Quebec Montmagny au diapason : le 36e Carrefour mondial de l’accordéon avec Yoanna du 29 au 31 août

Du 29 au 31 août 2025, Montmagny redeviendra la capitale québécoise de l’accordéon. Pendant trois jours, plus de 65 artistes venus d’une dizaine de pays feront résonner leurs soufflets sur sept scènes, en salle et en plein air. Un festival qui ne cesse d’enchanter, parce que l’accordéon n’a rien perdu de sa magie.

La vibration universelle d’un instrument populaire

Qu’y a-t-il de plus chaleureux que le souffle d’un accordéon ? Cet instrument, que l’on croit parfois figé dans les bals musette, séduit encore et toujours par sa capacité à émouvoir. Ses notes ont un grain charnel, comme un rire ou une plainte qui sort de la poitrine. Elles savent évoquer la tendresse d’un soir de fête de village, la fougue d’une tarentelle italienne, ou la mélancolie d’un tango argentin. C’est cette polyphonie d’émotions que le Carrefour mondial de l’accordéon met en lumière depuis 36 ans.

Des artistes venus du monde entier

La programmation 2025 illustre parfaitement la vitalité et la diversité de l’accordéon. Les Belges de Naragonia offriront leurs envolées folk, Magari apportera les sonorités catalanes, tandis que la Suisse Yoanna donnera voix à des chansons engagées et sensibles. L’Irlandais Diarmuid Ó Meachair rappellera combien l’accordéon colle au pas des danses traditionnelles, alors que le duo français Plume explorera des horizons plus poétiques.

Côté québécois, des formations comme Triptik, Traverse ou encore La Déferlance et De Temps Antan viendront incarner la richesse de la musique traditionnelle locale.

La Grande Nocturne : un souffle festif sous les étoiles

Moment fort du week-end, la Grande Nocturne du samedi soir fera vibrer la Place Montel. Un concert gratuit, sous les étoiles, où les rythmes entraînants de La Déferlance et De Temps Antan devraient faire danser plus d’un spectateur. Ces rassemblements populaires rappellent la fonction première de l’accordéon : créer du lien, rapprocher les corps, unir les générations.

Pique-niques, concerts de rue et rires d’enfants

Le Carrefour ne se vit pas seulement sur scène. Dès le vendredi, les pique-niques du Bassin offriront un décor convivial où musique et gastronomie se rencontrent. Les familles pourront profiter du Coin jeunesse avec concerts de la relève et jeux géants, tandis que les rues du centre-ville s’animeront de concerts déambulatoires gratuits. Un festival à taille humaine, où la musique surgit au détour d’une place ou d’une terrasse.

L’accordéon, mémoire et modernité

Si l’accordéon séduit encore, c’est parce qu’il conjugue les contraires : il évoque la mémoire et la nostalgie, mais sait aussi se réinventer dans le jazz, les musiques électroniques ou contemporaines. Il parle aussi bien aux grands-parents qu’aux enfants, parce que son son « vivant », produit par l’air et le geste, touche à quelque chose de profondément humain.

La voix et la scène selon Yoanna

Assister à un concert de Yoanna, c’est entrer dans un espace où tout est vibration. Sa voix rauque, charnelle, parfois cassée, porte une vérité brute qui accroche l’oreille comme un cri, mais qui sait aussi se faire caresse quand elle module en douceur. On y entend des éclats de rire, des colères contenues, des murmures tendres. Elle chante comme on parle à quelqu’un qu’on aime ou qu’on affronte.

Sur scène, Yoanna ne se cache pas derrière l’accordéon : elle s’en fait un bouclier et une arme à la fois. Chaque soufflet qu’elle ouvre et ferme devient un geste dramatique, un souffle qui relie son corps à celui du public. Sa présence est magnétique, indomptée, capable de faire basculer une salle dans le silence attentif ou dans une transe rieuse en quelques secondes.

Focus : 2e sexe, un album manifeste

Sorti en 2019, 2e sexe condense l’énergie et l’engagement de Yoanna. Dans ce disque, elle ne raconte pas seulement des histoires : elle décortique la société avec un scalpel poétique. Les chansons parlent du corps féminin, des rapports de domination, de la rage face à l’injustice. Mais loin d’être austère, sa musique pulse d’ironie, de rythmes inventifs et de refrains qui claquent comme des slogans.

Écouter un titre comme Sorcières ou Tout va bien revient à recevoir une gifle douce-amère : les mots bousculent, les arrangements serrés entre accordéon et percussions électrisent, et l’ensemble laisse une trace durable. Là réside la force de Yoanna : transformer sa colère en un partage vibrant, où chacun se sent concerné, emporté.

