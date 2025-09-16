Bretagne. Les grandes inventions bretonnes qui ont marqué l’Histoire du XIXe siècle

La Bretagne n’est pas seulement valorisée par son tourisme, appréciée pour ses superbes paysages, son patrimoine exceptionnel, son climat et ses excellentes productions ! L’Histoire de la région retient aussi ses inventions bretonnes impressionnantes, mais souvent restées méconnues.

1 – La médecine sort grandi en 1816, grâce à l’invention du stéthoscope par le docteur René Laennec (1781-1826).

Né le 17 février 1781 à Quimper dans le Finistère, René Laennec est issu de la noblesse bretonne et d’une lignée d’avocats. Atteinte de tuberculose, sa mère Michelle, née Guesdon, meurt alors que René Laennec n’a que cinq ans ; Théophile, son père, est incapable de s’occuper de l’enfant et le confie à son frère Michel Laennec, médecin-chef de l’Hôtel Dieu de Nantes (44). Sous le patronage de son oncle, René Laennec commence une formation médicale, d’abord militaire, à Nantes puis Brest (29). Il est ensuite étudiant à l’École de santé de Paris.

Une fois diplômé, il se penche très tôt sur les maladies respiratoires et cardiaques, aux côtés du docteur clinicien Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821) et du chirurgien Guillaume Dupuytren (1777-1835). Chaque mois, René Laennec écrit dans le Journal de la Médecine, dirigé par Jean-Nicolas Corvisart ; la rédaction de ses mémoires le font connaître. Il reçoit plusieurs prix au niveau national. René Laennec en partenariat avec un autre médecin : Gaspard-Laurent Bayle (1747-1816) découvre le tuberculome, la lésion de la tuberculose, qui a eu raison de la vie de sa mère en 1786 !

Docteur René Laennec

En 1814, à la chute de l’Empire, il soigne de jeunes soldats bretons malades du typhus, et deux ans plus tard, sa carrière prend un nouveau tournant, lorsqu’il est nommé à l’hôpital Necker de Paris en 1816. Ce sont maintenant les maladies pulmonaires qui l’occupent le plus. Il invente la technique de percussion qui consiste à évaluer l’état d’un organe en écoutant le bruit obtenu lorsque l’on frappe les doigts à son niveau. Pour mieux entendre, il invente alors le pectoriloque ; c’est un rouleau de papier ficelé, qu’il perfectionne par la suite pour en faire le stéthoscope. Loin d’être anodine, cette invention conduit à la publication d’un Traité d’auscultation en 1819, dans lequel le médecin établit une liste des bruits émis par le thorax.

Et la contribution à l’enrichissement de la médecine du docteur Laennec ne s’arrête pas là : il est aussi à l’origine de la description de deux maladies : la péritonite et la cirrhose ; on lui doit aussi le terme de mélanome ! Hélas, le docteur René Laennec meurt le 13 août 1826 à son domicile à Ploaré (29), à seulement 45 ans, après avoir été contaminé lui aussi par la tuberculose…

le docteur Laennec à l’Hôtel Dieu de Paris

Plus de deux siècles après l’invention du stéthoscope, l’appareil médical est toujours utilisé ! Il constitue même un signe distinctif, arboré autour du cou des médecins du monde entier.

____________________________________



2 – Toujours dans le milieu médical, le docteur et chirurgien morbihannais Alphonse Guérin a lui aussi contribué à l’avancement des recherches médicales en France ! Le grand médecin, qu’il a été, lui a valu l’appellation de : Le père de la méthode aseptique.

Alphonse Guérin voit le jour à Ploërmel dans le Morbihan le 9 août 1816. Son père Pierre-Marie est huissier de justice au tribunal. Ce dernier meurt en 1822, alors qu’Alphonse Guérin n’a que 6 ans. En 1830, sa mère Thérèse, décide de s’installer à Vannes (56), pour permettre à ses deux fils de faire des études. Alphonse a 14 ans. Sa réussite scolaire est remarquable. Après l’obtention de son baccalauréat, le jeune Alphonse Guérin fait des études de médecine à l’hôpital de Bourbon, en Saône-et-Loire. Il rejoint ensuite la faculté de médecine à Paris. En 1840, il est interne des hôpitaux à 24 ans et diplômé médecin à l’âge de 31 ans, en 1847 ; il rédige sa thèse sur la fièvre purulente. Trois ans plus tard, il est chirurgien du Bureau Central des Hôpitaux de Paris et exerce à Cochin, à Saint-Louis et à l’Hôtel Dieu.

docteur Alphonse Guérin

Pendant la guerre de 1870, le médecin-chirurgien est confronté aux plaies purulentes et infectées des blessés. Il invente le pansement ouaté, pour éviter que les germes n’atteignent la plaie et aussi pour réduire la douleur. L’usage de deux ou trois pansements ouatés permettent alors à une jambe amputée de guérir sans douleur et sans fièvre. Le docteur Guérin découvre les microbes et indique la voie de la science bactériologique. C’est à ce moment-là qu’il va prendre le nom de : Père de la méthode aseptique. Il publie deux ouvrages : Les Leçons cliniques, en lien avec les recherches du scientifique Louis Pasteur (1822-1895). Plus tard, Alphonse Guérin se spécialise en urologie et en 1878, il étudie l’appareil génital de la femme. En 1884, il est nommé Président de l’Académie de Médecine et fait commandeur de la légion d’honneur.

Cinq ans plus tard, début 1895, alors qu’il travaille sur les transfusions sanguines, Alphonse Guérin 79 ans est victime d’une mauvaise grippe, qui ne guérit pas et qui se transforme en pneumonie. Après de longues souffrances et une trop forte prise de morphine, il est terrassé et s’éteint le 21 février à Paris. Sa dépouille est conduite en forêt de Brocéliande pour rejoindre le tombeau, où repose son épouse. De nos jours, le buste de bronze d’Alphonse Guérin, sculpté par le Breton Georges Barreau (1866-1931), trône dans le hall d’accueil de l’hôpital de Ploërmel, baptisé : Centre hospitalier Alphonse Guérin.

commune de Néant-sur-Yvel (56) hall d’acceuil de l’hôpital de Ploërmel

___________________________________

3 – Parmi les grands noms bretons du XIXe siècle, il y a aussi celui de Jean-Marie le Bris (1817-1872), dans le domaine de l’aviation.

Un demi-siècle avant l’aviateur Louis Blériot, qui réalise le 25 juillet 1909 la première traversée de la Manche avec son avion monoplan, le Finistérien Jean-Marie le Bris est connu pour avoir été un pionnier de l’aviation en 1856. Il est le premier homme à voler dans une machine plus lourde que l’air, qu’il a baptisée la barque ailée, et qui lui a été inspiré par l’albatros, cet oiseau majestueux !

Jean-Marie le Bris et sa machine volante

Jean-Marie le Bris vient au monde le 25 mars 1817 à Concarneau (29). Très tôt, il navigue avec son père sur son voilier. En 1822, la famille s’installe à Douarnenez ( 29). Le père, Michel Marie Le Bris, forme ses cinq fils au métier de marin ; après une année sur une chaloupe de pêche, Jean-Marie le Bris, 11 ans, embarque sur le vaisseau Annibal, pour une période d’environ quatre ans, puis à l’âge de vingt ans, il embarque sur l’Héroïne, chargée de porter de l’aide aux baleiniers français des mers australes. Il devient vite un marin aguerri. Au cours de ses longs voyages en mer, il découvre le vol des oiseaux, en particulier celui de l’albatros que son vol fascine ! Dès lors, il se met à espérer fabriquer un engin qui lui permettra de voler !

Brevet d’invention de Le Bris, 1857

Au cours des années 1850, aidé par son père, il construit un appareil de bois et de toile. Sur la plage de Trefeuntec, à Plonévez-Porzay (29), un dimanche du mois de décembre 1856, Jean-Marie le Bris s’élance dans les airs sur sa construction la barque ailée. Tiré par le cheval au galop du meunier, l’engin parvient à s’élever du sol à 70 km/h, à une centaine de mètres en hauteur et sur une distance de 200 mètres. C’est un exploit, hormis la frayeur du meunier-cocher qui reste enlacé au câble et qui fait le vol aussi. Par chance, le meunier retombe au sol au moment de l’atterrissage, sans grand dommage, si ce n’est qu’une blessure à la jambe.

Jean-Marie le Bris dépose son brevet le 9 mars 1857 à l’Institut de la Propriété Industrielle. C’est le premier brevet qui décrit le contrôle de vol d’une machine volante par une action indépendante de chacune des ailes et qui permet de se conduire dans les airs ! Les descriptions précises de son Albatros sont encore consultables dans Le Courrier de Bretagne de 1868.

Plus tard, Jean-Marie le Bris est policier municipal à Douarnenez ; le 7 février 1872, il intervient avec un collègue pour séparer des jeunes gens qui se battent à la sortie d’un bar ; Jean-Marie le Bris reçoit deux violents coups de pieds à l’estomac qui le laissent inanimé ! il meurt à 55 ans le 10 février 1872, dans l’exercice de ses fonctions…

plage de Trefeuntec, à Plonévez-Porzay

___________________________________

4 – Une autre invention au XIXe siècle : le Breton Camille Tissot (1868-1917) est le précurseur de la télégraphie sans fil (la TSF) en France et dans le monde, aussi appelée radiotélégraphie. Il consacra la plus grande partie de sa vie à ce média.

Camille Tissot est né le 15 octobre 1868 à Brest dans le Finistère au sein d’une famille bourgeoise et protestante, et dont le père Pierre-Louis Tissot est officier de marine. Camille Tissot, brillant étudiant, obtient deux licences avec mention : la première en physique, la seconde en mathématiques. Recommandé par son père, il entre à l’âge de seize ans à l’Ecole navale de Brest. Au cours des premières années de sa carrière dans la marine, Camille Tissot voyage beaucoup ; il embarque successivement sur différents navires : le Nive ; le Bretagne ; le Magellan ; le cuirassé Océan, etc.

Camille Tissot

Camille Tissot devient officier-professeur de l’école navale et se consacre à l’étude des oscillations électriques et travaille sur leur application dans le domaine maritime. Il fait participer ses élèves-officiers à ses expérimentations. Le 3 août 1898, en présence du ministre de la Marine, il établit la première liaison radio opérationnelle française en mer : 1 800 mètres entre le navire Borda et le sémaphore de Brest ; la même année, il établit le contact radio entre l’île d’Ouessant (29) et le phare de Trézien à Plouarzel (29) sur le continent, ; de ce fait elle devient la première station TFS de France !

Le 30 décembre 1900 pour ses travaux dans le domaine de la télégraphie sans fil, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur et reçoit en janvier 1902, le prix de 6 000 francs par l’académie des sciences. En 1905, il soutient sa thèse sur la résonance des antennes à la faculté des sciences de Paris. Camille Tissot s’occupe aussi des compas sous cuirasse et des applications d’optique à la Marine de guerre. On lui doit aussi le système de signaux spéciaux en service dans la Marine de guerre, l’étude des questions de tir optique. En 1906, le cuirassé Bruix réussit à communiquer avec Port Vendres dans lesPyrénées-Orientales, à une distance de 500 km.

En 1907, Camille Tissot conçoit un récepteur à galène pour recevoir ces signaux à bord des navires de commerce. Le 23 mai 1910, on lui doit même la création du service journalier d’émission des signaux radiotélégraphiques diffusés par la tour Eiffel à Paris

Récepteur de signaux horaires simple pour navires Tissot-Pellin, 1908

Aucun réglage, la bobine est réglée sur la fréquence de la tour Eiffel et le détecteur, sous le capot en laiton, et un détecteur à Galène !



Au cours de la Première Guerre mondiale, Camille Tissot équipe en radio les cargos charbonniers qui sont utilisés par l’armée française. Il travaille aussi sur l’écoute des bruits rayonnés par les sous-marins en mer. Pendant la guerre, il est aussi envoyé de port en port et de station en station. Les conditions climatiques s’avèrent difficiles pour installer du matériel de fortune sur des bâtiments auxiliaires et pour faire des réglages de TSF ; sa santé est mal menée.

Camille Tissot meurt le 2 octobre 1917 à Arcachon en Gironde. Déclaré Mort pour la France, il repose dans le carré militaire du cimetière d’Arcachon.

__________________________________

5 – Alexandre Massé (1829-1910) s’est distingué lui dans l’industrie du vêtement avec l’invention du bouton à quatre trous en 1855. L’invention, en apparence modeste, est pourtant d’importance mondiale.

Alexandre Massé voit le jour à Quimper dans le Finistère le 15 février 1829. Il est orphelin de mère à l’âge de trois ans et orphelin de père à l’âge de six ans ! Séparé de ses frères et de sa sœur, il est recueilli par son parrain, un ami de son père. Il fait de brillantes études à l’école Saint-Corentin à Quimper. En 1844, il rejoint l’école des Arts et Métiers à Angers (49), qu’il fréquente trois années. Son premier emploi est un poste de dessinateur-mécanicien à Nantes (44), avant d’exercer dans une fabrique de boutons à Paris : La maison Legrand. En 1853, il s’associe avec le fils Legrand et crée l’entreprise Deshaye Massé et Cie. L’année suivante, Alexandre Massé crée une nouvelle manufacture de boutons de vêtements, de boucles et autres objets métalliques principalement pour l’armée.

Alexandre Massé

Plus tard, Alexandre Massé fait le rapprochement entre les maladies hivernales à répétition causées par le froid et le vent, et le fait que les manteaux ferment mal, que les boutons à deux trous ne restent pas longtemps en place sur les vêtements et qu’ils cèdent à la plus petite pression : les pantalons tombent, les cols de chemises s’ouvrent…

Alexandre Massé ajoute alors deux trous aux boutons existants en 1855, un détail anodin, mais une idée géniale pour une meilleure fixation ; l’attache est plus solide et le bouton reste en place. À partir de 1872, ses boutons sont vendus partout en Europe et en Amérique. L’inventeur fait fortune avec le bouton à quatre trous !

Alexandre Massé s’associe avec son beau-frère Achille Anglade, et monte une fabrique de passementerie pour l’armée ; il crée des productions en fil de toute nature : fil végétal, fil animal, et fil métallique…

En 1888, étant resté sans enfants, Alexandre Massé consacre toute sa fortune au soutien et à l’éducation des orphelins. Il ouvre une école agricole destinée à recevoir 32 orphelins âgés de 13 à 18 ans dans son domaine de Kerbernez sur la commune de Plomelin. L’établissement deviendra le Centre familial de formation agricole et horticole, et en 1984, le lycée d’horticulture et du paysage de Kerbernez (29).

Alexandre Massé décéde à son domicile parisien dans le 16e arrondissement de Paris, le 13 avril 1910, à l’âge de 80 ans. Il repose au cimetière Saint-Marc de Quimper.

La trouvaille du bouton à quatre trous d’Alexandre Massé, insignifiante mais merveilleuse, est aujourd’hui encore un accessoire indispensable de l’habillement humain à travers les âges.