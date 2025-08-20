Les grands naufrages de Bretons : sculptures et peintures témoignent de la douleur

D’abord terre de paysans, la Bretagne se tourne vers la mer à la fin du XVe siècle. Ce nouvel horizon lui permet un développement exceptionnel, mais lui apporte aussi le deuil en raison des nombreux naufrages. De la grande pêche à Terre-Neuve aux tempêtes meurtrières du XXe siècle, la Bretagne a bâti son identité sur un double héritage : la richesse de ses échanges maritimes et le deuil des naufrages. Ports, croix des veuves, monuments, peintures et mémoriaux rappellent la force d’un peuple tourné vers l’océan, partagé entre aventure et tragédie. Une histoire où l’attente des femmes, la bravoure des marins et la mémoire des drames maritimes s’entrelacent pour former une culture profondément ancrée dans la mer.

Longtemps attachée à ses terres agricoles, la Bretagne s’ouvre progressivement à la mer. Au Moyen Âge, la pêche reste une activité complémentaire, pratiquée par quelques paysans pour la subsistance locale. Mais à la fin du XIVe siècle, des flottilles de sardiniers osent s’aventurer jusqu’au golfe de Gascogne afin d’écouler leurs prises. Vers 1450, le duché de Bretagne ne compte encore que 5 000 marins de métier pour une population d’1,25 million d’habitants. Environ 2 000 navires de commerce sillonnent alors les routes maritimes régionales, reliant les ports bretons à La Rochelle, Bordeaux, Lisbonne, Londres ou encore Anvers.

Un tournant s’opère en 1497, avec la découverte des Grands Bancs de Terre-Neuve. Les horizons s’élargissent brutalement : une cinquantaine de ports, de Saint-Malo à Paimpol, se lancent dans la lucrative pêche à la morue. Celle-ci façonne la Bretagne moderne et perdure jusqu’au XXe siècle, avec des campagnes de plusieurs mois. À ces activités halieutiques s’ajoutent le commerce du vin, des toiles, du marbre et des étoffes, intégrant la Bretagne dans les réseaux économiques européens.

À la fin du XVIe siècle, la péninsule armoricaine compte 130 ports actifs et ses marins sont réputés dans toute l’Europe. Grands voyageurs, ils participent aux guerres de course, aux expéditions coloniales et au commerce transatlantique. Mais cette ouverture sur le monde a un prix : les naufrages deviennent un drame récurrent, ancrant la culture maritime bretonne dans une mémoire faite de bravoure et de deuil.

La vie des familles de pêcheurs : courage et deuil

Être épouse de marin relevait d’un courage quotidien. Les campagnes de pêche à Terre-Neuve ou en Islande, qui se prolongent jusqu’aux années 1930, laissent derrière elles des familles souvent endeuillées. La Bénédiction de la mer, tradition toujours vivante, témoigne de ce besoin collectif d’honorer les disparus. Dans certaines localités, comme Paimpol ou Ploubazlanec, il n’était pas rare qu’une famille entière perde tous ses hommes dans un même naufrage.

La croix des veuves, Ploubazlanec

Des lieux de mémoire émergent : la croix des veuves (1714) à Ploubazlanec, où les épouses guettaient le retour des goélettes, ou encore les monuments commémoratifs sculptés par François Bazin à Quimper (Les Filles de la mer, 1935) et à Pont-l’Abbé (1931). Ces sculptures traduisent avec force la dignité silencieuse des femmes confrontées à l’absence et au deuil.

Le monument aux Bigoudens, Pont-l’Abbé

Grands naufrages et mémoire collective

La Bretagne est parsemée de récits tragiques. Entre 1723 et 1792, la côte de Penmarc’h enregistre 220 naufrages. Le 23 avril 1795, la frégate La Galathée s’échoue sur les roches de Kérity, entraînant la mort de plus de 200 marins. Deux ans plus tard, le vaisseau Les Droits de l’Homme sombre à son tour, faisant entre 250 et 400 victimes. Un menhir commémoratif, érigé en 1840, perpétue ce souvenir sur la plage de Penmarc’h.

Plus près de nous, la tempête du 26 novembre 1954 marque durablement la mémoire maritime : à Concarneau, cinq chalutiers disparaissent avec 46 hommes, laissant derrière eux 36 veuves et 85 orphelins. Cet épisode rappelle combien, même à l’ère moderne, la mer demeure un espace de danger extrême.

L’art au service de la mémoire

Peintres et sculpteurs ont contribué à inscrire cette histoire maritime dans l’imaginaire collectif. Fernand Legout-Gérard (1856-1924), installé à Concarneau, s’est fait le témoin des retours de pêche et des attentes angoissées sur les quais. Ses toiles, aux couleurs franches et aux scènes vibrantes, traduisent la fusion entre réalisme ethnographique et émotion humaine.

Enfin, au-delà des mémoriaux locaux, la Bretagne abrite le Mémorial national des marins morts pour la France, érigé à la Pointe Saint-Mathieu (Plougonvelin, Finistère). Ce lieu rappelle que l’histoire bretonne est indissociable de celle des océans, où se mêlent gloire, commerce et tragédie.

Mémorial national des marins morts pour la France, Pointe Saint-Mathieu

