Thé, café et poésie 2026, 17 rencontres gratuites dans les cafés-librairies de Bretagne

Du 11 mars au 18 avril 2026, la Fédération des cafés-librairies de Bretagne déroule la 14e édition de Thé, café et poésie : dix-sept rendez-vous ouverts à toutes et tous, gratuits (réservation conseillée), dans un chapelet de lieux où la poésie se dit autant qu’elle se lit.

Depuis quatorze ans, la Fédération défend une idée simple : la poésie n’est pas un genre à vitrines, mais une pratique vivante, sonore, musicale, faite pour circuler. Cette édition 2026 s’ouvre au rythme du Mois du livre en Bretagne (du 11 au 14 mars), puis poursuit sa floraison jusqu’au 18 avril, de café-librairie en café-librairie.

Les invitées et invités 2026

Au programme : Aurélie Olivier, Clotilde de Brito (lecture musicale en hommage à Joseph Ponthus), Christian Prigent et Vanda Benes, une soirée consacrée aux éditions Isabelle Sauvage avec Alain Rebours, Sarah Clément et Benoit Colboc, Fabienne Raphoz, Karim Kattan, Émilie Sciot, Lucie Lamy et Jean-Philippe Rossignol (traducteurs de May Ayim), Lucien Suel, François de Cornière.

Le programme, date par date

Entrée libre, gratuit. Réservations conseillées auprès des cafés-librairies.

Mercredi 11 mars – 19h : Clotilde de Brito , « À la ligne, hommage à Joseph Ponthus » (lecture musicale) — Les Déferlantes , 9 place de Viarmes, Morlaix (29) — 02 98 63 05 85

: , « À la ligne, hommage à Joseph Ponthus » (lecture musicale) — , 9 place de Viarmes, (29) — 02 98 63 05 85 Jeudi 12 mars – 18h30 : Christian Prigent & Vanda Benes , « Chino à travers les âges » (lecture-performance) — Le Temps qu’il fait , 12 place de l’église, Mellionnec (22) — 02 96 36 40 90

: , « Chino à travers les âges » (lecture-performance) — , 12 place de l’église, (22) — 02 96 36 40 90 Jeudi 12 mars – 19h : Aurélie Olivier — Le Tagarin , 15 rue Pasteur, Binic-Étables-sur-Mer (22) — 02 96 65 47 35

: — , 15 rue Pasteur, (22) — 02 96 65 47 35 Jeudi 12 mars – 19h30 : Clotilde de Brito , « À la ligne, hommage à Joseph Ponthus » — Livres in Room , 29 rue du Général Leclerc, Saint-Pol-de-Léon (29) — 02 98 68 28 41

: , « À la ligne, hommage à Joseph Ponthus » — , 29 rue du Général Leclerc, (29) — 02 98 68 28 41 Vendredi 13 mars – 20h : Aurélie Olivier — La Dame Blanche , 35 Grande rue, Port-Louis (56) — 02 97 82 45 11

: — , 35 Grande rue, (56) — 02 97 82 45 11 Samedi 14 mars – 15h30 : Clotilde de Brito , « À la ligne, hommage à Joseph Ponthus » — La Cabane à Lire (accueillie par la Médiathèque de Bruz), 16 place Marcel Pagnol, Bruz (35) — 02 23 50 35 85

: , « À la ligne, hommage à Joseph Ponthus » — (accueillie par la Médiathèque de Bruz), 16 place Marcel Pagnol, (35) — 02 23 50 35 85 Samedi 14 mars – 18h30 : Éditions Isabelle Sauvage (avec Alain Rebours, Sarah Clément, Benoit Colboc) — La Pluie d’été , 6 rue de la Prison, Pont-Croix (29) — 06 64 75 59 36

: (avec Alain Rebours, Sarah Clément, Benoit Colboc) — , 6 rue de la Prison, (29) — 06 64 75 59 36 Samedi 14 mars – 19h : Aurélie Olivier — Boucan , 8 rue Louis Lomenech, Pont-Aven (29) — 09 50 91 79 53

: — , 8 rue Louis Lomenech, (29) — 09 50 91 79 53 Vendredi 20 mars – 19h : Fabienne Raphoz — Les Métamorphoses , 17 rue Voltaire, Douarnenez (29) — 02 30 14 02 49

: — , 17 rue Voltaire, (29) — 02 30 14 02 49 Mardi 24 mars – 19h : Fabienne Raphoz — Clef des Mondes , 14 place de la République, Plélan-le-Grand (35) — 09 52 05 82 67

: — , 14 place de la République, (35) — 09 52 05 82 67 Jeudi 26 mars – 18h : Émilie Sciot , « Loterie poétique » (lecture-performance) — La Canopée , 1 rue des Herses, Ploërmel (56) — 02 97 72 45 79

: , « Loterie poétique » (lecture-performance) — , 1 rue des Herses, (56) — 02 97 72 45 79 Jeudi 26 mars – 19h30 : Karim Kattan — L’Embellie , 13 rue Jean Duplessis, La Bernerie-en-Retz (44) — 02 40 82 48 04

: — , 13 rue Jean Duplessis, (44) — 02 40 82 48 04 Vendredi 27 mars – 18h30 : Karim Kattan — La Gède aux Livres , 22 rue Jean XXIII, Batz-sur-Mer (44) — 09 64 25 30 11

: — , 22 rue Jean XXIII, (44) — 09 64 25 30 11 Vendredi 27 mars – 19h : Émilie Sciot , « Loterie poétique » (lecture-performance) — De l’encre à l’écran , 1 rue Jean Baudry, Guilvinec (29) — 06 78 62 98 12

: , « Loterie poétique » (lecture-performance) — , 1 rue Jean Baudry, (29) — 06 78 62 98 12 Vendredi 10 avril – 19h : Lucie Lamy & Jean-Philippe Rossignol , hommage à May Ayim — Elizabeth & Jo , 16 bis rue de l’église, Plougastel-Daoulas (29) — 02 98 38 62 06

: , hommage à — , 16 bis rue de l’église, (29) — 02 98 38 62 06 Jeudi 16 avril – 20h : Lucien Suel — Le Bel Aujourd’hui , 19 rue Ernest Renan, Tréguier (22) — 02 96 92 20 24

: — , 19 rue Ernest Renan, (22) — 02 96 92 20 24 Samedi 18 avril – 19h : François de Cornière — Le Bateau Livre, 106 Haut Pénestin, Pénestin (56) — 02 23 10 00 86

Infos pratiques

Thé, café et poésie (14e édition) — du 11 mars au 18 avril 2026

Organisation : Fédération des cafés-librairies de Bretagne

Programme en ligne : lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr

Contact (coordination) : Maud Champagneur — 06 24 16 01 64