Carnaval de Granville 2026 : 5 jours de chars, fanfares, satire et confettis (du 13 au 17 février)

Granville remet ça, la 152e édition du Carnaval revient du 13 au 17 février 2026.

Granville, la cité corsaire normande qui ne dort jamais (ou du moins pas pendant cinq jours), s’apprête à replonger dans la frénésie du carnaval. Du 13 au 17 février 2026, les rues vont être envahies par des chars spectaculaires, des fanfares survoltées, des déguisements douteux et une quantité astronomique de confettis qui réapparaîtront encore dans vos chaussures en août.

Un carnaval vieux comme Mathusalem (ou presque)

152 ans de tradition. À titre de comparaison, en 1874, lorsque le premier carnaval a eu lieu, personne ne connaissait encore Netflix, le beurre demi-sel n’était pas sujet à débat et on lançait probablement déjà des projectiles alimentaires, mais sous forme de pain rassis plutôt que de confettis.

Aujourd’hui, le Carnaval de Granville est le seul carnaval de France reconnu au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Cinq jours de fête, de satire, de partage, de liberté de ton… et, côté logistique, une mécanique redoutable : 47 chars, des bals, des cavalcades, des concerts, des batailles de confettis, des intrigues et une ville entière en mode carnavalisation accélérée. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Les incontournables du Carnaval

Les confettis : ils sont partout. Sur vous, dans votre café, dans les rues, sur les cheveux du maire. Et vous en retrouverez encore en juillet, planqués dans les coins de votre voiture.

Les déguisements : ici, tout est permis. Super-héros du dimanche, licornes fatiguées, homards sur échasses, bricolages maison qui défient les lois de la physique (et du bon goût).

Les fanfares : ça déboule, ça tourne, ça repart, ça vous attrape par l'épaule. Vous étiez venu « juste regarder », vous finissez en cortège.

L'ambiance : une seule règle. Participer. Même d'un rien. Un accessoire suffit parfois, mais le minimum syndical, c'est d'entrer dans le jeu.

Les Intrigues : l’art granvillais de hanter la nuit (sans se faire reconnaître)

Les « intrigues » sont une des signatures du Carnaval de Granville. À partir du mardi soir, puis toute la nuit, les intrigants, entièrement déguisés pour rester méconnaissables, se déplacent dans les bars, les restaurants ou chez l’habitant pour « intriguer » leurs connaissances.

Le but est double : ne pas être reconnu, tout en montrant à l’intrigué qu’on le connaît. Anecdotes, indices, fausses pistes. L’intrigué peut poser des questions pour tenter de deviner qui se cache sous le masque, tandis que l’intriguant trafique aussi sa voix. Et quand ça marche, c’est un petit miracle de théâtre populaire, à hauteur de comptoir, de trottoir et de nuit froide.

Le programme 2026, jour par jour (du 13 au 17 février)

Vendredi 13 février 2026

18h30 : Préouverture avec l’Archipel – Une Balançoire sur la Lune (M. Ribouldingue) (réservations auprès de l’Archipel)

20h00 : Concert d’ouverture avec La Route des Airs (1re partie : Teen Spirit ) – Maison du Carnaval Entrée gratuite. Billets à retirer les samedis 31 janvier et 7 février à l’ouverture de l’office de tourisme de Granville (9h). 2 places maximum par personne.

(1re partie : ) – Maison du Carnaval

Samedi 14 février 2026

10h00 : Marché de Carnaval avec animations musicales – Cours Jonville

11h30 : Quizz Carnaval / distribution de lots – Podium Cours Jonville

14h00 : Remise des clés sur le char des Demoiselles Granville Terre & Mer – Rond-point du Calvaire

14h15 : Cavalcade des enfants – Départ du Calvaire vers la Maison du Carnaval

15h30 : Bal des enfants avec Ego le Cachalot – Maison du Carnaval Gratuit pour les enfants, 4 € pour les accompagnateurs

– Maison du Carnaval 17h00 : Quizz Carnaval / distribution de lots – Podium Cours Jonville

18h00 : Concert Washaa – Podium Cours Jonville

– Podium Cours Jonville 20h00 : Ça tire, le défilé – Maison du Carnaval (concours du plus beau costume à l’applaudimètre)

21h00 : Samedi en fanfares – Départ de la Maison du Carnaval puis passage sur la scène du centre-ville

Dimanche 15 février 2026

10h00 : Aubades musicales dans le centre-ville

11h00 : Cocktail du Roi Carnaval – Maison du Carnaval

11h30 : Quizz Carnaval / distribution de lots – Podium Cours Jonville

13h00 : Départ des fanfares du port

13h30 : La Grande Cavalcade – Départ unique du port

19h00 : Pique-nique des carnavaliers – Cours Jonville et Maison du Carnaval

21h00 : Cavalcade lumineuse – Départ du Cours Jonville

Lundi 16 février 2026

12h00 : Pot des carnavaliers et des partenaires – Maison du Carnaval

14h00 : Cavalcade des accueils de loisirs GTM – Départ du Cours Jonville

19h00 : Bal à papa – Maison du Carnaval

19h00 : Bal à maman – Salle de Hérel

Mardi 17 février 2026

14h00 : Cavalcade humoristique et satirique – Départ du Calvaire

16h30 : Jugement et exécution de Sa Majesté Carnaval Mille Gênard 1er , « Roi du label effet’maire, de la fête salée et d’la fin du calvaire » – Port

, « Roi du label effet’maire, de la fête salée et d’la fin du calvaire » – Port 18h00 : Grande et petite bataille de confettis – Cours Jonville

20h00 : Soirée L’Intrigante – Maison du Carnaval

– Maison du Carnaval Intrigues dans toute la ville

Autour du Carnaval : expos, portes ouvertes, avant-goûts

En dehors des cinq jours traditionnels, le Carnaval s’étire aussi avant et après, avec des expositions, des rendez-vous publics et des portes ouvertes pour voir l’envers du décor.

20 janvier au 21 février 2026 : Exposition des dessins du concours d’affiches – Médiathèques de Bréhal, Cérences, Donville-les-Bains, Granville, La Haye-Pesnel, Saint-Pair-sur-Mer

: Exposition des dessins du concours d’affiches – Médiathèques de Bréhal, Cérences, Donville-les-Bains, Granville, La Haye-Pesnel, Saint-Pair-sur-Mer 24 janvier au 13 février puis du 2 au 11 mars 2026 : Exposition des masques (concours de masques) – École intercommunale de musique de Granville Terre & Mer

puis : Exposition des masques (concours de masques) – École intercommunale de musique de Granville Terre & Mer 7 et 8 février 2026 (10h00–18h00) : Portes ouvertes du Hangar de la Parfonterie et du Hangar du Taillais

(10h00–18h00) : Portes ouvertes du Hangar de la Parfonterie et du Hangar du Taillais 12 février 2026 (19h30) : Slam’Naval du Carnaval – Bar-Tabac Le Parisien

Le Carnaval de Granville, c’est un mélange explosif de tradition, de fête et de satire locale. Que vous soyez un habitué, un touriste curieux ou juste quelqu’un qui assume l’idée d’avoir des confettis dans son sac à dos jusqu’en décembre, notez les dates : du 13 au 17 février 2026.

Site officiel du Carnaval de Granville