Avec Tri Ano, Denez rend hommage à la Bretagne

Après avoir dévoilé deux titres très remarqués, « Tri Ano » et une interprétation poignante d’ « Amsterdam » de Jacques Brel, Denez présente aujourd’hui son 13e album studio, Toenn-vor, Chants des sept mers, « Toit de mer, déferlante submersive » en breton. Dans ce nouvel opus sorti le 22 août 2025, il offre une relecture singulière des chants de mer, entre héritage populaire et création contemporaine.

On entre dans l’univers de Denez dès la pochette de l’opus. Réalisée dans le Finistère par Pierre Terrasson, la photographie qui sert d’entrée en matière est à l’image du disque : brute, sensible et portuaire. L’esthétique globale prolonge la palette sonore par la présence d’éléments visuels phares comme des balises, structures métalliques ou encore la coque d’un bateau en réfection.

DENEZ © Pierre Terrasson

À travers 15 titres, Denez propose gwerz, complaintes, ballades, chants de bord en langue bretonne et française. Ce patrimoine vivant est revisité à travers un dialogue original entre des instruments traditionnels et des sons contemporains, des synthétiseurs, des séquenceurs. Cet album profond et vibrant, est porté par un enracinement à la mer, à la mémoire bretonne avec cette voix singulière, fragile et puissante qui donne une intensité émotionnelle rare aux textes.

Des inspirations ancrées dans la mer

Denez a grandi au rythme des ports, des marins, du phare de l’île de Batz en Bretagne. Son lien avec la mer est profond, intime, presque organique. Il établit un parallèle poétique entre ses souvenirs d’enfance et les titres de l’album Toenn-vor : « Il y a dans cet album autant de climats que dans les paysages de mon enfance : une mer calme à marée basse, une tempête soudaine, le vent sur les grèves, la pluie, le soleil, les lumières… Chaque morceau reflète une météo intérieure. »

Un événement marquant de la jeunesse de l’artiste breton s’inscrit également en filigrane dans l’album : le naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978. Denez a 12 ans. Il assiste impuissant, à la marée noire sur les côtes bretonnes. “ L’odeur, les paysages noircis, le goudron… Cette vision m’a profondément marqué. “Cette mémoire prend vie dans Al lano du – La marée noire. Un hommage aussi à ces Bretons, qui ont eu le courage d’engager un procès à Chicago contre un géant pétrolier.

Des chants de mer à la Denez Touch : contemporains et intemporels

« L’idée de cet album était d’emmener le chant de mer ailleurs. J’ai voulu reprendre certains classiques, mais aussi des titres beaucoup moins connus, en breton et en français et leur offrir un traitement différent. Peut-être plus avant-gardiste. Je n’avais pas envie de refaire ce qu’ont brillamment fait Cabestan ou Djiboudjep. J’ai voulu apporter une autre vision, plus ancrée dans le présent, reprendre ces textes, aujourd’hui en 2025, avec de nouvelles technologies, des instruments actuels et les excellents musiciens que nous avons en Bretagne » déclare Denez.

Des invités exceptionnels

Autour de Denez s’est réuni un collectif de musiciens d’exception, issus d’horizons artistiques variés, qui confère à Toenn-vor sa richesse plurielle : à la fois contemporain, enraciné et ouvert sur le monde. Parmi eux, Robin Foster, “ le plus breton des Anglais ”, qui signe avec Denez la musique de « Tri ano » et en déploie toute la force à la guitare électrique. Aux côtés de cette collaboration, de nombreux artistes bretons apportent leur talent : Romain Dubois (Fleuve), Étienne Chouzier (Bagad de Vannes), Stéphane Kerihuel (guitare), le trio Brou/Hamon/Quimbert (chant), Yeltas Guenneau (duduk arménien), Kentin Juillard (percussions) et Jean-Michel Moual (accordéon).

L’album accueille également des musiciens venus d’ailleurs : le multi-instrumentiste québécois Jean-François Dumas, le bandonéoniste argentin Jean-Baptiste Henry, Sergio Rabello (cordes) et Christelle Belalia (bouzouki).

Enfin, les compagnons de route de toujours de Denez apportent leur signature : Hibu Corbel (batterie), Jonathan Dour (violon alto), Antoine Lahay (oud arabe, guitare manouche et électrique) et Julien Stévenin (contrebasse).

Ce melting-pot de talents fait de Toenn-vor un album singulier, traversé de multiples influences et profondément marqué par l’identité artistique de Denez.

Label : ARFOLK – Distribution physique : OUTHERE MUSIC – Distribution digital : IDOL

L’album est disponible sur toutes les plateformes numériques