Binic Folks Blues Festival 2026. Trois jours de garage, de fureur et d’embruns dans le port de Binic

Du 24 au 26 juillet 2026, le Binic Folks Blues Festival revient faire vibrer le port de Binic-Étables-sur-Mer pour une 15e édition qui promet, une fois encore, de conjuguer rage électrique, curiosité musicale et grand air marin. Porté par l’association La Nef D Fous, le rendez-vous confirme son statut à part dans le paysage estival breton. Ici, pas de programmation lisse ni de machine sans âme, mais un festival indépendant, fervent, volontairement décalé, où le rock, le garage, le punk et le blues reprennent leurs droits face à la mer.

Depuis quinze ans, le Binic Folks Blues cultive une identité rare. Celle d’un festival à taille humaine, accessible, passionné, façonné par ses bénévoles et par une exigence artistique qui refuse les sentiers battus. Sur le port, entre les scènes Pomellec et Banche, le public vient moins consommer une affiche que vivre une expérience. Une vraie kermesse rock, brute, joyeuse, indisciplinée, où l’on découvre autant qu’on célèbre.

Le Binic Folks Blues défend d’ailleurs cette singularité avec un aplomb réjouissant. Il se présente comme une friche culturelle indépendante, éphémère et alternative, à rebours des grands barnums commerciaux de l’été. C’est ce qui fait sa force, sa fidélité, et sans doute aussi son charme. Le festival n’essaie pas de ressembler aux autres. Il préfère affirmer un cap, un goût, une manière bien à lui d’ouvrir les oreilles du public.

Une programmation internationale, tendue, vive et sans tiédeur

L’édition 2026 s’annonce particulièrement excitante. À l’affiche figurent notamment The Datsuns, référence néo-zélandaise du garage-rock, Frankie and the Witch Fingers, groupe psych-punk mutant venu de Los Angeles, les Italiens de Movie Star Junkies, les Australiens de Chimers, ainsi que Where’s Jimmy, annoncé comme l’un des possibles coups de cœur du public. À leurs côtés, on retrouvera aussi Cosmic Psychos, CLAMM, Frenzee, DOSS, Las Robertas, PyPy, Soledad Brothers, Sacred Cowboys, Tee Vee Repairmann, The Spitters ou encore V.Love.

Ce qui frappe, à la lecture du programme, c’est sa cohérence. Le Binic Folks Blues n’empile pas des noms. Il compose un paysage sonore. Il y a là du post-punk nerveux, du psych-rock incandescent, du garage-blues rugueux, du punk sans vernis, de la country déviante, de l’énergie DIY, du riff sale et du tube sauvage. C’est une affiche qui assume ses aspérités et son goût des groupes à la trajectoire oblique, des bêtes de scène et des formations encore tenues à l’écart des grands radars médiatiques.

En cela, le festival reste fidèle à son ADN. Il défriche, il ose, il parie. Il continue d’offrir au public historique comme aux curieux une expérience musicale intense, électrique et atypique, nourrie de talents émergents comme de figures déjà incontournables de la scène garage, rock et blues internationale.

Le port, la plage, le rock

Le décor fait évidemment une grande part de la magie. Car le Binic Folks Blues, ce n’est pas seulement une affaire de décibels. C’est aussi un festival littoral, installé en plein centre-ville, entre le port et la plage, avec l’horizon pour toile de fond. Ce cadre contribue à créer une atmosphère très particulière, entre vacances bretonnes, camaraderie rock et échappée hors du temps.

Deux scènes structurent l’événement, la scène Pomellec et la scène Banche. Des parkings gratuits sont prévus, des navettes de retour facilitent les déplacements vers Pordic, Plérin et Saint-Brieuc, et le festival met aussi en avant une liaison régulière entre le vélodrome de Pordic et Binic. Pour les détenteurs du pass adapté, il y a aussi ce qui participe depuis longtemps à la petite légende du rendez-vous, le camping festivalier vue mer.

Autre atout précieux du Binic Folks Blues, son accessibilité tarifaire, restée fidèle à son esprit d’origine. Le billet jour est proposé à 20 euros. Le pass 3 jours coûte 50 euros. Le pass 3 jours avec camping est affiché à 60 euros. À l’heure où de nombreux festivals deviennent difficilement accessibles, cette politique tarifaire dit quelque chose d’essentiel. Le Binic Folks Blues veut rester ouvert, populaire au meilleur sens du terme, sans rien céder à son exigence artistique.

La Nef D Fous, l’esprit d’aventure en bandoulière

Derrière l’événement, l’association La Nef D Fous poursuit depuis plus de quinze ans un même horizon. Faire descendre le talent dans la rue, faire rayonner Binic et la baie de Saint-Brieuc, fédérer bénévoles, publics, partenaires et artistes autour d’un projet culturel vivant, aventureux et profondément singulier. L’association revendique plus de 250 “agitateurs d’idées”, une série de coproductions et une action culturelle qui déborde largement les seuls trois jours du festival.

Quelques groupes à ne pas manquer

Cette 15e édition réunira sur le port de Binic une affiche aussi dense qu’internationale, fidèle à l’esprit du festival. Entre vétérans incendiaires, jeunes pousses furieuses, garage halluciné, post-punk tendu, blues cabossé et rock sans compromis, le cru 2026 promet trois jours d’une intensité rare.

The Datsuns (Nouvelle-Zélande) incarnent à eux seuls une certaine noblesse du garage-rock des années 2000. Le festival les présente comme une référence absolue du genre, avec ce mur de guitares très 70’s et cette élégance scénique qui devraient donner, dès le vendredi, l’un des grands tempos de cette édition.

Frankie and the Witch Fingers (États-Unis), venus de Los Angeles, apporteront leur psych-punk mutant, imprévisible et survolté. Le groupe s’est forgé une solide réputation live au fil des tournées, entre guitares vrillées, basses rampantes, synthés nerveux et énergie industrielle. Autant dire un concert taillé pour Binic.

Movie Star Junkies (Italie), véritables figures du blues-garage-rock européen, signent un retour très attendu. Leur présence donne aussi au festival un accent de fidélité aux grandes histoires souterraines du rock continental, avec la promesse d’un set aussi féroce que racé.

Chimers (Australie) pourraient bien être l’une des révélations du week-end. Le duo australien d’origine irlandaise est annoncé avec un post-punk viscéral, élégant, radical, porté par des mélodies puissantes et un son très marqué par les années 1980.

Where’s Jimmy (Australie) fait partie des paris excitants de cette édition. Encore peu connu il y a peu, le groupe est déjà présenté comme un possible coup de cœur du public. Tout Binic tient aussi dans ce genre de promesse, découvrir avant les autres une formation habitée, tendue, vivante, presque brute dans sa foi rock’n’roll.

Il faudra aussi compter avec Cosmic Psychos, légendes australiennes dont l’ombre plane sur l’histoire du grunge, avec CLAMM, toujours redoutable sur scène, avec les Américains de Soledad Brothers, formation quasiment historique dans la genèse esthétique du festival, ou encore avec PyPy, DOSS, Las Robertas et Tee Vee Repairmann, qui devraient donner au week-end sa part de secousses, de tensions et de surprises.

Toute la programmation

The Datsuns (Nouvelle-Zélande)

(Nouvelle-Zélande) Cosmic Psychos (Australie)

(Australie) Frankie and the Witch Fingers (États-Unis)

(États-Unis) Frenzee (Australie)

(Australie) Soledad Brothers (États-Unis)

(États-Unis) Las Robertas (Costa Rica)

(Costa Rica) CLAMM (Australie)

(Australie) PyPy (Canada)

(Canada) Chimers (Australie)

(Australie) Movie Star Junkies (Italie)

(Italie) Straight Arrows (Australie)

(Australie) Where’s Jimmy (Australie)

(Australie) Tee Vee Repairmann (Australie)

(Australie) Hana and Jessie-Lee’s Bad Habits (Australie)

(Australie) Dom Sensitive (Australie)

(Australie) ARSE (Australie)

(Australie) Public House (Australie)

(Australie) Gianni Tbay & The Rowdy Rails (Italie)

(Italie) DOSS (Écosse)

(Écosse) Sacred Cowboys (Australie)

(Australie) LUNATIC (Australie)

(Australie) Friday My Lady (France)

(France) The Spitters (France)

(France) Butterfly Bulldozer (France)

(France) V.Love (France)

Une programmation qui confirme, s’il en était besoin, l’attachement du Binic Folks Blues aux scènes aventureuses, aux groupes qui mordent, aux formations qui électrisent davantage qu’elles ne rassurent. Bref, tout ce qu’on aime quand un festival conserve une âme, un goût et un vrai panache.

En juillet prochain, Binic redeviendra donc ce qu’il sait être mieux que jamais. Un port breton secoué par les guitares, les cris, les fulgurances, les surprises et les fidélités. Un lieu où l’on vient pour voir des groupes, certes, mais aussi pour retrouver une intensité devenue rare dans les festivals d’été. Trois jours de musique, de sueur, d’embruns et de liberté. Trois jours pour vérifier, une nouvelle fois, que les plus beaux festivals ne sont pas forcément les plus gros, mais souvent les plus habités.

Binic Folks Blues Festival

Du 24 au 26 juillet 2026

Port de Binic-Étables-sur-Mer

Billet jour : 20 €

Pass 3 jours : 50 €

Pass 3 jours + camping : 60 €