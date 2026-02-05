Carnavals en Bretagne 2026 : calendrier, dates et temps forts

Quel sera votre plus beau carnaval en Bretagne en 2026 ? La saison des carnavals bretons a commencé. Chaque année, le carnaval transforme villes et bourgs en terrains de fête, où l’on inverse les rôles, où l’on fabrique des chars, où l’on se déguise, où l’on danse.

En 2026, la saison a démarré dès février, notamment à Douarnenez et à Dinan. D’autres rendez-vous se poursuivent au printemps, et certains iront jusqu’aux portes de l’été, comme à Lesneven. Partout, l’esprit reste le même : une parenthèse collective, généreuse, où les fanfares et bagadoù font vibrer les rues, et où l’imagination devient une affaire publique. Voici un guide pratique, mis à jour, avec les dates déjà annoncées en Bretagne, et une sélection de temps forts pour choisir votre carnaval 2026.

Les dates à retenir en un coup d’œil (2026)

Douarnenez (29) : 14–18 février 2026

(29) : 14–18 février 2026 Dinan (22) : dimanche 22 février 2026

(22) : dimanche 22 février 2026 Rennes (35) : samedi 7 mars 2026

(35) : samedi 7 mars 2026 Vitré (35) : 14 mars–11 avril 2026 (temps forts répartis)

(35) : 14 mars–11 avril 2026 (temps forts répartis) Lorient (56) : samedi 28 mars 2026

(56) : samedi 28 mars 2026 Le Rheu (35) : samedi 28 mars 2026

(35) : samedi 28 mars 2026 Plouër-sur-Rance (22) : samedi 28 mars 2026

(22) : samedi 28 mars 2026 Guingamp (22) : samedi 28 mars 2026

(22) : samedi 28 mars 2026 Landerneau (29) : 9–12 avril 2026

(29) : 9–12 avril 2026 Broons (22) : 18–19 avril 2026

(22) : 18–19 avril 2026 Pleumeur-Bodou / Île-Grande (22) : dimanche 26 avril 2026

(22) : dimanche 26 avril 2026 Ploërmel (56) : dimanche 3 mai et samedi 9 mai 2026

(56) : dimanche 3 mai et samedi 9 mai 2026 Lesneven (29) : dimanche 21 juin 2026

Douarnenez (Finistère) — Les Gras, du 14 au 18 février 2026

À Douarnenez, Les Gras ont lancé la saison du samedi 14 au mercredi 18 février 2026 avec leurs traditions incontournables. Cette grande fête populaire, organisée depuis 1835, a de nouveau coloré les rues de la ville. Pour les Douarnenistes, le carnaval marque aussi la sortie de l’hiver, lorsque la mer a moins donné et que l’activité des pêcheurs a ralenti.

Den Paolig est le symbole de la fête et le roi du carnaval. Fabriqué en papier mâché, d’une hauteur d’environ trois mètres, il est suspendu au fronton des halles pour veiller sur les réjouissances. Défilés, bals, course des garçons de café, rendez-vous familiaux et crémation finale sur le port du Rosmeur composent un scénario bien rodé, toujours électrique, toujours populaire.

Le Den Paolig Puis la crémation

Dinan (Côtes-d’Armor) — Première édition, dimanche 22 février 2026

À Dinan, le carnaval, organisé par l’association culturelle Les Muses, a animé la cité médiévale le dimanche 22 février 2026, pour une première édition. Le thème des dessins animés a offert un prétexte parfait à un cortège multigénérationnel, où l’on venait autant pour défiler que pour reconnaître les références des autres.

La journée s’est construite autour d’une déambulation festive, pensée pour rassembler habitants et visiteurs. Une manière, aussi, de faire du centre historique un théâtre à ciel ouvert, avec musique, costumes et esprit de tribu.

Rennes (Ille-et-Vilaine) — Samedi 7 mars 2026

Dans la capitale bretonne, le carnaval se vit en défilé musical dans le centre-ville, suivi d’une soirée déguisée. Un rendez-vous participatif qui assume la joie, les percussions, les costumes et les surprises en chemin.

Date : samedi 7 mars 2026.

Pour connaître tous les détails : https://unidivers.fr/rennes-carnaval-mardi-gras-jour-ferie/

Vitré (Ille-et-Vilaine) — Carnaval des Gais Lurons, du 14 mars au 11 avril 2026

À Vitré, le Carnaval des Gais Lurons déploie sa fête sur plusieurs temps forts. Une tradition solidement ancrée, portée par une association qui fabrique chars et imaginaire durant des mois.

Dates : portes ouvertes les 14 et 15 mars 2026 ; fête foraine du 16 au 31 mars ; mini-défilé et dîner dansant le 28 mars ; carnaval de jour le 29 mars ; carnaval de nuit le 11 avril 2026.

Vitré, archive

La grande journée du samedi 28 mars 2026

Le samedi 28 mars 2026 est la date la plus dense du calendrier breton, avec plusieurs carnavals importants le même jour, chacun avec sa signature.

Lorient (Morbihan) — Samedi 28 mars 2026, 15h–18h

Le carnaval de Lorient se fait voyageur en 2026. Le thème Le Tour du monde en 80 jours annonce une édition très visuelle, inspirée par Jules Verne. Costumes, cortège, bonhomme carnaval, et une ville qui devient, le temps d’un après-midi, un carnet d’itinéraires grandeur nature.

Horaire : 15h–18h.

Parcours : départ rue Victor Massé, arrivée place Louis Glotin.

Le Rheu (Ille-et-Vilaine) — Carna’vélo, samedi 28 mars 2026, 15h–18h

Au Rheu, le Carna’vélo, organisé par Agora, propose une version malicieuse autour du vélo. L’événement invite à déguiser sa monture, à bricoler des accessoires, et à défiler en “machine roulante” décorée. Un cortège à deux roues, festif et familial, qui file vers les Landes d’Apigné.

Départ : 15h, place Jean Auvergne (Le Rheu). Arrivée : vers 15h45, Landes d’Apigné. Animations : jusqu’à 18h.

Plouër-sur-Rance (Côtes-d’Armor) — La Carnavallée des singes, samedi 28 mars 2026

À Plouër-sur-Rance, La Carnavallée des singes mêle défilé, couleurs et grand bal costumé. Une journée simple et efficace, qui démarre dans la rue et se prolonge jusque tard, avec une vraie montée en puissance.

Défilé : 15h–18h (rendez-vous devant la médiathèque à 15h).

Bal costumé : salle des fêtes, jusqu’à 1h du matin.

Plouër-sur-Rance, archive

Guingamp (Côtes-d’Armor) — Carnaval “renversant”, samedi 28 mars 2026

Guingamp propose la 5e édition de son carnaval au jardin public, place du Champ-au-Roy. L’édition 2026 est annoncée comme “renversante”, avec une invitation à jouer l’inversion joyeuse, la métamorphose et le changement de rôles. Un carnaval qui se vit plus qu’il ne se regarde, dans une ambiance participative, chantée et dansée.

Un carnaval « renversant » à Guingamp

Landerneau (Finistère) — Carnaval de la Lune Étoilée, du 9 au 12 avril 2026

Événement majeur du Pays de Landerneau-Daoulas, le Carnaval de la Lune Étoilée revient sur quatre jours, avec une montée en puissance jusqu’à la grande parade finale. L’édition 2026 est annoncée avec 24 chars pour le défilé du dimanche, et un programme qui mêle fanfares, rendez-vous familiaux et temps forts festifs.

Dates : du jeudi 9 au dimanche 12 avril 2026.

Point d’orgue : grande parade le dimanche 12 avril.

Broons (Côtes-d’Armor) — Samedi 18 et dimanche 19 avril 2026

À Broons, l’un des carnavals les plus structurés de la région se déploie sur deux jours. Le samedi prend des allures de fête familiale, et le dimanche déroule le grand défilé, avec chars, groupes costumés et fanfares, avant la mise à feu de Monsieur Carnaval.

Dates : samedi 18 et dimanche 19 avril 2026.

Broons, archive

Pleumeur-Bodou / Île-Grande (Côtes-d’Armor) — 50 ans, dimanche 26 avril 2026

Sur l’Île-Grande, le carnaval fête un cap symbolique. Dimanche 26 avril 2026, l’événement célèbre ses 50 ans avec un thème volontairement large, 50 nuances de carnavals, qui revendique la diversité des expressions, l’humour, et une mémoire collective transmise de génération en génération.

Un anniversaire de carnaval

Ploërmel (Morbihan) — Centenaire, dimanche 3 mai et samedi 9 mai 2026

À Ploërmel, l’année 2026 prend une allure historique avec le centenaire du carnaval. Deux grandes parades sont annoncées, l’une de jour, l’autre de nuit, dans l’esprit des anciennes Mi-carêmes. Chars, musique, élégance burlesque et mémoire locale composent une édition qui s’annonce très attendue.

Dates : parade de jour le dimanche 3 mai 2026 ; parade de nuit le samedi 9 mai 2026.

Le char des reines de Ploërmel, archive

Lesneven (Finistère) — Dimanche 21 juin 2026

À Lesneven, le carnaval se tient au seuil de l’été. La date du dimanche 21 juin 2026 promet une journée très dense, où l’énergie carnaval croisera naturellement la dynamique des rendez-vous musicaux de fin juin. Les appels à participation et la préparation des chars donnent déjà le ton.

Lesneven, archive

Articles connexes :