REUZ sort un nouveau freestyle tourné au Conservatoire de Rennes : Oddside, rap du Blosne et patrimoine en contrechamp

À Rennes, une nouvelle génération de captations rap réconcilie l’énergie brute de la scène locale avec des lieux qui racontent la ville. Avec REUZ, association rennaise de production audiovisuelle, le freestyle devient une manière de “filmer Rennes”, tandis qu’Oddside incarne une esthétique urbaine qui trouve au Conservatoire (site du Blosne) un décor inattendu, presque symbolique, où le patrimoine institutionnel sert de caisse de résonance au rap d’aujourd’hui.

REUZ, association rennaise qui valorise les artistes bretons grâce à des captations tournées dans des lieux emblématiques, dévoile son troisième freestyle samedi 31 janvier à 18h. Le collectif rap Oddside, porté par Sly, Aven et Jeune G, y pose ses couplets dans un cadre qui surprend et qui fait sens, puisque le Conservatoire de Rennes, côté Blosne, devient le théâtre d’une collision féconde entre discipline musicale, territoire et expression urbaine.

Un freestyle comme carte postale rennaise, mais sans folklore

REUZ ne filme pas “un lieu” comme simple arrière-plan. Le choix du Conservatoire, qui est implanté au Blosne, fabrique un contraste visible entre l’institution culturelle et la langue directe du rap. C’est précisément ce frottement qui donne du relief, parce que la ville apparaît dans ses lignes de tension et dans ses passages possibles, entre formation, autodidaxie, transmission et débrouille créative.

Oddside au Conservatoire, ou la rencontre entre quartier et institution

Oddside n’arrive pas “en visite” dans un décor prestigieux. Le collectif s’y inscrit comme un prolongement logique de la métropole réelle, celle où les esthétiques circulent d’un bar à une scène, d’une salle à un parvis, d’un quartier à l’autre. En tournant au Conservatoire, le rap ne demande pas la permission, mais il dialogue, et il rappelle que la musique, quand elle se fabrique au quotidien, ne reconnaît pas toujours les frontières symboliques que la ville dessine.

REUZ, une idée simple qui marche : faire des lieux des partenaires de jeu

Avec ce troisième freestyle, REUZ continue un format qui repose sur une évidence, laquelle est souvent sous-exploitée : quand un artiste joue dans un espace chargé, la performance se colore autrement. La patinoire, La Courrouze, et maintenant le Conservatoire, forment une petite géographie rennaise, qui raconte la création locale par ses décors autant que par ses voix.

Infos sortie

REUZ #3 — Oddside (Sly, Aven, Jeune G)

Sortie : samedi 31 janvier, 18h (première en ligne)

: samedi 31 janvier, 18h (première en ligne) Lieu de tournage : Conservatoire de Rennes — site du Blosne

: Conservatoire de Rennes — site du Blosne Diffusion : chaîne YouTube REUZ + relais Instagram REUZ

“Repères”

REUZ : association rennaise de production audiovisuelle, qui réalise des captations d’artistes bretons dans des lieux emblématiques, afin de faire se rencontrer esthétique, territoire et patrimoine urbain.

Le Conservatoire de Rennes (site du Blosne) : un équipement culturel majeur, qui se situe au cœur d’un quartier où la jeunesse, les pratiques musicales et les trajectoires sociales dessinent un autre récit de la ville, plus concret et plus vivant.

Oddside : collectif rap, composé de Sly, Aven et Jeune G, qui développe un rap local et actuel, et que l’on retrouve régulièrement sur des scènes rennaises, notamment dans des formats de concerts “proches du public”.

Mini-bio du collectif Oddside

Oddside réunit trois voix, Sly, Aven et Jeune G, qui partagent un même goût pour l’efficacité du couplet et pour une présence scénique qui privilégie l’impact plutôt que la démonstration. Leur rap s’inscrit dans une dynamique rennaise qui se nourrit des lieux où l’on joue vraiment, là où les morceaux se testent et où l’on construit une identité sonore au contact direct du public. Avec ce freestyle, le collectif change de décor sans changer d’ADN, et il montre que l’intensité du rap peut aussi se poser là où l’on attendait, traditionnellement, d’autres codes musicaux.

Liens