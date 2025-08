Port Louis. Les oeuvres Liz Hascoët habitent les murs du café-librairie La Dame Blanche

La très belle exposition Alliance de l’artiste Liz Hascoët est arrivée sur les murs du café-librairie La Dame Blanche à Port-Louis dans le Morbihan. Jusqu’au samedi 30 août 2025, elle propose, entre autres, ses nouveautés : des dessins imprimés sur tissus et brodés, de toute beauté !

Liz Hascoët apprécie la simplicité des outils et la spontanéité du geste dans le dessin. Grâce à son interprétation singulière des sujets, elle offre une lecture unique de l’environnement qui l’entoure. Au plus proche du terrain, Liz Hascoët explore, prospecte, fouille, invente et photographie… Quand elle est de retour dans son atelier, elle donne vie à ses découvertes à travers des compositions étonnantes, des dessins, des collages et des broderies, qui sont le reflet des territoires qu’elle a parcourus. Son travail s’inspire des notions de transmission, d’humanité et de sensibilisation environnementale.

Liz Hascoët broderie

Ses dessins rapides et décidés prennent ainsi leur source dans le réel grâce à des immersions sur le terrain, également grâce à des lectures et des échanges avec des spécialistes : des naturalistes et des scientifiques. À travers son art, Liz Hascoët, artiste engagée, a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux en révélant la beauté et la fragilité de notre monde qu’il est essentiel et urgent de préserver…

Liz Hascoët a illustré une fresque scientifique pour expliquer les recherches des plongeurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) sous la banquise, qui lui ont commandé une soixantaine de croquis en deux semaines, sur des sujets variés : les stries journalières de la coquille saint-jacques ; les pinces de homard ; les accéléromètres et les hydrophones déployés par une bande d’hurluberlus sous la banquise ; les hommes-grenouilles mêlés aux varechs et aux laminaires, etc. L’objectif pour l’artiste est de faire avancer les connaissances du CNRS sur le changement climatique…

Biographie :

Liz Hascoët est née le 22 avril 1987 à Douarnenez dans le Finistère. Elle grandit entre terre et mer dans la ferme d’élevage de ses parents, à Plogonnec (29). Le dessin et le langage sont le mode d’expression privilégié de Liz Hascoët depuis l’enfance. Son goût pour cette technique est né d’une rencontre avec Fanch Moal, un peintre et graveur finistérien lorsqu’elle est âgée de dix ans.

Cette passion l’encourage à faire des études d’arts appliqués et de design textile sur des supports différents : des papiers, des gravures, du numérique, des collages et des broderies. Autant de techniques qui nourrissent son univers graphique. En 2008, elle obtient une licence textile et broderie en Finlande, à l’Université des sciences appliquées à Turku ; puis un Bachelor design textile en 2010 en Ecosse pour le tricotage. Elle étudie aussi le textile à usages techniques à Lille (59).

En 2018, Liz Hascoët remportee le Prix Jean Feugereux et en 2019 elle reçoit la médaille de bronze du jury du Salon des Beaux Arts de Paris

Une balade dessinée est également proposée pour regarder, sentir et traduire ; elle serra accompagnée par l’artiste Liz Hascoët. Munis de papier et d’un crayon, même les débutants seront les bienvenus, par groupe de 5 /6 personnes. Départ plage du Lohic à Port-louis – de 9h30 à 12H30 : mercredi 30 juillet ; mercredi 13 août ; et mercredi 20 août 2025.

Infos pratiques :

Jusqu’au samedi 30 août 2025, exposition Alliance, de Liz Hascoët, Bar-Librairie La Dame Blanche

35, Grande Rue à Port-Louis (56)

La Dame Blanche est ouverte tous les après-midi de 15h à 19h – sauf le dimanche, jour de fermeture.

Contact : 02 97 82 45 11