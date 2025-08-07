L’IA vous veut-elle du mal ? Microsoft dévoile les 40 métiers les plus menacés par l’IA

L’étude choc de Microsoft sur l’impact de l’intelligence artificielle générative dans le monde du travail fait trembler interprètes, journalistes, comptables… mais épargne plombiers et psychologues. Entre anxiété sociale et promesses de réinvention, que révèle ce classement sur notre société ?

Une étude qui dérange autant qu’elle éclaire

Le 29 juillet 2025, Microsoft a publié une étude d’envergure mondiale sur l’impact de l’intelligence artificielle générative sur le monde professionnel. Une étude fondée non pas sur de simples projections, mais sur l’analyse de plus de 200 000 échanges réels entre utilisateurs et Bing Copilot, son IA conversationnelle. De là, les chercheurs ont élaboré un « score d’applicabilité de l’IA » pour évaluer le degré de remplacement potentiel de diverses professions par une intelligence artificielle.

Résultat ? Un classement de 40 métiers considérés comme immédiatement menacés, qui suscite à la fois colère, inquiétude, mais aussi espoir dans certains milieux. Dans un contexte où les syndicats tirent déjà la sonnette d’alarme, et où les questions de reconversion professionnelle se font de plus en plus pressantes, cette étude arrive comme un révélateur brutal.

Les métiers les plus menacés : les mots, l’analyse, la médiation

En haut du podium des professions les plus exposées :

Traducteurs et interprètes

Agents du service client

Journalistes

Télévendeurs

Comptables et auditeurs

Assistants administratifs

Correcteurs et rédacteurs techniques

Juristes d’entreprise

Chargés de communication

Historiens, géographes, enseignants-chercheurs

La logique de ce classement ? Ces métiers mobilisent principalement des tâches linguistiques, rédactionnelles ou procédurales, souvent modélisables par des IA génératives. Microsoft indique que Copilot est déjà capable de répondre à une grande partie des sollicitations normalement adressées à ces professionnels.

Des professions épargnées… mais pas pour toujours ?

À l’inverse, 10 métiers sont identifiés comme parmi les moins exposés à une substitution directe par l’IA :

Plombiers, électriciens, techniciens du bâtiment

Cuisiniers et serveurs

Aides-soignants

Travailleurs sociaux

Enseignants du primaire

Psychologues et psychothérapeutes

Médiateurs familiaux

Professions liées à l’enfance

Soignants spécialisés dans le handicap

Artisans d’art

Ces professions ont en commun une forte dimension physique, émotionnelle, relationnelle ou contextuelle, difficilement simulable par une machine. Mais même là, Microsoft appelle à la prudence : l’IA ne remplacera pas ces métiers, mais elle pourrait les transformer en profondeur, en particulier via des outils d’assistance, de planification ou de diagnostic.

Une étude jugée “biaisée” par certains experts

Du côté des syndicats, chercheurs en sciences sociales et professionnels impactés, la riposte ne s’est pas fait attendre. L’étude est jugée trop “productiviste”, orientée selon les logiques de l’automatisation technologique, sans prise en compte du facteur humain ou des qualités non quantifiables des métiers. “Traduire un contrat n’est pas la même chose que traduire un poème ou une négociation diplomatique”, rappelle une traductrice interrogée par 20 Minutes.

Certains analystes pointent aussi l’ambiguïté stratégique d’une telle publication par un géant comme Microsoft : légitimer l’utilisation massive de ses propres outils IA dans les entreprises, tout en anticipant les résistances sociales à cette automatisation.

Des émotions mêlées chez les travailleurs français

Sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux TV, l’étude a déclenché un vaste débat national. Entre l’euphorie de certains cadres séduits par les gains de productivité, et l’angoisse des professions du verbe, une fracture générationnelle et socioprofessionnelle semble se dessiner.

Les jeunes actifs, déjà sensibilisés aux enjeux de l’IA, y voient une opportunité de se former autrement, d’inventer de nouveaux métiers hybrides. D’autres redoutent un avenir sans stabilité, sans reconnaissance humaine. La peur du “non-sens professionnel” s’infiltre dans les discours.

Une France à réinventer : quelles réponses politiques et sociales ?

Si l’étude Microsoft ne propose pas de solutions, elle en appelle indirectement aux pouvoirs publics : accompagner les mutations, soutenir la formation continue, repenser les métiers de demain. Car la question posée n’est pas seulement “Qui sera remplacé ?”, mais aussi “Quelle valeur voulons-nous donner au travail humain ?”.

Et si, au lieu d’imaginer un monde où l’IA remplace tout, nous laissions place à une société où l’humain se recentre sur ce qu’aucune machine ne pourra jamais incarner : l’imagination, l’empathie, l’éthique et la présence ?

Cette étude marque peut-être un tournant historique dans notre rapport au travail. Chacun est désormais sommé de se poser une question : qu’est-ce que mon métier a d’irréductiblement humain ? Et comment puis-je m’y accrocher… ou le réinventer ?

Les 5 grands enseignements de l’étude Microsoft