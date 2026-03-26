Nous assistons moins à la décrue du religieux qu’à sa migration vers le marché de l’immortalité

À chaque époque ses marchands de salut. Hier, ils promettaient le paradis ; aujourd’hui, ils promettent la sauvegarde. Le vieux désir humain de survivre à la mort n’a pas disparu ; il a changé de langue. Il parle désormais celle des laboratoires, des start-up, de l’intelligence artificielle, des protocoles de conservation neuronale, des bases de données, de la reconstruction future de l’esprit. Il ne dit plus « résurrection », il dit « continuité ». Il ne dit plus « âme », il dit « information ». Il ne dit plus « éternité », il dit « préservation à long terme ». Mais derrière ce vernis neuf, l’ambition demeure fondamentalement la même : arracher quelque chose de soi à la destruction finale.

Paru dans New Scientist le 20 mars 2026, un article consacré à la préservation cérébrale laisse affleurer une promesse vertigineuse, celle d’une possible reconstruction de la personne après la mort. Mais à trop rapprocher conservation, continuité et survie, le discours quitte par moments le terrain rigoureux de la science pour rejoindre celui, beaucoup plus trouble, du fantasme technologique. C’est à ce glissement, et au marché de l’immortalité qu’il alimente, que cette tribune répond.

L’affaire pourrait prêter à sourire si elle ne révélait pas, avec autant de force, l’imaginaire profond de notre époque. Car ce que vend aujourd’hui une partie du transhumanisme le plus ambitieux n’est pas seulement une hypothèse scientifique. C’est une nouvelle théologie pour temps technologique, une promesse de salut reformulée en langage d’ingénieur. Et cette promesse, à bien y regarder, ressemble à un mélange troublant de simonie et de néo-gnosticisme.

La simonie, d’abord. Le mot vient de Simon le Magicien, cette figure des Actes des Apôtres qui voulut acheter avec de l’argent le pouvoir spirituel de transmettre l’Esprit. Il ne cherchait pas seulement à acquérir un savoir, mais à monnayer un accès à la puissance du salut. Depuis lors, la simonie désigne la tentative de transformer en objet d’achat ce qui relève du spirituel, du sacré, de l’inestimable. Or que voyons-nous aujourd’hui, sous une forme sécularisée ? Des entreprises, des laboratoires, des investisseurs et des clients potentiels se rencontrent autour d’une promesse vertigineuse : préserver le cerveau aujourd’hui pour permettre, un jour, la reconstruction de l’esprit. En d’autres termes, acheter la possibilité d’une survie. Le geste n’est pas religieux au sens classique, mais sa structure est étrangement voisine. Il s’agit déjà de payer pour ne pas disparaître tout à fait, de convertir l’angoisse métaphysique en service premium, de transformer le vertige de la mort en offre technologique.

Cette marchandisation du salut n’est pas seulement un détail sociologique. Elle change la nature même de la promesse. Tant que l’immortalité relevait de la religion, elle se situait dans un horizon symbolique, moral, collectif, rituel. Dès lors qu’elle devient un produit, elle entre dans le régime de l’accès différencié, du privilège, de l’abonnement implicite à l’avenir. L’au-delà quitte le registre du mystère pour entrer dans celui de la prestation. L’espérance devient un service. La sépulture se mue en investissement spéculatif. Et l’éternité elle-même commence à ressembler à un marché de niche pour élites fortunées.

Mais la logique simoniaque ne suffit pas à rendre compte de tout. Car ce capitalisme de l’immortalité repose aussi sur une vision très particulière de l’humain, qui n’est pas sans rappeler le gnosticisme de l’Antiquité tardive. Le gnostique considère le corps comme une prison, la matière comme une chute ou un enfermement, et le salut comme une libération par la connaissance. Il faut accéder à un savoir supérieur pour délivrer l’étincelle intime captive de l’enveloppe charnelle. Or que nous dit, au fond, le récit transhumaniste le plus radical ? Que le corps biologique est un support défectueux, provisoire, dépassable. Que l’essentiel de nous-mêmes résiderait dans une architecture informationnelle. Que cette essence pourrait être isolée, conservée, relue, réimplantée, simulée, voire transférée. Que l’avenir appartiendrait à ceux qui sauront extraire l’esprit de la pesanteur du vivant.

Le rapprochement est saisissant. Le corps y est déclassé, soupçonné d’être trop lent, trop fragile, trop mortel. L’intériorité y est redéfinie comme structure. Le salut n’y passe plus par une révélation spirituelle, mais par une connaissance technique. Les ingénieurs et neuroscientifiques y deviennent les nouveaux initiés, détenteurs d’un savoir supposé libérateur. Le vocabulaire a changé, non la logique profonde. On ne parle plus de gnose, mais de lecture du connectome. On ne parle plus de libération de l’âme, mais de reconstruction de la personne. On ne parle plus de monde inférieur, mais de limitations biologiques. Le résultat est pourtant voisin : l’humain est invité à se concevoir comme une essence prisonnière d’un mauvais support.

Ce néo-gnosticisme numérique n’est pas sans conséquences. Car il réduit l’existence à ce qui pourrait être sauvegardé. Il suppose que vivre, aimer, souffrir, percevoir, se souvenir, choisir, traverser le temps pourraient, en dernière instance, être ramenés à une organisation lisible de matière cérébrale. Il fait comme si une cartographie intégrale du cerveau suffisait à capter la présence d’un sujet. Comme si le moi n’était qu’un agencement extraordinairement complexe, mais fondamentalement convertible en données. Comme si la conscience pouvait être stockée comme un texte, puis relancée plus tard sur un autre support.

C’est ici qu’il faut opposer une ligne de lucidité. L’archive n’est pas la vie. La conservation n’est pas la résurrection. La trace n’est pas la présence. On peut imaginer qu’un jour la science sache préserver avec une finesse croissante les structures cérébrales. On peut même supposer, sans extravagance, qu’elle devienne capable d’en lire des pans de plus en plus vastes. Mais aucun de ces progrès ne suffira à démontrer qu’un sujet peut être restitué à lui-même. Une copie, même parfaite, ne garantit pas une continuité vécue. Une simulation, même troublante, ne prouve pas qu’il y a encore quelqu’un derrière les réponses. Une reconstruction informationnelle n’est pas une traversée de la mort.

Le cœur du problème est là. Le marché de l’immortalité vit de la confusion entre deux phrases très différentes. Première phrase : nous pouvons peut-être mieux conserver l’information cérébrale. Deuxième phrase : vous pourrez continuer votre vie plus tard. Entre les deux, il y a un gouffre. Un gouffre scientifique, parce qu’on ignore encore largement comment l’expérience subjective émerge de la matière cérébrale. Un gouffre philosophique, parce qu’on ne sait pas si l’identité est réductible à l’information. Un gouffre moral, parce qu’il est hautement problématique de laisser entendre à des personnes vulnérables qu’une forme de survie personnelle est à leur portée alors qu’il ne s’agit, pour l’heure, que d’une spéculation radicale.

Cette ambiguïté n’est pas accidentelle. Elle est le moteur symbolique du dispositif. Pour attirer l’attention, les financements, les récits médiatiques et parfois les futurs clients, il faut que la promesse soit plus grande que le résultat actuel. Il faut envelopper la conservation dans l’aura de la résurrection possible. Il faut faire miroiter une continuité là où il n’existe qu’une hypothèse de lisibilité future. En ce sens, la force de ce marché ne tient pas seulement à ses laboratoires, mais à son habileté narrative. Il transforme une question de préservation tissulaire en horizon eschatologique. Il ne vend pas uniquement un protocole ; il vend un futur dans lequel la mort aurait cessé d’être une frontière.

On comprend dès lors pourquoi ce récit séduit particulièrement certaines fractions des élites technophiles. Ce sont des milieux qui ont déjà fait de l’optimisation une culture, de la performance un horizon, de la limite un défi à relever. Après le sommeil, la nutrition, la fertilité, la longévité, pourquoi la mort elle-même ne deviendrait-elle pas le prochain problème à résoudre ? Mais cette extension continue du domaine de l’ingénierie révèle aussi un appauvrissement anthropologique. L’humain n’y est plus ce vivant fini qui transmet, aime, disparaît et laisse des traces. Il devient un actif informationnel à conserver. La mortalité n’y est plus une donnée constitutive de l’existence ; elle devient un défaut de maintenance.

Il y a là une brutalité sous-jacente. Sous couvert d’audace futuriste, ce marché propose une métaphysique rétrécie. Il ne parle presque plus de sagesse, d’héritage, de transmission, de deuil, de mémoire partagée ou de dignité de la finitude. Il parle de backup. Il remplace l’épaisseur tragique de l’existence par une gestion des pertes. Il imagine la mort comme une panne, et l’être humain comme un système restaurable. La promesse paraît puissante ; en réalité, elle réduit l’homme à ce qui peut entrer dans le langage de la machine.

Il ne s’agit pas ici de tourner la science en dérision. Les recherches au sujet de la préservation cérébrale, l’architecture synaptique, les conditions de conservation du tissu nerveux, la cartographie des réseaux neuronaux s’avèrent d’une immense valeur. Elles peuvent améliorer la connaissance du cerveau, éclairer certaines maladies, approfondir notre compréhension de la mémoire et de la dégénérescence. Il serait absurde de rejeter ces travaux en bloc. Mais c’est précisément pour respecter la science qu’il faut la défendre contre son inflation quasi religieuse. Une recherche sérieuse n’a pas besoin de se travestir en promesse de résurrection pour être intéressante. Elle n’a pas à flatter le narcissisme métaphysique d’une époque incapable d’accepter la fin.

Au fond, nous assistons moins à la disparition du religieux qu’à sa migration vers le marché. Le salut ne vient plus d’en haut, mais d’une infrastructure. Les prêtres changent de visage ; ils portent parfois la blouse, parfois le hoodie des fondateurs. Les rites deviennent des protocoles. Les reliques deviennent des données. Les temples deviennent des laboratoires climatisés. Et l’on demande aux vivants non plus de croire en Dieu, mais de croire assez longtemps dans le progrès pour lui confier leur cerveau.

Cette mutation mérite d’être nommée pour ce qu’elle est. Une simonie technologique, parce qu’elle met en circulation marchande une promesse qui touche à la survie. Un néo-gnosticisme numérique, parce qu’elle postule qu’une essence de soi pourrait être sauvée hors du corps par la connaissance technique. Et, plus largement, une eschatologie privatisée, réservée à ceux qui disposent des ressources nécessaires pour convertir leur angoisse en pari scientifique.

Il est temps d’opposer à cette fable une exigence plus haute. La dignité humaine ne réside pas dans la possibilité fantasmatique de se restaurer un jour comme un fichier endommagé. Elle réside aussi dans la manière dont une existence se déploie, s’incarne, se limite, se transmet et s’achève. Nous laisserons sans doute toujours des traces, parfois immenses, parfois minuscules. Mais elles n’ont pas besoin de mimer une résurrection pour avoir de la valeur. La trace n’est pas une vie prolongée. Elle est autre chose, et peut-être plus juste : ce qui demeure sans mentir sur ce qui s’est perdu.

Le marché de l’immortalité, lui, repose précisément sur ce mensonge discret. Il laisse croire qu’archiver, c’est déjà presque sauver. Que conserver, c’est déjà presque continuer. Que l’on pourrait acheter, au prix fort, non pas seulement une mémoire, mais une seconde chance ontologique. Tant que rien ne permet d’affirmer cela, il faut appeler les choses par leur nom. Ce marché ne vend pas l’immortalité. Il vend une consolation technologiquement habillée, une promesse spéculative adressée à des sociétés qui ne savent plus regarder la mort autrement que comme un échec.

Et c’est peut-être cela, au fond, le plus inquiétant. Non pas que quelques technophiles rêvent encore d’échapper à la fin. Mais qu’une civilisation entière commence à trouver naturel que l’espérance ultime soit confiée à des entreprises.