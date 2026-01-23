Paris. Le Bon Marché transformé en oeuvre d’art par l’artiste chinois Song Dong

Au Bon Marché, dans le 7e arrondissement de Paris, l’artiste contemporain chinois Song Dong investit le grand magasin depuis le 10 janvier 2026 pour proposer une réflexion sensible sur la mémoire, la temporalité et notre relation intime aux choses. Cette création est visible jusqu’au dimanche 22 février 2026.

Depuis plus de dix ans, Le Bon Marché Rive Gauche affirme un engagement en faveur de l’art contemporain en proposant, chaque début d’année, une exposition gratuite d’envergure. Une manière de prolonger, au plan culturel, l’élan fondateur d’Aristide Boucicaut (1810-1877) et de Marguerite Boucicaut (1816-1887) : inventer un lieu où l’expérience du public compte autant que l’objet, et où le grand magasin peut, ponctuellement, se rêver en institution artistique.

Après Aux Beaux Carrés : travaux in situ de Daniel Buren en 2024, puis Le La Serpent d’Ernesto Neto en 2025, c’est au tour de Song Dong (né en 1966) de métamorphoser l’architecture intérieure et les vitrines du Bon Marché.

Figure majeure de l’art conceptuel chinois, Song Dong déploie une proposition monumentale et fragmentée qui s’étend des vitrines aux verrières, jusqu’au deuxième étage du bâtiment (et même au restaurant Primo Piano). L’exposition, intitulée Objets divers et variés — 百货 (bǎihuò), explore la mémoire des choses ordinaires, la transformation urbaine et la poésie des secondes vies : matériaux de récupération, détournements, assemblages, et installations spectaculaires composent une œuvre qui cherche moins à « décorer » le lieu qu’à le faire parler.

À l’aide d’adhésifs en trompe-l’œil, de fausses portes-fenêtres dévoilent depuis le trottoir un monde recouvert de miroirs, comme si la ville s’ouvrait sur ses propres reflets. À l’intérieur, sous les luminaires suspendus, une centaine d’objets ont pris place : caméras, téléphones, radios, gramophones… Un inventaire sensible qui se déploie par familles, par époques, par usages — et, surtout, par souvenirs possibles.

Cette sélection a été réalisée avec soin par Song Dong, dont la pratique consiste précisément à offrir une seconde vie à des objets porteurs d’histoires. Les pièces proviennent à la fois de sa collection personnelle, de celles du Bon Marché, et aussi de clients du grand magasin qui ont participé à une collecte : un geste discret mais décisif, qui fait basculer l’installation vers une forme d’œuvre collective. Des tissus de soie colorés, inspirés de motifs de fenêtres, habillent les garde-corps et prolongent la sensation de traversée.

Le public est invité à une déambulation active : regarder, chercher, reconnaître, comparer, se souvenir. Ici, l’objet n’est pas un simple accessoire de nostalgie ; il devient une petite unité de temps — un fragment de quotidien qui, remis en scène, révèle ce que nous conservons, ce que nous jetons, et ce que la ville moderne efface à vitesse grand V.

Biographie

Artiste multidisciplinaire, Song Dong est né à Pékin en 1966, dans une famille autrefois prospère, puis fragilisée par les bouleversements politiques et sociaux de la Chine contemporaine. Très tôt attiré par la création, il commence par la peinture à l’huile avant de se former à la Capital Normal University (Pékin), dont il sort diplômé en 1989. En 1992, il épouse l’artiste Yin Xiuzhen : tous deux s’éloignent alors de l’académisme pour explorer des formes avant-gardistes — performance, vidéo, installation — au moment où une nouvelle scène artistique chinoise émerge.

Song Dong travaille la sculpture, la photographie, la performance, la vidéo et les installations. Son œuvre — souvent méditative, parfois joueuse, toujours attentive au réel — aborde des thèmes récurrents : la mémoire (familiale autant que collective), l’impermanence, les transformations de Pékin, et les liens intimes qui se tissent avec les objets. Parmi ses pièces les plus connues, Waste Not met en scène des milliers d’objets conservés pendant des décennies par sa mère : un bouleversant portrait de la pénurie, du soin, et de la transmission.

Dans sa démarche, l’instable et l’éphémère tiennent une place centrale : l’eau, la glace, la disparition, la trace. Son art se situe au croisement de la modernité et des héritages (au plan philosophique, une affinité souvent relevée avec des sensibilités taoïstes), et privilégie le processus au « produit fini ». Une économie de moyens, revendiquée, qui fait de l’invention un art du peu — et du juste.

Repères (sélection) : exposition personnelle au Museum of Modern Art (MoMA) à New York (2009) ; présentation majeure de Waste Not à la Barbican Art Gallery de Londres (2012) ; présence dans de grandes programmations internationales, notamment autour de l’art chinois contemporain (New York, 2017).

Infos pratiques

Exposition : Objets divers et variés — 百货 (bǎihuò) , Song Dong

: , Song Dong Dates : du 10 janvier au 22 février 2026

: du au Lieu : Le Bon Marché Rive Gauche , 24 rue de Sèvres, 75007 Paris (angles rue de Sèvres / rue du Bac / rue de Babylone)

: , 24 rue de Sèvres, 75007 Paris (angles rue de Sèvres / rue du Bac / rue de Babylone) Horaires : lundi-samedi 10h-19h45 ; dimanche 11h-19h45

: lundi-samedi ; dimanche Tarif : entrée libre et gratuite

À noter (programmation associée, sur réservation selon les formats) : visites médiateur (du 24 janvier au 14 février 2026) ; Les Récrés – visite de l’exposition (25 janvier 2026) ; création EATING THE CITY : EVERY DAY IS TOMORROW (du 18 au 21 février 2026) ; dégustation avec Song Dong (21 février 2026).

Sources