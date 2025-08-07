Beau-livre : Les portraits photos de Michel Thersiquel

Un livre hommage à l’œuvre photographique de Michel Thersiquel (1944–2007), vu sous l’angle du portrait. En extérieur ou à l’atelier, le plus souvent en lumière naturelle, il en était un maître reconnu. Ce nouvel ouvrage met en lumière ses grandes séries sur les femmes de Pont-Aven, de Lorient, les gens de Groix, mais aussi ses portraits plus intimes de la classe rurale dont il était issu.

Une recommandation de l’émission Faites-moi lire – une coproduction Champs libres – TVR – Unidivers.fr, présentée et rédigée par Nicolas Roberti en collaboration avec les bibliothécaires de la bibliothèque des Champs Libres où vous pouvez consulter cet ouvrage.

Le regard de Michel Thersiquel est une fenêtre sur l’humain, débarrassée de tout folklore. On y rencontre, les yeux dans les yeux, des anonymes, figures du quotidien, que celui qu’on surnommait « Thersi » savait magnifier sans mise en scène artificielle. Son talent pour révéler la dignité, la lumière et la simplicité de ses sujets lui vaut aujourd’hui d’être reconnu comme l’un des grands portraitistes de la Bretagne contemporaine.

Ce nouveau volume s’inscrit dans une continuité éditoriale engagée : après À hauteur d’homme (éd. Ouest-France, 2016), À fleur de corps (Locus Solus, 2020) et À terre en mer (Locus Solus, 2023), il prolonge l’exploration sensible de l’œuvre du photographe. Loin de la carte postale, chaque visage capté par Thersiquel semble porteur d’un monde intérieur, d’une mémoire silencieuse et vibrante.

En 4e de couverture :

« Ce livre rend hommage à l’œuvre photographique de Michel Thersiquel (1944-2007), sous l’angle du portrait dont il était un maître reconnu. En extérieur ou à l’atelier, le plus souvent en lumière naturelle, il réalise de grandes séries qui ont marqué l’histoire de cet art à la fin du xxe siècle. Il se fait aussi reporter de l’intime, avec des portraits de la classe rurale en Bretagne d’une sensibilité unique, très loin de la carte postale. On y rencontre, les yeux dans les yeux, des anonymes, héros et héroïnes du quotidien que celui qu’on surnommait « Thersi » met en gloire comme personne. »

Données techniques

Titre : Portraits de Thersi

Portraits de Thersi Auteur : Michel Thersiquel

Michel Thersiquel Éditeur : Locus Solus

Locus Solus Date de parution : juillet 2025

juillet 2025 Format : 24 x 28 cm

24 x 28 cm Nombre de pages : 176 pages

176 pages Reliure : Broché, couverture à rabats

Broché, couverture à rabats ISBN : 978-2-37880-257-3

978-2-37880-257-3 Prix : 29 €

Pour aller plus loin

→ À découvrir également : notre article sur l’exposition consacrée à Michel Thersiquel, retraçant son parcours artistique et la résonance de son œuvre dans la Bretagne contemporaine.