Taupont. La fête de l’eau et de la biodiversité revient samedi 13 septembre

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de L’Oust (SMGBO) invite le public à assister à la quatrième édition de sa Fête de l’eau et de la biodiversité sur les rives du lac au Duc, à la base nautique de Taupont dans le Morbihan. Samedi 13 septembre 2025 sera festif, pédagogique et ludique : ouverte à tout public, la journée sera rythmée par divers ateliers, des expositions, des spectacles et même des sorties, le tout gratuitement.

Dans le cadre de ses actions en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le SMGBO organise cette rencontre avec le public, avec l’objectif de l’informer et de le sensibiliser sur la thématique de l’eau et de la biodiversité. Protéger la ressource d’eau, en amont du robinet, les zones humides et les rivières est notre devoir à tous ! La fête de l’eau sera l’occasion de découvrir les actions menées par le SMGBO et les missions de ses partenaires, un panel de structures et d’associations présentes.

photos d’archives de la 3e édition

Le programme du samedi 13 septembre : Le public est attendu nombreux au Village de l’eau, composé de nombreux partenaires engagés pour la nature

– A 14h : découverte des Baux de Caulnes en compagnie du gestionnaire du site. Situé au nord du lac sur la commune de Loyat, le site des Baux de Caulnes est une zone humide de 27 hectares traversée par l’Yvel, principal affluent du Lac au Duc. La richesse de la faune et de la flore a d’ailleurs permis d’attribuer au site un classement en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, ce qui témoigne de ses fortes capacités biologiques et de son bon état de conservation. Inscription auprès du CD56 au 06.15.97.01.47.

– A 14h30 : pêche aux petites bêtes, pour découvrir la vie aquatique avec un animateur nature de l’association Eau et Rivières de Bretagne. Pour une surface de 250 hectares, le lac au Duc abrite une remarquable population de poissons blancs tels : des ablettes, des gardons, des rotengles, des tanches, et même des carpes. Inscription sur place, au chalet accueil.

archives 3e édition

– A 15h, 16h et 17h : départ de balades contées en kayak, avec un guide nature du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Forêt de Brocéliande et un membre du Club nautique. Inscriptions sur place, au chalet accueil.

– A 15h et à 17h : observation des oiseaux d’eau du lac au Duc, aux côtés d’un guide appartenant à la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) Bretagne. Le site abrite une grande diversité d’espèces : des canards, des grèbes, des foulques, des mouettes, des échassiers, etc. Inscription sur place, au chalet accueil.

–A 15h et 19h : présentation des blinds tests loufoques sur l’eau et la biodiversité, dispensés par le comédien Vernon Jojoba ; pour oublier ce que vous connaissez à propos des quizz musicaux, il fait dans le décalé ! Les participants seront amenés à se confronter à l’écoute de playlists farfelues, avec pour exemples : chanteurs poilus ; reprise de tubes en japonais » ; Quelle est la langue de la chanson ? ; cris d’animaux de la savane ; chanteurs de charme, et bien d’autres encore ! Des QCM, des énigmes et autres seront également au programme.

– A 16h : conte jonglé : Hector le pêcheur.

L’histoire mêle jonglage et conte politique pour parler de pêche industrielle et de raréfaction des ressources. En muant ses massues en poissons agiles, il embarque petits et grands dans son sillage ; avec ce conte, les spectateurs découvriront que l’abondance ne fait pas forcément le bonheur, que les requins ne sont pas toujours au fond des océans et que les poissons, qui se transforment en argent, sont parfois empoisonnés…

– Autres animations de 14h à 18h :

Camion laboratoire Science Tour – C’est pas sorcier ; observation de plancton au microscope ; moulages d’empreintes d’animaux ; jeu collaboratif, animé par le Living Lab Clef pour comprendre comment fonctionne le cycle de l’eau – à 15h, 16h et 17h.

archives 3e édition

Labocéa, le laboratoire d’analyse en Bretagne au service du vivant concernant la santé animale, la qualité de l’eau, la sécurité alimentaire et l’environnement sera présent et proposera une animation pour sensibiliser les enfants et le public aux pollutions par les microplastiques, à l’aide d’une maquette de bassin versant. Organisé par le Syndicat mixte du Grand bassin de l’Oust (SMGBO), le rendez-vous vise à informer et sensibiliser le public à la préservation de l’eau et de la biodiversité

– A 18h : animation musicale avec le Bagad de Ploërmel.

– A 20h : spectacle T’es rien sans la Terre, une rencontre entre poésie et cirque contemporain autour de la thématique de l’environnement. Quatre artistes évoluent dans un univers onirique et sensible et donnent vie à la roue cyr, au mât chinois, aux sangles, au tissu et au cerceau aérien, dans des numéros saisissants.

Bar à eau, buvette et restauration sur place.

Samedi 13 septembre, la fête de l’eau devrait donc avoir une résonance particulière. Elle a à cœur d’informer et de sensibiliser un plus large public aux problématiques de l’eau, même si la journée est souhaitée divertissante à vivre en familles et entre amis !

Infos pratiques :

Fête de l’eau et de la biodiversité – Base nautique et de loisirs –

Les Belles Rives à Taupont (56)

Samedi 13 septembre 2025 : de 14h à 21h

Gratuit pour tout public