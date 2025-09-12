Morbihan. Une nuit insolite dans le phare de Kerbel

Avec-vous entendu parlé du Phare de Kerbel ? Au cœur du Morbihan, à Riantec, l’ancien phare gardé par Honorine Le Guen invite à une expérience nocturne insolite, un moment suspendu entre terre et mer. Patrimoine maritime breton, il est le seul phare habitable offrant une vue panoramique à 360° sur l’océan… un aparté romantique où l’on se reconnecte à la nature, à 25 mètres de hauteur.

Toute sa vie, Honorine Le Guen a été l’âme du phare de Kerbel, à Riantec. Première femme gardienne de phare de France, elle en a quotidiennement pris soin de 1938 à 1989 et guider les marins qui entraient dans la rade de Lorient. En 1989, le géant de pierre cesse de fonctionner avec l’arrivée de l’automatisation des systèmes de signalisation maritime. Il reste néanmoins la propriété des phares et balises pendant 14 ans avant d’être racheté par M. Jegat en 2003. Un nouveau chapitre de sa vie commence alors : son nouveau propriétaire se lance dans des travaux afin de le transformer en lieu d’hébergement tout en conservant l’histoire dont il est chargé.

Après une rénovation titanesque, le phare de Kerbel a rouvert et, en basse ou en haute saison, invite à marcher dans les pas de Honorine dès la porte franchie. Après avoir gravi les 126 marches de son escalier en colimaçon, vous êtes enveloppés dans un environnement qui allie authenticité et modernité : au sommet, la salle lanterne a été aménagée en studio de 20 m2 et est continuellement bercée par la lumière du jour grâce à une verrière. Le studio possède une salle d’eau avec toilette, kitchenette équipée et un plancher levant. Au pied du phare, une piscine creusée et un sauna prolongent le plaisir.

À 25 mètres de hauteur, un incroyable panorama à 360 degrés permet de contempler l’immensité de l’Océan Atlantique, en intérieur ou sur la passerelle circulaire : de Belle-Île à la rade de Lorient, en passant par la petite mer de Gâvres, Groix, et Port-Louis. Les couleurs du ciel se confondent avec la profondeur de l’eau. Le bruit du vent et des vagues, le cri des goélands et des mouettes enveloppent dans un cocon marin où le temps est suspendu. Le phare de Kerbel invite aujourd’hui à une déconnexion pour se reconnecter aux élements naturels, ne serait-ce que le temps d’une nuit.

Si le phare de Kerbel est propice à passer un moment en amoureux, la maison du gardien à proximité reste une option idéale pour les familles. À l’intérieur, on retrouve le confort de la tradition et l’esprit de ses premiers habitants.

Phare de Kerbel

71 Route de Port-Louis

Riantec, 56670, France.



Contact : pharekerbel@gmail.com / + 33 6 62 64 11 14

