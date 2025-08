Guidel. Dans la couleur et les formes contemporaines de Rodolphe Le Corre jusqu’au 15 août

La chapelle Saint-Matthieu à Guidel, dans le Morbihan invite les visiteurs à plonger dans l’univers unique de Rodolphe Le Corre, un artiste talentueux aux œuvres captivantes à admirer, jusqu’au vendredi 15 août 2025.

Dans le cadre de la rencontre de l’art contemporain au cœur d’édifices cultuels communaux, organisée pour la 26e fois par l’association 7 chapelles en Art, Unidivers a fait le choix de faire une pause sur les paysages peints de Rodolphe Le Corre, dont la peinture est à la fois figurative et abstraite.

Rodolphe Le Corre lors du vernissage le mercredi 17 juillet

Entre figuration et abstraction, la peinture de Rodolphe Le Corre a pris place sur les murs de la chapelle Saint-Matthieu de Guidel ; elle séduit le public par cet univers coloré entre deux mondes. Ses sujets de prédilection sont les paysages d’ici ou d’ailleurs, les côtes bretonnes, les montagnes suisses ; également les fruits aux couleurs vives et saturées, le plus bel exemple en étant donné à l’Estran. Sa peinture révèle toujours une présence où la lumière domine…

Son travail commence la plupart du temps par une observation de son environnement quotidien ou par celui qui lui est proposé au cours d’invitations en résidences d’artistes. Il débute par une période d’étude du sujet par le dessin et l’aquarelle avant que son travail d’atelier s’impose .

La peinture à l’huile lui convient parfaitement, en raison de la lenteur de son séchage qui lui permet de retravailler la matière. Dans son atelier, Rodolphe Le Corre développe sa recherche plastique, son langage, laissant apparaître tantôt des matières, tantôt des transparences, tantôt des brillances, le tout orchestré par le dessin.

Ses paysages de Bretagne et de Suisse sont naturellement autant de prétextes à la peinture. Il faut à l’artiste un dessin et un dessein pour espérer sa peinture…

Biographie :

Rodolphe le Corre est né en 1959. Il vit et travaille à Lorient dans le Morbihan. Il fait ses études supérieures à l’école des Beaux-Arts de Lorient ; il est l’élève d’Henri Joubioux(1924-1986) et de Gérard Gautron, né en 1932. Rodolphe Le Corre s’inspire du terrain et du quotidien. Le paysage est pour lui un prétexte à la peinture et les travaux en extérieur sont des études précieuses qu’il qualifie de trésor de guerre.

Le peintre a exposé dans toute la France, essentiellement en Bretagne, mais aussi à Nice et en Suisse, où il s’est installé en automne 2005. Il transforme le garage d’un voisin en atelier de peinture ; c’est là que des peintures de petits et moyens formats voient le jour ! Il y passera quatre séjours jusqu’en décembre 2009. Les dessins et les aquarelles dans le froid, sont pour l’artiste l’occasion d’amasser des sensations précieuses pour le travail en atelier. Il réalise alors de grands formats sur le thème de la neige. Rodolphe Le Corre cherche à retransmettre l’atmosphère ouateuse de la neige et son silence si particulier, qu’il qualifie d’anti bruit…

Le peintre a donné des cours au collège Lurçat de Lanester (56), un engagement qui traduit la volonté d’offrir son expérience aux jeunes générations et de les ouvrir vers le monde de l’art, tout comme les visites organisées dans son atelier…

Rodolphe Le Corre a également illustré de ses gravures des livres d’artiste comprenant des poèmes de Karin Kirchner et d’Alain Le Beuze en 2012

Infos pratiques :

Jusqu’au vendredi 15 août 2025, exposition du peintre Rodolphe Le Corre, chapelle Saint-Matthieu, Guidel (56)

Atelier Rodolphe Le Corre – 92, rue Paul Guieysse à Lorient

Contact : 06 25 09 67 34 ou/et rodolphe.lecorre@club-internet.fr

Articles connexes :