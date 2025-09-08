Rentrée Littéraire : Entre toutes

Franck Bouysse, avec Entre toutes, nous livre un récit poignant sur sa grand-mère. Il est le symbole d’une rentrée littéraire où la fiction et le plaisir de lectures romancées sont presque totalement absents. Petit « coup de gueule ».

C’est un pari annuel perdu d’avance. Á chaque rentrée littéraire les éditeurs annoncent avoir fait un effort de sélection pour réduire les parutions de romans et privilégier la qualité. Peine perdue puisque 484 romans sont attendus pour septembre. Impossibilité de prévoir le goût des lecteurs, ou espoir d’une surprise dans la masse ? Toujours est-il que l’économie du livre n’est pas certaine de s’y retrouver dans ce qui ressemble parfois à une loterie. Á défaut de réduire la voilure, une tendance lourde se dégage cette année : la poursuite de la lente, mais imperturbable réduction des « romans », ce genre que le Larousse définit comme une œuvre d’imagination « dont l’intérêt est dans la narration d’aventures, l’étude de mœurs ou de caractères, l’analyse de sentiments ou de passions (…) ». En bref, une histoire qui nous transporte, nous émeut, nous emmène en dehors de la réalité. L’imaginaire semble bien en voie de disparition. Il suffit de regarder les têtes d’affiche de la rentrée pour s’en persuader.

Amélie Nothomb (Tant mieux), Catherine Millet (Simone Emonet), Régis Jauffret (Maman) racontent leur mère, Emmanuel Carrère écrit sa famille (Kolkhoze), comme Anne Bérest (Finistère), alors que Fatou Diome écrit à la mémoire de son grand-père (Aucune nuit sera noire). Catherine Girard revient sur un drame familial vécu par son père (In violentia veritas), Laurent Mauvignier revisite la maison familiale (La maison vide) … La liste à laquelle il est possible d’ajouter le récit de Léonor de Récondo qui fait revivre sa grand mère espagnole (Marcher dans tes pas) peut être complétée ainsi (presque) à l’infini. Il est légitime de s’interroger sur cette tendance lourde, qui consiste souvent à faire parler des albums photos ou des archives conservées dans des boites à chaussures découvertes lors d’un déménagement.

Cette perte de l’imaginaire ou ce simple effet de mode, atteint même les auteurs qui se sont fait une spécialité du récit ancré dans la totale fiction. Franck Bouysse est de ces écrivains romanciers qui racontent des histoires. Depuis notamment l’exceptionnel Née d’aucune femme, il emmène systématiquement son lectorat dans un univers empreint de réalisme rural côtoyant la magie ou l’irrationnel. Il a construit ainsi une oeuvre singulière inscrite dans une campagne fantasmée et ensorcelante. Comme Léonor de Rondo, dans cette rentrée littéraire, il quitte la fiction pour faire revivre lui aussi sa grand mère. Elle s’appelle Marie. Née en 1912 en Corrèze, elle meurt dans la ferme familiale après une vie figée dans les mêmes murs. Á cette époque la vie d’une femme est toute tracée. Les joies sont rares puisque le retour du père de la guerre vire au cauchemar. Une mère aimante, un mari attentionné et remarquable seront les seuls signes heureux d’une existence marquée par le labeur, l’immobilisme quotidien. Franck Bouysse tient la plume et ce qui ne pourrait être qu’une chronique supplémentaire d’une vie rurale du XX ème siècle devient un témoignage sensible et pudique d’une femme qui ressemble souvent aux héroïnes de ses romans. Pour la faire revivre, le petit fils, comme il le dit lui même, va combler les vides, enrichir son existence de « peut être », la grandir, elle qui n’a jamais réfléchi au sens de sa vie. Ainsi se construisent les légendes faites des taches quotidiennes. Toute une existence du lever au coucher en répétant les mêmes gestes pour « tenir » la ferme, « tenir » la vie.

« – Tu sais quand je me retourne, je me dis que c’est pas le travail, ni ce qu’on fait, qui donne du sens à la vie… c’est les gens qu’on aime et qui nous aiment… le reste c’est que de l’occupation, du remplissage, du pas vraiment important, qu’on met en avant parce qu’on nous a éduqués ainsi… ». De l’amour Marie en a reçu et en a donné, notamment à son petit Franck qui lui rend ici le plus beau des hommages : « Nous sommes capables de cartographier le génome humain, d’identifier les anomalies, mais nous ne sommes pas en mesure d’évaluer quelle part du vécu de nos aïeuls nous imprègne réellement, ce bruit de fond dans nos cellules qui rôde comme un fantôme ». Marie est de celles qui a donné à son petit fils la douceur et la sensibilité, ce fantôme qui emplit son écriture d’une poésie discrète. Dans un récit de l’intime, avec Franck et Marie, nous faisons une pause dans nos vies pour penser à nos origines, à ceux qui nous ont précédés.

Entre toutes ne figure pas dans la première sélection du prix Goncourt. Ce n’est pas grave, mais on se dit qu’il est de plus en plus difficile depuis des années de décerner ce prix qui doit récompenser « une œuvre d’imagination » (…), et être attribué « au meilleur roman, au meilleur volume d’impressions, au meilleur volume d’imagination en prose (…) ». Kolkhoze est favori pour le Prix. Exceptionnel ouvrage qui ne mentionne d’ailleurs pas le mot « roman » et qui ne remplit pourtant aucune case de la définition romanesque. Peut être un signe de l’impossibilité en 2025 d’extraire une œuvre imaginaire de qualité ?

La veille de l’écriture de cette chronique, le hasard a voulu que nous assistions sur une petite place à une lecture à voix haute d’un extrait des Misérables : Javert retrouve par hasard dans Paris Jean Valjean. Il le traque, verrouille toutes les rues, certain de l’attraper. Il le perd. Pendant vingt minutes, les auditeurs écoutent les mots de Victor Hugo, happés par une action finalement réduite mais haletante. Le temps d’échapper à notre quotidien, à notre réel anxiogène. Une bulle d’air.

Aucune nostalgie dans ces propos mais simplement le regret de l’omniprésence de ce que Truman Capote appelait le « roman non-roman ». Même, si ces non-romans de la rentrée à l’image de Entre toutes sont d’une qualité indéniable et incontestable.

Entre toutes de Franck Bouysse. Éditions Albin Michel. 288 pages. 21,90€. Parution : 20 août 2025. Lire un extrait