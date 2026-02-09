Les Gras de Douarnenez passent crème du 14 au 18 février 2026

C’est un temps fort devenu incontournable dans le Finistère. Les Gras de Douarnenez 2026 auront lieu du samedi 14 février au mercredi 18 février 2026. Cela fait bien les 5 jours traditionnels autour du mardi gras, avec ouverture le samedi (intronisation du Den Paolig) et clôture le mercredi avec la crémation. Plus grand carnaval breton, les Gras sont une invitation à la fête, à ne pas manquer !

Située au Nord-Ouest de Quimper, Douarnenez est une commune surtout réputée pour son port et pour ses conserveries de sardines dont la première s’installe en 1853. Mais Douarnenez est connu aussi pour son carnaval, depuis 1835 ! Organisées par le comité d’animation des Gras de Douarnenez créé en 1975, les festivités s’étalent sur cinq jours avec de nombreux temps forts durant cette période : le grand bal costumé, la noce de gras et le défilé de chars du dimanche après-midi. La fête se termine lorsque le Den-Paolig, un personnage en papier mâché, est brûlé.

Le mardi-gras est le symbole du passage d’une période où l’on mange gras, à la période de Carême où l’on mange maigre. Douarnenez ajoute, à cette coutume religieuse, l’occasion de fêter la fin de l’hiver durant lequel les pêcheurs n’ont que très peu travaillé. Les Gras se présentent comme étant une organisation désorganisée de liberté absolue et hors du temps. Les Douarnenistes font les Gras et non assistent aux Gras !

Le programme

Samedi 14 février : Intronisation du Den Paolig (en français = « pauvre homme »). Il est le symbole emblématique de la fête et le roi du carnaval : il figure une personnalité locale reconnaissable et bien souvent connue des Douarnenistes. Fabriqué en papier mâché, il mesure environ trois mètres de haut et est suspendu au fronton des halles : il veille sur la fête ! (Intronisation généralement annoncée vers 16h30.)

Dimanche 15 février : Noce des Gras, puis grand défilé de chars. Le défilé du dimanche avec ses chars de conception libre est toujours plus surprenant année après année. Il rassemblera un public intergénérationnel autour de costumes, de musique et de bonne humeur. (Le grand défilé est généralement annoncé l’après-midi, souvent autour de 14h–17h.)

Lundi 16 février : la traditionnelle course interbars (course des garçons de café). Des garçons de café ou des clients de bars de Douarnenez s’affronteront dans le centre-ville : ils devront faire le tour du quartier en transportant des verres sur des plateaux.

Mardi 17 février : concours de costumes et bal costumé à la salle des fêtes. (Événement généralement payant : tarif à confirmer selon le programme officiel 2026.)

Mercredi 18 février : journée chargée avec le bal des enfants. Comme le veut la tradition, l’incinération du Den Paolig sur le quai du port du Rosmeur, puis le feu d’artifice final pour conclure les festivités.

L‘affiches des Gras de Douarnenez 2026

INFOS PRATIQUES

Les Gras de Douarnenez : du 14 au 18 février 2026

Pour les participants au défilé : pensez rapidement à vous inscrire ; et pour ceux qui sont concernés, à réserver également votre repas auprès de comiteanimationgrasdz@hotmail.com.

Accès / bals : certains temps forts peuvent être payants (défilé, bal costumé) — tarifs à confirmer selon le programme officiel 2026.

Contact : comiteanimationgrasdz@hotmail.com — 06 60 93 32 32.