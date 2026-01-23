Prendre soin à Mellionnec, trois jours pour penser le travail du care

Prendre soin, Regards sur le travail du care : trois jours de films, lectures et rencontres à Mellionnec (6, 7 et 8 février 2026)

Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026, à Mellionnec (Côtes-d’Armor), le festival Prendre soin · Regards sur le travail du care invite à penser, éprouver et discuter ce qui soutient nos vies : le soin, l’attention, la présence, le travail domestique, l’accompagnement, la santé, l’aide, l’hospitalité. Projections, lectures, rencontres, ateliers, concert, repas et buvette rythment le week-end, principalement à l’Auberge À la belle étoile et à la librairie Le temps qu’il fait.

Portée par Ty Films et la librairie Le temps qu’il fait, cette programmation s’inscrit dans la troisième édition du festival Prendre Place et ouvre un espace de débat sur le travail du care sous toutes ses formes : rémunéré, non rémunéré, mal rémunéré, bénévole, militant. Six ans après la pandémie et les confinements, la question résonne avec une intensité particulière : fragilisation des métiers du médico-social, tensions sur les hôpitaux, fermetures ou menaces sur certains services, élargissement des déserts médicaux, épuisement des aidant·es, et inégale répartition du travail domestique.

Au fil des séances, le festival explore les mondes du soin d’hier et d’aujourd’hui, les rapports de classe et de genre qu’ils cristallisent, les formes d’écoute et d’accompagnement, mais aussi les futurs possibles : robots de care, « capitalisme thérapeutique », communs de soin, résistances et solidarités concrètes.

Le programme jour par jour

Vendredi 6 février

14h ou 16h — Découverte de l’écoute active (atelier, 1h30) avec l’association Dans mes terres : immersion dans l’écoute active (présence, attention, non-jugement), expérimentations en binômes (jeux de rôle, écoute silencieuse) et échanges guidés autour de la question « c’est quoi pour moi, prendre soin ? »

Auberge (salle du refuge) | Sur inscription : dansmesterres [@] gmail.com ou SMS 06 76 34 82 98 | Prix libre (conseillé 10€)

En présence de l’équipe du film | Auberge | Gratuit | À partir de 8 ans

Suivi de : OVERSEAS (87’, 2019, VOSTFR) de Sung-A Yoon. Aux Philippines, des femmes se forment au travail domestique pour partir à l’étranger, au prix de séparations et de violences possibles : jeux de rôles, apprentissages, lucidité.

Auberge | 5€ | À partir de 12 ans

Samedi 7 février

10h30 — Tout travail doit-il être payé ? (cours participatif, 90’) proposé et animé par le Plouf (Pari Libertaire Optimiste Utopiste anti-Flop) : discussion collective à partir d’une question « qui fâche », puis apports pour relancer le débat (travail gratuit, séparation entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui ne travaillent pas, rémunération, luttes).

Auberge | Entrée libre et gratuite | À partir de 12 ans

Librairie | Entrée libre et gratuite

Librairie | Entrée libre et gratuite

Auberge | 5€ | À partir de 8 ans

Suivi de : The Godmother (La Marraine) (54’, 2024) de Marzena Sowa : parole intime et sociale dans un village de Pologne, au cœur des rôles assignés et des attachements.

En présence de la réalisatrice | Auberge | 5€ | À partir de 12 ans

Suivi de : Chasser les dragons (59’, 2021) d’Alexandra Kandy Longuet : immersion dans une salle de consommation, refuge quotidien où l’on revient pour être enfin considéré comme une personne.

En présence de la réalisatrice | Auberge | 5€ | À partir de 14 ans

Suivi de : Sauve qui peut (98’, 2024) d’Alexe Poukine : des soignant·e·s travaillent leur empathie et interrogent leur pratique via des simulations ; une plongée dans l’hôpital et une crise structurelle.

En présence de soignant·es du Centre Ouest Bretagne et de l’une des protagonistes du film | Auberge | 5€ | À partir de 12 ans

Dimanche 8 février

10h — Projection : Quand je vous caresse (12’, 2021) de Florine Clap : une aide-soignante à domicile, tournée après tournée, entre beauté et tragique du quotidien.

Suivi de : Alice Cares (75’, 2014) de Sander Burger : un « carebot » visite des personnes âgées ; les chercheurs cherchent la bonne manière de parler, d’apaiser, d’accompagner. Un futur étonnant ?

En présence de la réalisatrice (pour le court) et de soignant·es du Centre Ouest Bretagne | Auberge | À partir de 12 ans

Librairie | Entrée libre et gratuite

Auberge | Prix libre et conscient (conseillé 10€) | Tout public

Infos pratiques

Dates : 6, 7 et 8 février 2026

Lieu : Mellionnec (22110), Côtes-d’Armor

Site principal : Auberge À la belle étoile, 5 route des Écoles, 22110 Mellionnec (projections, ateliers, cours participatif, concert, repas, buvette ; hébergement possible sur place, réservation conseillée).

Second lieu : Librairie Le temps qu’il fait, 12 place de l’Église, 22110 Mellionnec (lectures jeunesse, rencontre, sélection d’ouvrages).

Horaires du festival

Vendredi : 16h – 22h30

Samedi : 10h – 1h

Dimanche : 9h30 – 17h30

Tarifs

Projections : 5€ | 3€ (12-18 ans) | gratuit (moins de 12 ans)

Concert : prix libre et conscient (conseillé 10€)

Tout au long du week-end : certaines propositions sont gratuites, d’autres payantes ou à prix libre.

Paiement : chèques et espèces uniquement. Distributeurs les plus proches : Rostrenen.

Accessibilité : accès PMR annoncé sur les deux lieux.

Restauration sur place : réservation fortement conseillée

Du vendredi soir au dimanche midi, restauration sur place. Pour faciliter l’organisation, il est recommandé de réserver au plus tard le 4 février (repas du vendredi soir et du samedi midi) ou le 6 février (repas du samedi soir et du dimanche midi).

Vendredi soir et samedi midi (Isabelle – Fika / Faustine – Tampopo) : réservation jusqu’au mercredi 4 février par mail à contact [@] fika.bzh

Formule : 12 € (plat + dessert)

Plats au choix :

– Soupe crémeuse aux épinards et cajou, focaccia romarin-olives & salade de saison (vegan & sans gluten)

– Hachis parmentier de courges, lentilles et champignons & salade de saison

Desserts au choix :

– Crumble pommes, poires et chocolat (vegan & sans gluten)

– Muffins citron et cranberries

Samedi soir et dimanche midi (Ingrid) : réservation jusqu’au vendredi 6 février par SMS au 06 81 93 97 85

Samedi soir (inspiration belge ou polonaise) :

– Assiette d’inspiration polonaise : 5€ (bortsch, polenta grillée, pain aillé)

– Sandwich tartare américain : 6,5€

– Dessert : 4€ (panacotta aux fruits ou crème brûlée)

Dimanche midi (inspiration néerlandaise) :

– Stamppot végétarien (tofu) : 7€

– Stamppot carne (saucisse grillée) : 9€

– Sandwich œufs brouillés, fromage, roquette : 5€

– Dessert : 4€ (panacotta aux fruits ou crème brûlée)

Venir et se loger

Transports : train jusqu’à Rennes, Saint-Brieuc ou Carhaix, puis bus vers Rostrenen (réseau BreizhGo). Rostrenen est la ville la plus proche de Mellionnec (environ 10 minutes en voiture). Covoiturage possible via OuestGo, Blablacar, La Roue Verte, Mobicoop. L’autostop fonctionne bien en Centre-Bretagne, notamment entre Rostrenen et Mellionnec.

Hébergement : l’Auberge À la belle étoile propose chambres et dortoirs. Le programme mentionne aussi des solutions à Mellionnec et autour (Rostrenen, Glomel, Bonen, Plelauff, Lescouët-Gouarec, etc.).

Sources