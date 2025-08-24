Météo France du lundi 25 au dimanche 31 août : chaleur, orages et premiers airs d’automne sous l’influence d’Erin

Par
Unidivers
-
1
meteo août

La dernière semaine d’août sera marquée par un grand écart météorologique. L’ex-ouragan Erin, devenu dépression extratropicale, apportera chaleur en début de semaine, orages mardi, puis un basculement automnal dès mercredi. Le week-end s’annonce encore instable mais avec de possibles éclaircies. Voici le détail région par région.

Nord-Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire)

  • Lundi : chaud, 27 à 30 °C.
  • Mardi : averses éparses, 25 à 28 °C.
  • Mercredi : pluie, vent, 20 à 22 °C.
  • Jeudi : ambiance automnale, 18 à 20 °C.
  • Vendredi : averses fréquentes, 17 à 19 °C.
  • Samedi : ciel variable, alternance d’éclaircies et d’averses, 18 à 20 °C.
  • Dimanche : temps encore changeant, averses passagères, 19 à 21 °C.

Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ouest)

  • Lundi : soleil et forte chaleur, 30 à 33 °C.
  • Mardi : toujours chaud, risque d’orages en soirée, 28 à 32 °C.
  • Mercredi : rafraîchissement, 22 à 26 °C.
  • Jeudi : averses et vent d’ouest, 20 à 24 °C.
  • Vendredi : instable, 19 à 22 °C.
  • Samedi : ciel mitigé, 20 à 23 °C.
  • Dimanche : éclaircies plus généreuses, mais encore averses possibles, 21 à 24 °C.

Nord-Est (Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté)

  • Lundi : chaud, 28 à 30 °C.
  • Mardi : orages violents possibles, 27 à 30 °C.
  • Mercredi : averses et baisse des températures, 22 à 24 °C.
  • Jeudi : frais et pluvieux, 18 à 21 °C.
  • Vendredi : ciel couvert, averses fréquentes, 16 à 19 °C.
  • Samedi : temps variable, rares éclaircies, 17 à 20 °C.
  • Dimanche : amélioration progressive, 19 à 22 °C.

Sud-Est (PACA, Auvergne-Rhône-Alpes)

  • Lundi : très chaud, 30 à 34 °C.
  • Mardi : chaleur persistante, orages en soirée, 29 à 33 °C.
  • Mercredi : orages fréquents, 24 à 28 °C.
  • Jeudi : temps instable, 22 à 25 °C.
  • Vendredi : orages épars, 20 à 24 °C.
  • Samedi : temps variable, 21 à 25 °C.
  • Dimanche : retour progressif des éclaircies, 23 à 26 °C.

Centre (Centre-Val de Loire, Auvergne, Limousin)

  • Lundi : 29 à 31 °C.
  • Mardi : orages parfois forts, 27 à 30 °C.
  • Mercredi : ciel variable, 22 à 24 °C.
  • Jeudi : frais et instable, 20 °C environ.
  • Vendredi : averses, 17 à 20 °C.
  • Samedi : ciel mitigé, 18 à 21 °C.
  • Dimanche : amélioration relative, 20 à 23 °C.

Corse

  • Lundi : soleil et chaleur, 30 à 32 °C.
  • Mardi : chaleur persistante, risque d’orages en montagne.
  • Mercredi : instabilité orageuse marquée.
  • Jeudi : alternance averses et éclaircies, 24 à 26 °C.
  • Vendredi : temps encore instable, 22 à 25 °C.
  • Samedi : temps variable, 23 à 26 °C.
  • Dimanche : retour d’un temps plus sec et ensoleillé, 25 à 28 °C.
meteo août

En résumé

  • Lundi : chaleur estivale généralisée.
  • Mardi : premiers orages, parfois violents.
  • Mercredi – Vendredi : bascule automnale, pluies fréquentes, vent et températures fraîches.
  • Samedi – Dimanche : temps encore instable, mais éclaircies plus présentes en fin de week-end.