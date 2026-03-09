Paris. La mode féminine au siècle des lumières fait briller le Palais Galliera à partir du 14 mars

Au Palais Galliera, à Paris, une exposition explore la fascination durable exercée par la mode du XVIIIe siècle. Robes à la française, corsets de cour, étoffes précieuses et créations contemporaines dialoguent dans La mode au XVIIIe siècle, un héritage fantasmé. Entre histoire du vêtement et réinterprétations stylistiques, le musée de la Mode révèle comment l’élégance du siècle des Lumières continue d’inspirer les créateurs d’aujourd’hui.

Encore perçu comme une époque lointaine, le XVIIIe siècle demeure pourtant l’un des moments les plus inventifs de l’histoire de la mode. Il marque une transformation profonde des silhouettes féminines, de l’usage des textiles et de la mise en scène du corps. Les formes, les couleurs et les ornements qui s’y développent continuent d’irriguer la création contemporaine et nourrissent l’imaginaire collectif.

L’exposition La mode au XVIIIe siècle, un héritage fantasmé, initiée par Émilie Hammen, directrice du Palais Galliera, et Pascale Gorguet-Ballesteros, responsable des collections de vêtements des XVIIe et XVIIIe siècles, avec le soutien de la Fondation Phoebus, propose de redécouvrir cet héritage fascinant. Elle explore la manière dont la mode du siècle des Lumières a été observée, admirée, interprétée et parfois idéalisée au fil des siècles.

À travers environ soixante-dix silhouettes, accompagnées de textiles, d’accessoires, d’arts graphiques et de photographies, le parcours plonge les visiteurs dans l’univers esthétique du siècle des Lumières. Cette période, marquée par l’effervescence intellectuelle et les échanges entre philosophes, artistes et savants, voit également se développer une véritable culture de l’apparence. La mode devient un langage social et visuel, relayé notamment par les premières gazettes de mode, qui diffusent les nouvelles silhouettes dans toute l’Europe.

Les robes volumineuses, les étoffes raffinées, l’exubérance des coiffures et la richesse des parures témoignent d’un goût prononcé pour la mise en scène du corps féminin. Le XVIIIe siècle marque ainsi la fin d’un modèle vestimentaire hérité de l’Ancien Régime tout en ouvrant la voie à une nouvelle perception du corps, entre élégance, liberté et théâtralité.

Parmi les pièces majeures présentées au public figurent plusieurs trésors du patrimoine vestimentaire : la célèbre robe à la française, reconnaissable à ses plis tombant dans le dos, ou encore la robe volante, qui incarne l’une des silhouettes emblématiques de la première moitié du siècle. L’exposition présente également un objet exceptionnel : le corset de grand habit ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette (1755-1793), conservé avec une extrême précaution et rarement montré en raison de sa grande fragilité.

Corset de grand habit attribué à Marie-Antoinette, exceptionnellement présenté au public.

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, puis au début du XXe siècle, le siècle des Lumières redevient une source d’inspiration majeure. Sous le Second Empire, la fascination pour l’Ancien Régime nourrit un imaginaire romantique et nostalgique. Dans un monde transformé par les révolutions politiques et l’industrialisation, le XVIIIe siècle apparaît comme l’image d’un âge d’or de l’élégance et du raffinement.

Robe à la française et jupe, vers 1775-1780.

Le parcours de l’exposition met en dialogue ces silhouettes historiques avec des créations postérieures, révélant comment chaque époque réinvente à sa manière le XVIIIe siècle. Les visiteurs découvrent ainsi un jeu de correspondances entre les formes anciennes et leurs réinterprétations modernes.

Après la Seconde Guerre mondiale, les grands couturiers français se tournent à nouveau vers cet héritage. Les références au siècle des Lumières permettent alors d’exalter le savoir-faire des maisons de couture et d’affirmer l’excellence du luxe français. Grâce à la diffusion massive des images par la presse, la photographie et le cinéma, cet imaginaire aristocratique devient peu à peu une référence esthétique populaire.

Le XVIIIe siècle cesse ainsi d’être seulement une période historique : il devient un véritable réservoir de formes et de symboles pour la mode contemporaine.

Robe à l’anglaise et jupe, vers 1780-1790.

L’exposition présente également plusieurs créations iconiques de couturiers contemporains qui se sont inspirés de cette période, notamment des pièces issues des maisons Dior et Chanel, ainsi que des créations de Christian Lacroix, Nicolas Ghesquière ou encore Louis Vuitton. Ces dialogues entre passé et présent révèlent combien l’esthétique du siècle des Lumières continue d’inspirer les créateurs.

À travers trois siècles de création, le Palais Galliera montre ainsi comment la mode du XVIIIe siècle a été sans cesse réinventée, oscillant entre fidélité historique, fantasme esthétique et liberté créative.

Infos pratiques

Exposition La mode au XVIIIe siècle, un héritage fantasmé

Palais Galliera – Musée de la Mode de Paris

10 avenue Pierre-1er-de-Serbie

75116 Paris

Du 14 mars au 12 juillet 2026

Horaires : mardi, mercredi et jeudi, ainsi que le 1er mai, de 10 h à 18 h – nocturne le vendredi jusqu’à 21 h.

Tarifs : plein tarif 14 € – tarif réduit 12 €.