Orelsan à Rennes : avant-première de Yoroï au Cinéville de Vern-sur-Seiche

Le rappeur normand Orelsan fait une halte remarquée près de Rennes. Le mardi 14 octobre 2025, il sera présent au Cinéville de Vern-sur-Seiche pour l’avant-première de son premier long-métrage, Yoroï, réalisé en collaboration avec David Tomaszewski. Un rendez-vous déjà très attendu par ses fans, dont l’une des deux séances affiche complet.

Deux séances, billets pris d’assaut

Deux projections sont programmées :

19 h 30 – séance déjà complète

20 h 30 – places encore disponibles

Les billets peuvent être réservés directement sur le site officiel du Cinéville Vern-sur-Seiche ou en caisse. Compte tenu de l’engouement, il est conseillé de réserver rapidement. Après la projection, Orelsan échangera avec les spectateurs présents pour évoquer la genèse de son film, ses inspirations et les coulisses de ce projet hors norme qui marque un nouveau tournant dans sa carrière artistique.

Un film entre Japon, légendes et introspection

Dans Yoroï, Orelsan incarne Aurélien, un musicien vidé par une tournée éreintante, qui s’installe au Japon avec sa femme enceinte, Nanako (Clara Choï). Installé dans une maison traditionnelle, il découvre au fond d’un puits une armure ancestrale qui réveille des Yokaïs, esprits issus du folklore japonais.

Ce récit hybride mêle action, fantastique et drame intime, sur fond de questionnements existentiels.

Le casting complet

Orelsan : Aurélien

: Aurélien Clara Choï : Nanako

: Nanako Skread : rôle secondaire / compositeur de la B.O.

: rôle secondaire / compositeur de la B.O. Gringe : apparition complice

: apparition complice Ablaye : rôle de soutien

: rôle de soutien Karin Viard : participation spéciale

: participation spéciale Acteurs japonais et franco-japonais en rôles secondaires

Une bande originale signée Orelsan & Skread

La musique joue un rôle central dans Yoroï. La B.O. est composée par Orelsan et Skread, mêlant beats hip-hop, cordes japonaises et nappes électroniques.

Un album de la bande originale est annoncé pour la fin octobre 2025, en parallèle de la sortie nationale du film, avec plusieurs inédits d’Orelsan.

Production et sortie nationale

Scénario & réalisation : Orelsan et David Tomaszewski

: Orelsan et David Tomaszewski Production : Attita, Cinéfrance Studios, France 2 Cinéma

: Attita, Cinéfrance Studios, France 2 Cinéma Distribution : Sony Pictures Entertainment France

: Sony Pictures Entertainment France Budget : ~14 millions d’euros

: ~14 millions d’euros Durée : 110 minutes

: 110 minutes Genres : action, fantastique

: action, fantastique Sortie nationale : 29 octobre 2025

:

