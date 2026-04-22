10 grandes expositions à voir en Bretagne au printemps 2026

Chaque nouvelle année apporte son lot d’expositions en cours ou à venir. Des photographies scientifiques de Jean Painlevé à Pont-Aven aux collections éclectiques de Morlaix aux inventions maritimes célébrées à Port-Louis, des sonneurs de Bretagne au Faouët à la grande aventure française de la photographie à La Gacilly, voici une sélection actualisée de 10 expositions à voir en Bretagne en 2026, encore visibles ou à venir.

Jusqu’au 26 avril 2026 — Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire

Médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, Brest (Finistère)

Cette exposition hors les murs du musée des Beaux-Arts de Brest rend justice à une figure longtemps restée en marge des grands récits de l’art du XXe siècle. Artiste tchèque arrivé à Paris après une formation à Prague, Jan Krizek choisit très tôt de se déprendre des codes académiques pour inventer une œuvre libre, instinctive, presque primitive au meilleur sens du terme. Ses dessins, gravures et sculptures, nourris de formes archaïques, de gestes élémentaires, d’échos à l’art brut et aux arts dits premiers, dégagent une intensité rare.

Le parcours brestois rappelle aussi combien l’artiste fut défendu par Charles Estienne, André Breton ou Michel Tapié, avant de s’éloigner du monde de l’art puis de détruire une grande partie de son travail. Ce qui subsiste prend dès lors une valeur presque miraculeuse. Pour qui aime les artistes inclassables, secrets, profondément singuliers, cette étape brestoise est l’une des belles redécouvertes de l’année.

Infos pratiques — Médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, 25 rue de Pontaniou, 29200 Brest.

Jan Krizek, Sans titre, 1958. Linogravure sur papier, collection MBAB © Didier-Olivre

Du 7 février au 31 mai 2026 — Jean Painlevé, les pieds dans l’eau

Musée de Pont-Aven (Finistère)

Avec cette exposition conçue par le Jeu de Paume en collaboration avec le musée de Pont-Aven, le célèbre musée finistérien poursuit son ouverture à d’autres médiums que la peinture. Le choix est particulièrement heureux. Jean Painlevé, cinéaste, biologiste, inventeur de formes et merveilleux passeur entre art et science, demeure l’une des figures les plus fascinantes du XXe siècle français.

Ses films sur les hippocampes, les pieuvres, les méduses ou les mondes sous-marins ne relèvent pas d’une simple pédagogie scientifique. Ils composent une véritable poétique du vivant, un cinéma du trouble, du détail, du mouvement, où la connaissance se charge de rêve et d’étrangeté. L’exposition replace l’œuvre dans son contexte historique et scientifique tout en lui restituant sa puissance de fascination. À Pont-Aven, elle rencontre le littoral comme une évidence.

Infos pratiques — Place Julia, 29930 Pont-Aven.

Jusqu’au 20 septembre 2026 — Trésors. Regards choisis dans la collection

Espace des arts de la Manufacture, Morlaix (Finistère)

Ouvert fin 2025 dans l’ancienne Manufacture des tabacs, le nouvel Espace des arts donne un second souffle aux collections du musée des Jacobins de Morlaix. Son exposition inaugurale, Trésors. Regards choisis dans la collection, fait bien plus que montrer de belles pièces. Elle remet en circulation toute l’histoire d’un musée encyclopédique, avec ses curiosités, ses chefs-d’œuvre, ses ensembles populaires, archéologiques et décoratifs.

Le plaisir vient justement de cette coexistence inattendue entre les registres. On passe d’un Courbet à un Bonnard, d’un sarcophage égyptien à des objets d’arts et traditions populaires, d’une sculpture de l’Ankoù à des pièces plus rares ou plus insolites. L’exposition assume cette hétérogénéité avec intelligence. Elle donne envie de regarder les collections non comme un inventaire figé, mais comme un récit vivant, parfois déroutant, souvent très séduisant.

Infos pratiques — Espace des arts de la Manufacture, 42 quai du Léon, 29600 Morlaix.

Du 4 avril au 4 octobre 2026 — Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950)

Musée du Faouët (Morbihan)

Le musée du Faouët a l’art de faire surgir, à partir d’un motif breton en apparence familier, tout un pan de l’histoire visuelle régionale. En 2026, il consacre son exposition temporaire aux sonneurs, ces musiciens de noces, de pardons, de fêtes et de processions qui ont inspiré quantité de peintres, dessinateurs et graveurs entre le XIXe et le milieu du XXe siècle.

Ce thème n’a rien d’anecdotique. Il touche à la représentation du costume, du mouvement, de la ruralité, du folklore, mais aussi à la construction d’une identité bretonne regardée, rêvée, parfois stylisée par les artistes. Le musée du Faouët, fidèle à sa ligne exigeante et accessible, devrait une nouvelle fois réussir ce qu’il fait si bien, mêler plaisir visuel, érudition discrète et redécouverte d’un imaginaire régional.

Infos pratiques — 1 A rue de Quimper, 56320 Le Faouët.

Du 22 mai au 15 novembre 2026 — Machines des mers. Les inventions (extraordinaires) d’Henri Dupuy de Lôme

Musée national de la Marine, Port-Louis (Morbihan)

À l’occasion des 400 ans de la Marine nationale, le musée de Port-Louis met à l’honneur l’ingénieur lorientais Henri Dupuy de Lôme, figure capitale de l’innovation navale au XIXe siècle. Avec ses navires cuirassés, ses réflexions sur les sous-marins, ses expériences sur les ballons dirigeables, l’homme incarne à lui seul une part de l’imaginaire technique moderne.

L’exposition s’annonce comme un bel équilibre entre histoire maritime, génie industriel et culture de l’invention. À Port-Louis, dans la citadelle, le sujet prend une résonance particulière. Ce rendez-vous devrait séduire autant les amateurs d’histoire navale que celles et ceux qui aiment voir comment une idée technique peut transformer durablement le monde.

Infos pratiques — Citadelle de Port-Louis, route du fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis.

Du 1er juin au 4 octobre 2026 — Festival Photo La Gacilly

La Gacilly (Morbihan)

Chaque été, La Gacilly transforme son bourg, ses murs, ses jardins, ses venelles et ses passages en vaste galerie à ciel ouvert. Pour sa 23e édition, le festival célèbre les 200 ans de la photographie sous le titre 1826-2026. La photographie, une aventure française.

Le sujet pourrait prêter au simple hommage patrimonial. Le festival en fait au contraire une traversée ample, populaire et ambitieuse, à travers une vingtaine d’expositions qui rappellent combien la photographie a façonné notre rapport au réel, au souvenir, à l’événement, au paysage et à nous-mêmes. À La Gacilly, l’expérience reste unique parce qu’elle se fait en marchant, au fil du plein air, entre art, nature et regard partagé.

Du 20 juin au 20 septembre 2026 — Prix du Frac Bretagne – Art Norac 2026

Frac Bretagne, Rennes (Ille-et-Vilaine)

Pour celles et ceux qui veulent compléter les musées par un regard plus prospectif, plus expérimental, plus contemporain, le Frac Bretagne est une étape essentielle. L’exposition des finalistes du Prix du Frac Bretagne – Art Norac 2026 permettra de découvrir de jeunes artistes dans un format collectif qui met souvent en tension les écritures, les matériaux et les imaginaires du présent.

Ce type d’exposition a une vertu particulière. Il ne propose pas une valeur consacrée, déjà largement canonisée, mais un état du sensible en train de se faire. À Rennes, ce rendez-vous offrira un contrepoint stimulant aux grandes expositions plus patrimoniales de la région. Pour qui veut prendre le pouls de l’art contemporain en Bretagne, le détour est très recommandé.

Infos pratiques — Frac Bretagne, 19 avenue André-Mussat, 35000 Rennes.

Du 26 juin 2026 au 7 mars 2027 — Le dessous des mers. L’aventure de la cartographie sous-marine

Musée national de la Marine, Brest (Finistère)

Deuxième étape du cycle L’appel des profondeurs, cette exposition brestoise explore plusieurs siècles de représentations, de mesures et de technologies destinées à rendre visibles les fonds marins. Derrière le sujet technique se cache en réalité une très belle question de civilisation. Comment cartographier ce que l’on ne voit pas ? Comment mesurer, dessiner, modéliser, nommer et gouverner les profondeurs ?

Des premières cartes peuplées de monstres marins aux sondes, aux bathymétries modernes et aux modélisations numériques, l’exposition raconte une aventure scientifique autant qu’un déplacement du regard. À Brest, ville d’arsenal, de port, d’hydrographie et de mer savante, le sujet trouve un ancrage idéal. Une exposition à la fois instructive et très actuelle, au moment où les fonds marins deviennent un enjeu stratégique majeur.

Infos pratiques — Château de Brest, 29200 Brest.

Musée national de la Marine de Brest © Jean-Yves-Besselievre

Du 27 juin au 8 novembre 2026 — Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris

Musée de Pont-Aven (Finistère)

Après Jean Painlevé, le musée de Pont-Aven poursuivra son année avec une exposition de haute tenue consacrée aux sculptrices actives dans l’entourage chronologique et artistique de Camille Claudel. L’intérêt du projet est clair. Il ne s’agit pas seulement de revenir sur une figure célèbre, mais d’élargir la focale à toute une constellation de créatrices talentueuses demeurées moins visibles que leurs homologues masculins.

Coproduite avec le musée Camille Claudel et le musée des Beaux-Arts de Tours, cette exposition a reçu le label Exposition d’intérêt national. Elle promet de faire revivre un Paris de la sculpture où les femmes ont travaillé, exposé, lutté contre les assignations de genre et laissé des œuvres remarquables. C’est sans doute l’un des grands rendez-vous muséaux de l’été et de l’automne 2026 en Bretagne.

Infos pratiques — Place Julia, 29930 Pont-Aven.

Madeleine Jouvray (1862-1935), Danaïde, avant 1935, marbre, collection particulière, musée Camille Claudel © Philippe Migeat

Jusqu’en mai 2027 — Plus ou moins bêtes, les animaux & l’éducation

Musée de l’école rurale en Bretagne, Trégarvan (Finistère)

Cette exposition, qui s’adresse volontiers aux familles sans renoncer à toute profondeur, explore la place des animaux dans l’enseignement et l’imaginaire éducatif. Manuels scolaires, jeux, littérature enfantine, travaux d’élèves, dispositifs pédagogiques et objets du quotidien montrent comment l’animal a longtemps servi à transmettre des savoirs, des morales, des peurs, des modèles et des hiérarchies.

Adaptée d’un projet conçu par le Musée national de l’Éducation, l’exposition a été enrichie à Trégarvan par les collections locales. Le résultat promet un parcours à la fois instructif, vivant et accessible, où l’on voit évoluer les représentations de l’animal entre utilité, allégorie, affection et souci écologique. Dans un lieu aussi singulier que le musée de l’école rurale, le sujet trouve un écrin particulièrement juste.

Infos pratiques — Musée de l’école rurale en Bretagne, 4 Kergroas, 29560 Trégarvan.

Du 28 avril au 27 septembre 2026 — La mer jamais ne s’oublie

Les Champs Libres, Rennes (Ille-et-Vilaine)

Cette proposition rennaise réunit plusieurs regards féminins sur la mer, sa beauté, ses mystères, ses violences et sa fragilité. Le titre dit déjà beaucoup. Il ne s’agit pas d’une exposition illustrative sur le littoral, mais d’une traversée sensible, photographique et contemporaine de l’imaginaire marin.

À Rennes, ville de l’intérieur mais profondément travaillée par l’imaginaire breton de la côte, cette exposition promet un dialogue fécond entre mémoire maritime, regard documentaire et inquiétude écologique. Elle élargit aussi la sélection 2026 vers une ligne plus contemporaine, en écho à Painlevé, à Brest et à toute la Bretagne des mers.

Infos pratiques — Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35000 Rennes.

Une année 2026 riche en expositions en Bretagne

De Brest à Pont-Aven, de Rennes à La Gacilly, du Faouët à Port-Louis, l’année 2026 compose une Bretagne d’expositions très diverse. On y croise l’histoire de l’art, la photographie, la science, le monde maritime, l’école, la sculpture, les collections patrimoniales et l’art contemporain. Cette richesse tient autant à la qualité des musées qu’à leur capacité à raconter autre chose que des œuvres seules — des villes, des paysages, des mémoires, des techniques, des imaginaires.

Autrement dit, 2026 ne sera pas seulement une bonne année pour voir de belles pièces. Ce sera aussi une très belle année pour comprendre, sentir et parcourir la Bretagne à travers ses lieux d’art.

Sources