Bretagne. Les grandes inventions bretonnes qui ont marqué l’Histoire du XXe siècle…

La Bretagne n’est pas seulement valorisée par son tourisme, appréciée pour ses superbes paysages, son patrimoine exceptionnel, son climat et ses excellentes productions. L’Histoire de la région retient aussi toutes ses inventions bretonnes impressionnantes, et souvent restées méconnues. Après une première partie consacrée au XIXe siècle, découvrons les inventions du XXe siècle en Bretagne.

1 – Au tout début du XXe siècle, le Breton Fulgence Bienvenüe inaugure le Métropolitain à Paris le 19 juillet 1900 avec la ligne 1

Fulgence Bienvenüe vient au monde le 27 janvier 1852 à Uzel, commune des Côtes d’Armor. Il est le treizième enfant d’une famille de notables. Son père est notaire. Fulgence Bienvenüe obtient son baccalauréat en philosophie à l’âge de quinze ans. En 1870, il intègre l’École Polytechnique à seulement 18 ans. Le jeune Fulgence s’oriente vers une carrière scientifique ! Il devient ingénieur et polytechnicien des Ponts et Chaussées en 1872. Il a pour mission l’exploitation de 197 kilomètres de routes nationales, puis supervise les lignes de chemin de fer dans la région d’Alençon (61) en Normandie et la construction du chemin de fer de Fougères (35) à Vire (14).

Fulgence Bienvenüe

En 1884, Fulgence Bienvenüe continue sa carrière d’ingénieur dans les chemins de fer pour la ville de Paris. Il trace en 1896 les plans du futur métropolitain souterrain parisien, en vue de l’Exposition universelle de l’été 1900 à Paris. Les travaux débutent en octobre 1998 et deux ans sont nécessaires pour construire la première ligne du métro : la ligne 1 est longue de quatorze kilomètres, elle relie la porte de Vincennes à la Porte-Maillot, un grand axe qui traverse Paris d’Ouest en Est. Les rames sont en bois ! Les wagons de première classe contiennent 30 places assises, ceux de deuxième classe 32 assises et 10 debout. La ligne 1 est le chef d’œuvre de la vie de Fulgence Bienvenüe !

En 1932, Fulgence Bienvenüe, cet ingénieur polyvalent, part à la retraite à 80 ans. Au total, au cours de sa carrière il aura fait construire un réseau de douze lignes de métropolitain de 115 km. Il s’éteint quatre ans plus tard : le 3 août 1936 à l’âge de 84 ans

Aujourd’hui, le métro de Paris, ce sont 226 kilomètres de lignes, 309 stations. Plus d’un milliard et demi de voyageurs sont transportés chaque année.

_____________________________

2 – En 1915, l’ingénieur Charles de Fréminville (1856-1936) est le pionnier du taylorisme en France, la méthode qui permet un usage maximum de l’outillage et la suppression des gestes humains inutiles…

Charles de La Poix de Fréminville vient au monde le 16 août 1856 à Lorient dans le Morbihan. Antoine, son père, est ingénieur en génie maritime et l’adjoint du directeur de l’École de génie maritime de Brest 529). Après avoir étudié à l’Ecole centrale des arts et manufactures de Paris, il entre en 1878 à la Compagnie des Chemins de fer de Paris et exerce à Orléans dans le Loiret. Il étudie le problème de l’utilisation des métaux et introduit la pratique des essais d’indentation, par empreintes de bille et de résilience et par essais aux chocs !

Charles de Fréminville

A partir de 1915, Charles de Fréminville fait plusieurs voyages aux Etats Unis pour découvrir l’invention de l’ingénieur américain Frederick Winslow Taylor, qui en 1911 a développé le taylorisme, une doctrine d’organisation du travail qui se veut scientifique. La technique repose sur une division horizontale du travail, où chaque ouvrier répète un nombre réduit de tâches, des méthodes et des principes adoptés aux Etats Unis depuis 1890.

Une ligne de production de volants dans l’usine Ford aux États-Unis, en 1913.

Charles de Fréminville devient le promoteur de l’organisation scientifique du travail en France. Cette méthode fait l’objet d’une brochure en 1911, traduite en français en 1912 : The principles of Scientific Management. La compréhension des principes de l’organisation taylorienne du travail reste une base de tous les cours et formations traitant de l’organisation en entreprise. le taylorisme préconise : une analyse détaillée et rigoureuse des modes et techniques de production : les gestes, les rythmes et les cadences ; l’établissement de la meilleure façon de produire avec la délimitation et le séquençage des tâches ; la fixation de conditions de rémunération plus objectives et plus motivantes.

usine Citroën : quartier Javel dans le 15e arrondissement de Paris en 1931

Charles de Fréminville est élu président de la Société des ingénieurs civils de France en 1934, et vice-président de l’American Society of Mechanical Engineers. Il meurt à son domicile parisien dans le 5e arrondissement, le 3 juin 1936 à presque 80 ans.

____________________________

3 – Berthe Etui invente le pull marin breton, en fondant l’entreprise qui fabrique des pulls pour les marins pêcheurs en 1922.

Berthe Étui est née en 1888 à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Pourtant c’est à Lorient dans le Morbihan, qu’elle fonde en 1922 un atelier de bonneterie avec son mari René Marchand et avec un autre associé Gaston Bodin, rue du 62e Régiment d’Infanterie. L’entreprise tricote toutes sortes d’articles de bonneterie qui sont vendus en gros, notamment des vêtements chauds de dessous, pour les gens de mer : les sardinières, les goémoniers et les marins-pêcheurs ; elle crée des vêtements de travail : le fameux pull pour les marins pêcheurs. Il faut des habits chauds et résistants pour que les marins bretons qui ont une vie rude, au contact de la mer, à l’image des Terre-Neuvas. Ces marins, issus de toutes les familles bretonnes, partent dès 14 ans, pour neuf mois de pêche en mer à la morue outre atlantique, au large de Saint-Jean et dans le golfe du Saint Laurent au canada…

Berthe Etui pêcheur breton à Terre-Neuve

Berthe Étui, veuve depuis 1927, se marie avec Gaston Bodin, son second associé en 1937 ; elle reste aux commandes de l’entreprise. Neuf machines à tricoter fonctionnent alors. Les stocks font état de 800 kg de laine à tricoter, de châles en laine, de camisoles, de chaussettes, de gants, de cravates et de caleçons. Majoritairement cantonnée aux vêtements de corps, la production demeure traditionnelle. Dans les années 1930, une dizaine de machines à tricoter semblent fonctionner à plein régime Elle se pratique jusqu’aux années 1950. Cependant en 1955, l’activité de Berthe Étui a considérablement diminué. Elle est alors âgée de près de 70 ans. Elle cède son activité, en 1963, à Juliette Corlay, une commerçante lorientaise.

Le vêtement de Berthe Etui devient vite emblématique, car il investit le barda des marins plaisanciers. Avec le temps, le pull marin devient plus court, la maille plus serrée et il se porte proche du corps comme une seconde peau. Le boutonnage à l’épaule gauche permet de l’enfiler plus facilement.

Berthe Etui, épouse Bodin, s’éteint à Lorient en 1984 à l’âge de 96 ans.

Le pull marin demeure un incontournable des vestiaires masculin et féminin, en tant que symbole de l’élégance à la française.

_______________________________

4 – En 1966, dans le domaine de l’habillement professionnel, Guy Cotten (1936-2013) invente le ciré jaune, avec ses qualités à la fois d’imperméabilité, de légèreté et de résistance.

Guy Cotten est né à Saint-Yvi dans le Finistère le 14 octobre 1936, au sein d’une famille d’agriculteurs. Parce que son père décède alors qu’il n’a que neuf ans, il doit rapidement travailler et devient coureur cycliste pour une marque Vosgienne. Mais en 1964, il a 28 ans et décide de vendre des vêtements de pêche sur le port de Concarneau (29) ; il lance alors son propre atelier pour confectionner des cirés plus légers et plus résistants. Guy Cotten utilise le nylon plutôt que le traditionnel coton enduit.

Guy Cotten

En 1966, Guy Cotten fabrique le ciré jaune : la veste Rosbras, car les écoles de voile recherchent l’étanchéité d’une vareuse et les avantages d’une veste ; la création de cette veste qui révolutionne le vêtement de l’époque reste l’emblème de la société. Le vêtement est à double rabat et fermé par auto-agrippant. les coutures sont doublées de deux soudures à haute fréquence, qui éliminent les possibilités d’infiltration de l’eau. La veste Rosbras devient la référence de la marque avec sa couleur jaune, et sa fermeture à glissière et double velcro.

En 1974, le logo emblématique est crée : il représente un petit bonhomme jaune ; plus tard est ajouté le slogan : L’abri du marin

En 2003, Nadine Bertholom prend la direction de l’entreprise : elle est la fille de Guy Cotten, qui s’éteint dix ans plus tard à Quimper (29), le 3 avril 2013 ; sa réputation a fait le tour du monde entier pour ses cirés jaunes…

La société est l’un des leaders pour l’équipement des marins pêcheurs et des plaisanciers, devenu aussi le vêtement des touristes et de tout le monde… La marque Guy Cotten est présente dans 5 000 points de vente dont 2 000 hors de France.

Nadine Bertholom, née Cotten

___________________________

5 – En 1979, à Rennes (35) Bernard Marti invente le minitel : Médium interactif par numérisation d’information téléphonique



Bernard Marti est né à Paris le 16 avril 1943. A la fois diplômé de l’école Polytechnique en 1963 et de l’École nationale supérieure des télécommunications, il commence sa carrière professionnelle à l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) en 1968. En 1972, Bernard Marti arrive en Ille-et-Vilaine pour diriger le laboratoire des Terminaux et Systèmes audiovisuels au Centre commun d’études de télévision et télécommunications (CCETT) de Rennes.

Bernard Marti

Dès 1979, les travaux du projet Minitel sont coordonnés par Bernard Marti à Rennes. Son invention résulte de multiples projets et décisions. En 1980, on équipe de minitels les 4 000 premiers foyers, en Ille-et-Vilaine. L’équipement s’étend à toute la France progressivement. Le rôle du Minitel est d’alléger le service des renseignements des abonnés au téléphone. Il devient un annuaire électronique, jusque-là uniquement en papier.

Le Minitel propose d’autres services : des annonces ; des informations ; de la vente par correspondance, par exemple : des billets SNCF ; des jeux ; des messageries ; et sites de rencontres, notamment le fameux Minitel Rose. Le Minitel connaît plusieurs modèles et en 2000, il est utilisé par un Français sur deux.

