Météo France du lundi 25 au dimanche 31 août : chaleur, orages et premiers airs d’automne sous l’influence d’Erin

La dernière semaine d’août sera marquée par un grand écart météorologique. L’ex-ouragan Erin, devenu dépression extratropicale, apportera chaleur en début de semaine, orages mardi, puis un basculement automnal dès mercredi. Le week-end s’annonce encore instable mais avec de possibles éclaircies. Voici le détail région par région.
Nord-Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire)
- Lundi : chaud, 27 à 30 °C.
- Mardi : averses éparses, 25 à 28 °C.
- Mercredi : pluie, vent, 20 à 22 °C.
- Jeudi : ambiance automnale, 18 à 20 °C.
- Vendredi : averses fréquentes, 17 à 19 °C.
- Samedi : ciel variable, alternance d’éclaircies et d’averses, 18 à 20 °C.
- Dimanche : temps encore changeant, averses passagères, 19 à 21 °C.
Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ouest)
- Lundi : soleil et forte chaleur, 30 à 33 °C.
- Mardi : toujours chaud, risque d’orages en soirée, 28 à 32 °C.
- Mercredi : rafraîchissement, 22 à 26 °C.
- Jeudi : averses et vent d’ouest, 20 à 24 °C.
- Vendredi : instable, 19 à 22 °C.
- Samedi : ciel mitigé, 20 à 23 °C.
- Dimanche : éclaircies plus généreuses, mais encore averses possibles, 21 à 24 °C.
Nord-Est (Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté)
- Lundi : chaud, 28 à 30 °C.
- Mardi : orages violents possibles, 27 à 30 °C.
- Mercredi : averses et baisse des températures, 22 à 24 °C.
- Jeudi : frais et pluvieux, 18 à 21 °C.
- Vendredi : ciel couvert, averses fréquentes, 16 à 19 °C.
- Samedi : temps variable, rares éclaircies, 17 à 20 °C.
- Dimanche : amélioration progressive, 19 à 22 °C.
Sud-Est (PACA, Auvergne-Rhône-Alpes)
- Lundi : très chaud, 30 à 34 °C.
- Mardi : chaleur persistante, orages en soirée, 29 à 33 °C.
- Mercredi : orages fréquents, 24 à 28 °C.
- Jeudi : temps instable, 22 à 25 °C.
- Vendredi : orages épars, 20 à 24 °C.
- Samedi : temps variable, 21 à 25 °C.
- Dimanche : retour progressif des éclaircies, 23 à 26 °C.
Centre (Centre-Val de Loire, Auvergne, Limousin)
- Lundi : 29 à 31 °C.
- Mardi : orages parfois forts, 27 à 30 °C.
- Mercredi : ciel variable, 22 à 24 °C.
- Jeudi : frais et instable, 20 °C environ.
- Vendredi : averses, 17 à 20 °C.
- Samedi : ciel mitigé, 18 à 21 °C.
- Dimanche : amélioration relative, 20 à 23 °C.
Corse
- Lundi : soleil et chaleur, 30 à 32 °C.
- Mardi : chaleur persistante, risque d’orages en montagne.
- Mercredi : instabilité orageuse marquée.
- Jeudi : alternance averses et éclaircies, 24 à 26 °C.
- Vendredi : temps encore instable, 22 à 25 °C.
- Samedi : temps variable, 23 à 26 °C.
- Dimanche : retour d’un temps plus sec et ensoleillé, 25 à 28 °C.
En résumé
- Lundi : chaleur estivale généralisée.
- Mardi : premiers orages, parfois violents.
- Mercredi – Vendredi : bascule automnale, pluies fréquentes, vent et températures fraîches.
- Samedi – Dimanche : temps encore instable, mais éclaircies plus présentes en fin de week-end.