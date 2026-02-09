Riec-sur-Belon plonge dans la puissance visuelle de l’art aborigène australien à la médiathèque

Du 13 janvier au 25 février 2026, la médiathèque de Riec-sur-Bélon accueille une exposition consacrée à l’art aborigène australien, vaste ensemble de formes d’expression artistique créées par les peuples autochtones d’Australie, depuis les temps pré-coloniaux jusqu’aux expressions contemporaines. Entrée libre, aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Peinture, sculpture, art rupestre, peintures sur écorce, gravures, objets rituels, décorations corporelles, motifs tracés sur le sable : l’art aborigène ne se résume pas à un style, mais à une constellation de pratiques où l’esthétique, la mémoire, le territoire et le récit s’entrelacent. Derrière des compositions parfois dépouillées, se déploient des œuvres complexes, porteuses de savoirs tribaux, de repères spatiaux, d’histoires liées aux sites sacrés et aux créations des Ancêtres.

Un art de la connaissance, du territoire et de la présence

Ce qui frappe, au premier regard, c’est le sens de l’espace : la façon dont la surface devient carte, souffle, trajectoire ou densité. Loin d’un décoratif pur, ces formes peuvent être le reflet de personnalités puissantes autant que d’affirmations territoriales, sociales ou politiques. Au plan sensible, il n’est pas nécessaire de « déchiffrer » chaque signe pour recevoir la force des œuvres : leur poésie visuelle tient aussi à ce qu’elles laissent une place au regardeur, entre perception et mystère.

On peut évidemment gagner à disposer de quelques repères sur le contexte de création — sans réduire pour autant l’expérience à une lecture unique. L’exposition invite précisément à cette double entrée : comprendre davantage, si l’on veut, et ressentir pleinement, quoi qu’il arrive.

Marc Yvonnou, passeur de l’art aborigène

L’exposition s’inscrit dans le travail de Marc Yvonnou, spécialiste de l’art aborigène australien et galeriste à Pont-Aven (galerie Le Temps du rêve), qui conçoit régulièrement des expositions à travers le monde. Son approche met l’accent sur la rencontre : faire circuler les œuvres, mais aussi les récits, les contextes, les enjeux — sans jamais assécher la dimension esthétique qui, souvent, saisit avant même de s’expliquer.

Rencontre : le 13 février à 18 h

Une rencontre avec Marc Yvonnou est annoncée à la médiathèque le vendredi 13 février à 18 h.

Informations pratiques