12 belles randonnées à faire en Bretagne

Il existe en Bretagne des lieux qu’il fait bon arpenter, sac à dos bien accroché et chaussures de randonnées bien lacées. Dans les terres bretonnes ou le long du littoral, promenades îliennes à la journée ou randonnée sur le sentier de Douaniers, Unidivers vous plonge au cœur du paysage breton avec sa sélection des randonnées et promenades pédestres.

Le GR34 ou le sentier des Douaniers : Tout un monde s’ouvre aux randonneurs

Comment ne pas commencer par le GR®34, connu aussi sous le doux nom du « sentier des douaniers » ? Il s’étend sur 2 000 km qui longe le littoral : à un rythme de 20 kilomètres par jour, cela représente pas moins de 100 jours de marche. Les circuits sont adaptables selon la géographie où vous vous trouvez et le temps que vous avez (1 jour, 2, 3, 4, etc.). Contrairement à ce que l’on peut penser, il s’agit d’un itinéraire sportif : vous pouvez atteindre 1 000 m de dénivelé en cumulé dans une journée. Bien qu’il soit accessible en toute saison, certains passages peuvent être humides ou boueux en période automnales ou hivernales.

Un site dédié vous permet de construire aisément votre itinéraire avec des idées rando par département et des conseils pour les hébergements : Randonner sur le GR®34.

Randonnées de deux jours

Le Loc’h à Camaret-sur-mer – Finistère (environ 50 km)

Dans le Finistère, l’itinéraire que l’on peut vous proposer (pour l’avoir expérimenté nous-mêmes) vous promet des vues imprenables au cœur des paysages caractéristique de la région : partir de Le Loc’h pour rejoindre Camaret-sur-mer, en passant par Lanvéoc et avec une nuitée au Fret. Ce circuit d’environ 50 km, soit deux jours de randonnée, vous fait longer une partie du littoral breton et admirer ses falaises à l’esprit anglo-saxon. Une merveille.

Le tour du Lac de Guerlédan – Côtes-d’Armor (40 km)

Retenue d’eau la plu grande de Bretagne le lac de Guerlédan, dessine la limite entre les Côtes-d’Armor au Nord et le Morbihan au Sud. Cette randonnée vous propose d’en faire le tour avec une randonnée de 40 km, idéal pour goûter aux plaisirs des loisirs sportifs en s’imprégnant de la beauté de la forêt immense, Quénécan, au cœur de laquelle il est niché.

Randonnées à la journée

Le Tour de Carantec – Finistère (5h30)

Parmi les possibilités qu’offre le GR®34, le tour de Carantec en est une privilégiée si vous cherchez une activité sportive à la journée. Avec son circuit de 23 km (tour de l’île Callot y compris), cette randonnée vous entraîne à la découverte de la commune dans la baie de Morlaix e ses alentours : ses pointes, ses plages, son ostréiculture et sa campagne. Au cours de votre marche, vous pourrez admirer la baie de Morlaix et ses îlots : le château du Taureau, l’île Louët, l’estuaire de la Penzé et bien sûr l’île Callot que nous ne pouvons que vous inciter à aller découvrir à marée basse. Plus d’infos

Le tour de la presqu’île de Kermovan – Finistère (environ 1h30)

Au départ du Conquet, c’est une randonnée facile qui vous attend pour partir à l’assaut du phare de Kermovan, qui s’élève depuis 1849 sur la pointe du même nom (classée et gérée par le Conservatoire du littoral). Face aux Îles du Ponant dont font partie Ouessant et Molène, la Pointe de Kermorvan offre un panorama sur la côte de la Pointe Saint-Mathieu au Sud aux Pointes d’Ilien et du Corsen au Nord. Le phare, quant à lui, offre une vue imprenable sur la mer d’Iroise.

Les Mégalithes et landes de Saint-Just – Ille-et-Vilaine (2h/2h30)

Hors du GR®34, il existe d’autres promenades pédestres tout aussi agréables. Au départ de la Maison Mégalithes et Landes, au bourg de Saint-Just (Ille-et-Vilaine), un circuit de 7 kilomètres (environ 2 à 2h30 de marche) vous amènera au cœur d’un paysage de verdure habité par les mégalithes de Saint-Just, à la rencontre d’un site datant du Néolithique. C’est un des sites archéologiques majeurs en Bretagne, à la fois accessible et exceptionnel, qui, en été, est sublimé par les couleurs des fleurs qui s’ouvrent en été.

La richesse archéologique tient en d’une typologie de constructions très variées : tumulus, allées couvertes, dolmens, menhirs. Légèrement excentrée du reste des mégalithes, nous ne pouvons que vous inciter à faire un détour, à 2 kilomètres des Landes de Cojoux, pour découvrir l’allée couverte de Tréal.

Les mégalithes de Saint-Just se situent sur un espace de landes avec peu de zones ombragées : pour profiter du moment, prévoir des chaussures fermées, une casquette et de l’eau ou un vêtement de pluie selon la météo. Plus d’infos

Circuit de Monserrat – Ille-et-Vilaine (4h30)

Labellisée FFRandonnée, cette balade de 12,6 km part de l’église de Saint-Senoux (1879) pour vous faire longer le bord de Vilaine avant de découvrir les plateaux.

Berrien : Le Circuit pédestre de Lestrézec – Finistère (3h30)

Berrien est une commune du Finistère, située dans les Monts d’Arrée et le Parc d’Armorique. Ce circuit propose une promenade bucolique et patrimonial qui traverse dans la forêt domaniale du bois de Lestrézec. Au fil de votre marche vous pourrez admirer le Hameau de Lestrézec, la Chapelle Saint-Corentin (Trénivel) ou encore la Chapelle Saint-Barbe.

Le tour des îles bretonnes

Belle-île en mer – Morbihan

Entre terre et mer, Belle-île-en-mer, la plus grande île de la Bretagne, est un lieu particulièrement prisé par les amoureux de la randonnée. Elle ne laisse pas indifférente, et ce dès l’arrivée au charmant port du Palais. Au vue de sa taille (85 km de sentier côtier balisé en rouge et jaune et ses 2800 m de dénivelé), il est bien sûr impossible de faire le tour de l’île en une journée, mais en faire une partie vous permettra tout de même d’avoir un bel aperçu. Et selon votre temps, pourquoi ne pas organiser votre séjour et prolonger plusieurs jours.

Île de Houat – Morbihan

Si vous avez envie d’authenticité et de discrétion, rendez vous sur l’île Houat, nichée dans le Golfe du Morbihan et d’une longueur d’à peine 4 km sur 1. Grâce au sentier qui fait le tour de l’île, vous traverserez des paysages sauvages dans une alternance entre les plages de Tal er Han et Treach-er-Goured, les côtes déchiquetées et les criques de Porzh Plouz et Porz Chudell.

Île Berder – Morbihan

À marée descendante, il est un spectacle à Larmor Baden en tout point joli dont la région Bretagne a le secret. Quand l’eau se retire, un pont émerge et l’île Berder à marée haute devient alors une presqu’île rattachée à la commune de moins de 900 habitants… Le passage ouvre un chemin en direction d’un univers naturel très fréquenté en haute saison, mais néanmoins calme et apaisant où il fait bon se balader ou se poser pour admirer la beauté du paysage breton. Au gré de la promenade, les pierres et la nature foisonnante racontent une histoire, plusieurs même puisque l’île a vécu au fil de ses propriétaires successifs.

Île Wra’ch – Finistère

Au pays des Abers et des goémoniers, l’île Wrac’h est une petite oasis aux portes de l’Aber Wrac’h. Accessible à marée basse depuis la plage et le hameau de Saint-Cava à Plouguerneau, elle s’étend sur 3,7 hectares et servait autrefois de lieu de récolte, de séchage et de brûlage du goémon, d’où son surnom « Roc’h Gored » avec “L’île aux pièges à poissons”.

Édifié en 1845, son élégant phare à chapeau rouge permettait aux navigateurs de rejoindre le port de l’Aber Wrac’h sans encombre. Il abrite désormais des expositions en saison. Pour vous y rendre, surveillez les horaires de marées : accès à 3 heures avant et jusqu’à 3 heures après la marée basse.