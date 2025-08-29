Rennes, pionnière de la cardiologie interventionnelle : la première intervention LockeT en France réalisée au CHU

Le CHU de Rennes vient de franchir une étape historique en devenant le premier établissement français à utiliser LockeT, une technologie médicale innovante destinée à améliorer les résultats des patients après une ablation cardiaque. Cette avancée positionne l’hôpital rennais comme un acteur majeur dans l’intégration des innovations mondiales en cardiologie interventionnelle.

Une innovation approuvée en Europe

LockeT est un dispositif développé par l’entreprise américaine Catheter Precision, récemment validé par le marquage CE, indispensable pour toute commercialisation médicale en Europe. Son objectif est simple : réduire les complications et améliorer le suivi post-ablation, une procédure largement utilisée pour traiter les troubles du rythme cardiaque tels que la fibrillation auriculaire.

L’ablation consiste à détruire par énergie thermique ou par cryothérapie les zones responsables de l’arythmie. Si cette technique a révolutionné la prise en charge, elle n’est pas exempte de risques de récidive ou de complications locales. LockeT apporte une solution complémentaire en sécurisant la fermeture des points d’accès cardiaque et en réduisant le temps de récupération.

Le rôle pionnier du CHU de Rennes

Avec cette première intervention réussie, le CHU de Rennes confirme son statut de pôle d’excellence européen en technologies médicales. L’établissement n’en est pas à son coup d’essai :

En 2022, il avait déjà marqué les esprits en testant la 5G en salle opératoire , permettant la transmission en temps réel d’images médicales pour assister une équipe à distance.

, permettant la transmission en temps réel d’images médicales pour assister une équipe à distance. Plus récemment, il a présenté Holoscope, une solution de visualisation 3D holographique pour guider les chirurgiens en temps réel à partir d’imageries scanner et échographiques.

Ces innovations traduisent une stratégie claire : faire de Rennes un laboratoire vivant de la médecine numérique et interventionnelle, où médecins, ingénieurs et start-up coopèrent pour accélérer l’intégration clinique de nouvelles technologies.

Un impact attendu pour les patients

L’intérêt du LockeT est multiple :

Améliorer la sécurité des procédures d’ablation.

des procédures d’ablation. Réduire les récidives de troubles du rythme cardiaque.

de troubles du rythme cardiaque. Optimiser le confort et la récupération des patients.

et la récupération des patients. Diminuer les coûts hospitaliers en réduisant le temps d’hospitalisation et les réinterventions.

« Chaque progrès qui rend nos gestes plus sûrs et plus efficaces bénéficie directement aux patients. L’intégration du LockeT est une nouvelle pierre posée dans la construction d’une cardiologie plus précise et moins invasive. »

Une vitrine pour la recherche et l’Europe de la santé

L’introduction du LockeT à Rennes illustre aussi l’importance de l’Europe comme espace d’innovation médicale. Avec l’obtention du marquage CE, Catheter Precision peut désormais déployer son dispositif dans plusieurs pays européens. Le fait que la France, et plus précisément Rennes, soit le premier terrain d’application, n’est pas anodin : il s’agit d’un signal fort sur la capacité des hôpitaux français à collaborer avec l’industrie biomédicale et à offrir aux patients un accès rapide aux innovations validées.

Après la 5G au bloc opératoire et l’imagerie holographique, l’adoption du LockeT par le CHU de Rennes illustre l’émergence d’un écosystème hospitalier tourné vers l’innovation et le soin du futur. L’histoire retiendra que la première utilisation française de ce dispositif s’est déroulée à Rennes, confirmant la ville comme un carrefour stratégique de la santé connectée et de la cardiologie interventionnelle.