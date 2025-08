Saint-Quay-Portrieux. Irène Frain en dédicace à la librairie du Fanal le 16 août

Exceptionnel ! Samedi 16 août 2025, de 16 à 18h, la magnifique station balnéaire de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d’Armor, accueillera une grande voix de la littérature française contemporaine très aimée des Français. À l’invitation de la librairie du Fanal, l’écrivaine Irène Frain viendra à la rencontre de ses lecteurs pour une séance exceptionnelle de dédicaces autour de son dernier roman, L’Or de la nuit – une œuvre lumineuse et grave à la fois, parue au printemps au Seuil.

L’or de la nuit prend place en novembre 1708 à Paris. Antoine Galland, savant orientaliste, est au seuil de la mort. Vieilli, hanté par ses souvenirs, ses vertiges intérieurs et ses désirs inassouvis, il entend monter de la rue la clameur de jeunes nobles qui réclament la « suite » des contes. Mais Galland, las, traumatisé, vacille entre effondrement physique et lucidité créative. Autour de lui, une dernière nuit se déroule, veillée par Nine, jeune servante éveilleuse de souvenirs.

Ce roman-miroir entrelace trois strates narratives : le mythe des Mille et Une Nuits, la vie d’Antoine Galland, et le parcours intime d’Irène Frain. Trois voix, trois Schéhérazade, trois façons de conjurer la mort par la parole. Frain met en tension les puissances du rêve, de la mémoire, du désir et de la fiction dans un monde en proie au doute et au déclin.

Romancière, essayiste, journaliste, Irène Frain n’a jamais cessé de tracer sa route entre récits d’aventures, fresques historiques et confidences vibrantes. Avec L’Or de la nuit, elle livre un texte empreint de mystère et de réconciliation intime où l’écriture agit comme une boussole dans l’obscurité.

C’est dans l’atmosphère chaleureuse de la librairie du Fanal, à deux pas de la mer, que l’autrice retrouvera son public. Un moment rare, à la fois littéraire et profondément humain, où les mots résonneront au rythme des marées et des confidences.

Que vous soyez fidèle lectrice, curieux promeneur ou passionné de littérature, ne manquez pas ce temps fort de l’été culturel à Saint-Quay-Portrieux.

Librairie du Fanal

Samedi 16 août 2025

À partir de 15h Dédicace d’Irène Frain pour L’Or de la nuit (Seuil, 2025)