Deux manifestations à ne pas manquer animent Malestroit ce weekend

La petite ville médiévale de Malestroit dans le Morbihan, classée deuxième plus beau village de France 2025, donne rendez-vous au public vendredi 8 août 2025, pour le Parvis des Savoir Faire, puis samedi 9 et dimanche 10 août pour la Convention du disque.

Le Parvis des Savoir Faire

Vendredi 8 août, de 14h à 20h, Malestroit accueille un nouveau rendez-vous estival dédié aux artisans d’art sur la place du Bouffay. Le lieu se transformera en un véritable écrin pour les savoir-faire d’exception, mettant à l’honneur la richesse et la diversité des métiers d’art.

Des démonstrations en direct, des ateliers participatifs et des ventes de créations artisanales seront proposés dans le cadre unique du centre historique. Seize artisans seront présents : des céramistes, des créateurs textiles, des bijoutiers, des tourneurs sur bois et des maroquiniers ; ils ont tous en commun la maîtrise du geste, du matériau, et la volonté de transmettre leur savoir-faire au plus grand nombre…

Corinne Fillion Roman Delerue

La liste des artisans : Julia Boulay est céramiste alimentaire ; Corinne Fillion est céramiste animalière ; Sandrine Maupillier est céramiste faïence, grès et raku ; Vanessa Bunet est perlière d’art ; Julie Martre est bijoutière et joaillière ; Virginie Lebreton crée des bijoux fantaisie ; Sébastien Chollet et Flora le Gourrierec sont artisans verrier ; Michel Mauvoisin est tourneur sur bois ; Vince Blin est ébéniste ; Sylvain Defontaine est staffeur ornemaniste ; Roman Delerue est coutelier forgeron ; Anne Charrier est tisserande ; Isabelle Baron est brodeuse et tapissière d’ameublement ; Annick Calafato est mosaïste ; Clémentine Cattin et – Arnaud Sourisseau sont maroquiniers.

Sébastien Chollet et Flora le Gourrierec

Clémentine Cattin est maroquinière. Elle façonne le cuir végétal à la main, et crée avec patience des pièces uniques et durables. solides et fonctionnelles, elles sont inspirées de la tradition des selliers-bourreliers d’antan. La maroquinière proposera aux visiteurs de s’initier aux techniques ancestrales, au cours d’un atelier couture à la main sur la pince sellier : ouvert à tous les volontaires curieux.

Vince Blin est ébéniste. Il sublime le bois massif et la résine pour créer des pièces utiles. Formé en ébénisterie et passionné depuis l’enfance, Vince Blin façonne à la main des pièces uniques en bois massif français, rehaussées parfois de résine époxy : des horloges, des plateaux, des dessous de verre, de petits meubles ; chacune de ses créations met envaleur les courbes naturelles et les singularités du bois.

Infos pratiques : Le Parvis des Savoir Faire – Vendredi 8 août de 14h à 20h. Place du Bouffay à Malestroit (56) Entrée libre

La Convention du disque

La place du Docteur Jean Queinnec de Malestroit se transformera en magasin de disques à ciel ouvert, le weekend des samedi 9 et dimanche 10 août ; une vingtaine d’exposants viendront du Grand Ouest et même de la France entière, spécialement pour l’occasion ! Les exposants, tous des professionnels, proposeront leurs trésors musicaux : des milliers de CD, DVD et des vinyles.

À la tête de l’organisation et à l’origine du salon de disque de Malestroit, en partenariat avec la municipalité, on retrouve Marco Nicelli, disquaire sur la place du Bouffay il y a quelques années. Disquaire à Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, Marco Nicelli rejoint la Bretagne à l’heure de la retraite, car il affectionne la région depuis longtemps et il passait toutes ses vacances à la Presqu’île de Rhuys.

Les Nicelli, père et fils

Les collectionneurs passionnés et les dénicheurs de collectors, d’éditions rares, de test-pressings (premières presses d’un vinyle avant le pressage en série) et également d’affiches sont attendus dans la petite cité de Caractère…

Convention du disque, samedi 9 août de 9h00 à 19h30 et dimanche 10 août de 10h00 à 18h00.

Place du Docteur Jean Queinnec à Malestroit (56)

Entrée libre