donc choisir. Soit elle continue de célébrer la liberté de la presse comme un héritage sacré, tout en laissant se rétracter les conditions réelles de son exercice. Soit elle accepte enfin de regarder le problème dans sa nudité. Refonder les aides. Rendre les critères réellement lisibles et contrôlables. Rééquilibrer les soutiens en faveur des médias indépendants, territoriaux, associatifs et intermédiaires. Intégrer davantage la puissance financière des groupes propriétaires dans l’octroi des aides. Renforcer les protections contre les conflits d’intérêts, les intimidations et les procédures-bâillons. Soutenir explicitement l’information de proximité comme un bien démocratique majeur, et non comme une survivance secondaire du vieux paysage médiatique.

Car le sujet n’est pas corporatiste. Il est démocratique, au sens le plus brutal. Une nation qui concentre son espace informationnel, qui réserve l’essentiel de ses soutiens à ceux qui dominent déjà, qui laisse se relâcher le maillage du territoire et qui tolère l’installation de déserts de l’information n’administre pas seulement mal la presse. Elle désarme ses citoyens.

Et c’est sans doute là le plus inquiétant. Le risque français n’est pas d’abord celui d’un coup de force spectaculaire. Il est plus doux en apparence, plus bourgeois dans ses formes, plus ministériel dans sa musique. Une asphyxie élégante. Une concentration polie. Une raréfaction des voix produite au nom même de la régulation, de la modernisation, de la rationalisation. Tout cela est très propre, très présentable, presque impeccable sur le papier. Mais quand un pays finit par n’entendre correctement que ce que quelques grands acteurs peuvent encore produire, et quand ses territoires sont racontés par de moins en moins de journalistes, ce n’est pas seulement la liberté de la presse qui recule. C’est le réel commun qui se troue.

À force de conforter surtout les puissants, de compliquer la vie des indépendants, de négliger les rédactions locales et de traiter les médias de proximité comme des variables d’ajustement alors qu’ils concentrent encore une confiance populaire précieuse, la puissance publique prépare exactement ce qu’elle prétend conjurer. Non pas la stabilité, mais la défiance. Non pas la confiance civique, mais le soupçon généralisé. Non pas un pluralisme vivant, mais un théâtre d’information où les mêmes groupes occupent la scène pendant que les territoires passent peu à peu dans la pénombre. Volontairement ou non, cette politique favorise le type de désordre conflictuel et de dislocation du centre démocratique dont se nourrissent depuis des années plusieurs entrepreneurs politiques de la rupture, à gauche comme à droite. Et lorsqu’une démocratie commence à ne plus se raconter elle-même qu’à travers ses centres de gravité dominants, elle n’est pas seulement mal informée. Elle commence à devenir politiquement myope.

Sources