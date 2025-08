Bécherel. Nuit du livre, crépuscule et aurore littéraires le samedi 2 août 2025

La 30e édition de la Nuit du Livre de Bécherel se déroule le samedi 2 août 2025 : une invitation au voyage entre spectacles, contes, expositions et ateliers, dans les jardins, les ruelles et à la Maison du livre.

La Nuit du Livre à Bécherel, c’est pour très bientôt ! Samedi 2 août 2025, la 30e édition de ce grand rendez-vous estival animera les places, les ruelles et les jardins de la Petite Cité du livre, mais aussi ses librairies, bouquinistes et sa Maison du livre, pour une nuit placée sous le signe de la rêverie, du partage et de la création.

Gratuit, tout public et festif, l’événement propose une programmation foisonnante mêlant spectacles, musique, contes, ateliers artistiques et expositions. Une belle occasion de redécouvrir le cœur ancien de Bécherel et de rencontrer les artisans du livre.

La journée s’ouvre avec un grand marché aux livres anciens et d’occasion dans le centre ancien, organisé par Bécherel Cité du livre. Bouquinistes et libraires déploient leurs étals pour faire découvrir pépites, raretés et ouvrages oubliés aux chineurs de tous âges.

Les ateliers participatifs s’enchaînent tout au long de la journée : calligraphie, enluminure, reliure, gravure, BD, pochoir, art postal… chacun peut mettre la main à la pâte et échanger avec les artisans présents.

Ateliers sur inscription

14h30 – Vannerie au jardin avec Christina Otto & Salomé Grasset (tressage végétal, dès 10 ans, 2h, chemin du Thabor)

16h30 – Enluminure avec Michèle Cornec (atelier Plume & Or, place Jéhanin, dès 10 ans, 1h)

17h30 – Reliure avec Stéphanie Thomas (atelier Livre en Scène, place de la Croix, dès 12 ans)

Divers ateliers artistiques (calligraphie, pochoir, impression typographique…) ponctuent l’après-midi.

Expositions & balades artistiques

Artistes au jardin : balades culturelles et écologiques dans cinq jardins privés de Bécherel, avec démonstrations en continu (10h–18h).

Faire bonne impression : ateliers typographiques et plastiques avec Estelle Aguelon, sessions de 30 minutes chaque demi‑heure à partir de 18h30.

Expositions collectives autour du thème Racines profondes (place des Halles, sous la bannière Racines).

Soirée : contes, lectures poétiques, musique

La Clef : polar sonore & visuel (Arnaud Le Gouëfflec, John Trap et Laurent Richard), 17h.

Perceval, légende du Graal : conte musical avec Pascal Fauliot et Marc Anthony (19h).

Jeu d’écriture Scriptor : déambulation poétique animée (18h30–22h30, parcours dans le centre ancien).

Pretty Old Soul : jazz manouche pour rythmer la nuit (concert en soirée).

Ambiance de rue originale, animations littéraires et poétiques dans tout le village.

Déambulation nocturne & lecture du ciel

À la tombée de la nuit, observation des étoiles avec Dinan Astronomie (belvédère du jardin des remparts).

Déambulation poétique et artistique dans les ruelles, ponctuée de jeux littéraires, microlectures et surprises visuelles.

Renseignements :

Maison du livre, Bécherel (Ille-et-Vilaine)

maisondulivre@rennesmetropole.fr

Site : www.becherel.com